La lanza pulverizadora telescópica permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. La utilización del accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso: las cuatro boquillas de alta presión incorporadas eliminan la suciedad resistente de diversas superficies.