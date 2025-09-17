PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
Descalcificador a base de ácido clorhídrico, especial para serpentines de calefacción de hidrolimpiadoras. Disuelve incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y protege al mismo tiempo contra la corrosión.
El descalcificador con efecto inmediato en todos los depósitos inorgánicos: el ácido para disolver cal RM 101 PressurePro de Kärcher disuelve rápidamente incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y ofrece, además, una protección duradera contra la corrosión en los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente y de agua fría. RM 101 es capaz de restablecer el rendimiento de serpentines de calefacción ya calcificados, aumentando así el caudal del agua, reduciendo el consumo energético durante la limpieza y mejorando el rendimiento general del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248