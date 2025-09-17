PressurePro detergente activo, alcalino RM 81, 10l

Concentrado para una limpieza activa y cuidadosa con los materiales a alta presión: elimina la suciedad resistente de aceite y grasa y la suciedad mineral. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de lonas y de motores. Sin NTA.

Con el limpiador activo PressurePro RM 81, alcalino, sin silicona y respetuoso con los separadores, Kärcher ofrece un detergente a alta presión de uso casi universal para una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado tanto para tareas en la industria del automóvil para el lavado de vehículos y motores o la limpieza de lonas, como para la agricultura, en la limpieza de máquinas. La industria alimentaria también se beneficia de la formulación altamente concentrada, y al mismo tiempo muy suave, que elimina sin esfuerzo la suciedad derivada de aceites pesados, grasas, azúcares y proteínas. Superficies, cintas transportadoras, cajas, depósitos, barriles, cámaras frigoríficas de cocinas comerciales, carnicerías y mataderos quedan higiénicamente impecables. Además, nuestro detergente activo alcalino RM 81 PressurePro también es adecuado para la limpieza a alta presión con agua caliente y puede utilizarse en la etapa de vapor a temperaturas de hasta 150 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 12,3
Peso con embalaje incluido (kg) 11,5
Accesorios

