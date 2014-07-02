La lanza telescópica (1,20-4 m) permite limpiar sin esfuerzo incluso zonas de difícil acceso, como por ejemplo fachadas. La práctica correa para el hombro facilita considerablemente el trabajo, y la pistola integrada ergonómicamente adaptable garantiza una óptima facilidad de uso. Con sus apenas 2 kg de peso, la lanza telescópica de Kärcher es facilísima de manejar. El cómodo acoplamiento de bayoneta permite conectar cualquier accesorio de Kärcher.