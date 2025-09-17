El cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike de Kärcher, por sus microfibras suaves, es especialmente adecuado para la limpieza de vehículos y motocicletas e incluye una cubierta transparente para una experiencia de limpieza especial. La potente rotación garantiza una limpieza eficaz y en profundidad. El innovador recambio Car & Bike puede cambiarse mediante la palanca de desbloqueo de forma fácil, rápida y sin contacto con la suciedad. Gracias al práctico cierre de autofijación, el material textil del accesorio de dos partes puede lavarse a máquina a 60 °C tras la limpieza. El cepillo de lavado giratorio es apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión. Los dos recambios disponibles por separado Universal y Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike son aptos para todas las superficies lisas o, en especial, para superficies resistentes.