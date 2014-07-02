Prolongación de lanza
Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.
Características y ventajas
Prolongación de 0,4 m del tubo de acero
- Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Forma compacta
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
- Manejo ligero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|446 x 45 x 45
