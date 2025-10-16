Aspirador industrial IVS 100/40 H*CUL

Características y ventajas
Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
  • El accionamiento manual regular de la palanca de vibración garantiza una alta potencia de aspiración constante.
Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
  • El bastidor de desmontaje y el colector de bobina permiten un vaciado ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 460
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 102 / 367
Vacío (mbar/kPa) 270 / 27
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (kW) 4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 50
Nivel de presión acústica (dB) 75
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 2,4
Peso sin accesorios. (kg) 170
Peso con embalaje incluido. (kg) 181,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1202 x 686 x 1475

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Accesorios