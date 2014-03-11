德國凱馳掃地機，最強悍、高效率的掃地機

那真空掃地機適合清掃哪種地板表面?

不同的地板和污垢類型也對真空掃地機有不同的要求。標準的主刷是通常的可以選擇，並以其靈活性和長使用壽命而有不同。然而，同一種滾刷並不適用於所有的地板。這就是為什麼德國凱馳提供各種解決方案來幫助您實現最佳清潔效果的原因。