PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l

Descalcificador a base de ácido clorhídrico, especial para serpentines de calefacción de hidrolimpiadoras. Disuelve incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y protege al mismo tiempo contra la corrosión.

El descalcificador con efecto inmediato en todos los depósitos inorgánicos: el ácido para disolver cal RM 101 PressurePro de Kärcher disuelve rápidamente incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y ofrece, además, una protección duradera contra la corrosión en los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente y de agua fría. RM 101 es capaz de restablecer el rendimiento de serpentines de calefacción ya calcificados, aumentando así el caudal del agua, reduciendo el consumo energético durante la limpieza y mejorando el rendimiento general del equipo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5,6
Peso con embalaje incluido (kg) 5,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
Accesorios