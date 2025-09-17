TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados
Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.
La lanza pulverizadora telescópica permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. La utilización del accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso: las cuatro boquillas de alta presión incorporadas eliminan la suciedad resistente de diversas superficies.
Características y ventajas
Articulación ajustableOpciones de aplicación flexibles
Cómodo mecanismo telescópicoLos tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
Incluido accesorio para la limpieza de fachadas y cristalesPara la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|3,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|3780 x 338 x 223
Campos de aplicación
- Fachada
- Jardines acristalados
- Cubiertas (p.ej. cocheras)
- Superficies de ventanas y de cristal
