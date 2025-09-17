Cepillo de lavado
Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.
El práctico cepillo de lavado está provisto de cerdas suaves, idóneas para el lavado de superficies delicadas y superficies exteriores de difícil acceso. Ya se trate del lavado de vehículos, mobiliario de jardín o incluso la barbacoa, el cepillo de lavado te garantiza una limpieza perfecta. Apropiado para todas las hidrolimpiadoras entre los modelos K2 y K7.
Características y ventajas
Cerdas extrablandas
- permite la limpieza de zonas delicadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|333 x 82 x 164