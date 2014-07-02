Boquilla de espuma FJ 6 con potencia extra de espuma para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como pintura, vidrio o piedra. Ideal para vehículos, jardines de invierno, mobiliario de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, muros, celosías, terrazas, entradas, etc. La capacidad del depósito es de 0,6 l. El detergente Kärcher se vierte directamente en la boquilla de espuma; basta con colocar la boquilla de espuma en la pistola y aplicar la espuma. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El plano del chorro se puede girar según sea necesario. Enjuague la boquilla de espuma con agua limpia después de su uso para evitar obstrucciones por residuos de detergente. Se adapta todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Es ideal en combinación con Kärcher Ultra Foam Cleaner.