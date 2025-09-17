Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike
Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.
El innovador recambio Car & Bike se puede cambiar de manera sencilla, rápida y sin entrar en contacto con la suciedad gracias a la palanca de desbloqueo. Además, su cubierta transparente garantiza una experiencia de limpieza única. Gracias al práctico sistema de autofijación, el tejido de este accesorio de dos piezas se puede lavar a máquina a 60 °C después de la limpieza. El cepillo de la limpiadora de alta presión con microfibra es perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Universal y Home & Garden, disponibles por separado, son aptos para todas las superficies lisas o superficies delicadas, y son asimismo compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
- Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
- El primer accesorio textil para un cepillo giratorio de limpiadora de alta presión que se puede cambiar y lavar.
Limpieza muy delicada
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Se puede extraer y lavar
- Lavable a máquina hasta 60 °C.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|296 x 142 x 140
