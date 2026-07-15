PressurePro detergente espumante ácido RM 59, 20l
Elimina sin problemas depósitos incrustados y sedimentos, como cal, óxido, grasa, albúmina, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche de baldosas, azulejos y contenedores. Capa de espuma muy estable en todas las superficies.
Nuestro detergente espumante ácido PressurePro RM 59, libre de colorantes y aromas, contiene una potente combinación de ácido fórmico y ácido cítrico naturales que, en combinación con tensioactivos generadores de espuma, elimina de manera eficaz incluso la suciedad más adherida. Con este fin, el detergente crea (también en superficies verticales) una estable capa de espuma con efecto intensivo de limpieza que, no obstante, se aclara fácilmente. Se eliminan en su totalidad restos de leche, cerveza, óxido, grasas, proteínas, cal y otra suciedad mineral, así como restos de pulverización, por ejemplo, de insecticidas. Con los PressurePro RM 57, RM 58 y RM 59, Kärcher ofrece una gama de detergentes espumantes con certificación de conformidad HACCP del Instituto Fresenius para aplicaciones de alta presión en la industria procesadora de alimentos, en cocinas de gastronomía, catering, comedores, grandes cocinas, carnicerías, mataderos y panaderías. Dependiendo de las necesidades y la finalidad son adecuados para la limpieza de superficies, paredes, suelos, cintas transportadoras, equipos, cajas, depósitos de alimentos y bidones, además de cámaras frigoríficas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|2
|Peso (kg)
|21,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|22
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Paredes, baldosas
- Limpieza de superficies
- Camión cisterna para alimentos
Accesorios
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