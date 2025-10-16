|Número de fases de corriente
(Ph)
|
3
|Tensión
(V)
|
460
|Frecuencia
(Hz)
|
60
|Caudal de aire
(l/s/m³/h)
|
102 / 367
|Vacío
(mbar/kPa)
|
270 / 27
|Capacidad del depósito
(l)
|
100
|Material del depósito
|
Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada
(kW)
|
4
|Tipo de aspirado
|
Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|
B 70
|Ancho nominal de accesorios
|
B 50
|Nivel de presión acústica
(dB)
|
75
|Categoría de polvo para filtro principal
|
M
|Superficie de filtrado del filtro principal
(m²)
|
2,2
|Categoría de polvo del filtro secundario
|
H
|Superficie de filtrado del filtro secundario
(m²)
|
2,4
|Peso sin accesorios.
(kg)
|
170
|Peso con embalaje incluido.
(kg)
|
181,5
|Dimensiones (l × a × h).
(mm)
|
1202 x 686 x 1475