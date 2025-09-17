Cepillo de lavado giratorio

Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.

La potente rotación del cepillo de lavado permite una limpieza eficiente y en profundidad de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo. El cepillo de lavado puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. 

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
Posibilidad de sustituir el recambio
  • Sustitución fácil para diferentes aplicaciones/usos en caso de que las cerdas estén sucias.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Corona de cerdas integrada
  • Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 305 x 156 x 137
Accesorios
Encontrar pieza

