德國凱馳掃地機，最強悍、高效率的掃地機

快速刷子轉速、高性能：德國凱馳緊湊而強大的清掃機和真空掃地機可確保隨時隨地保持清潔。

Kärcher sweepers and vacuum sweepers

一台機器，有無限的可能性

使用靈活、實踐高效：德國凱馳的掃地機和真空掃地機令人印象深刻。它們的靈活性、易於操作和完美的清潔效果使清掃任務比以往任何時候都更容易。

Man seen cleaning using a Kärcher push sweeper

甚麼是真空掃地機?

高性能清掃：真空清掃機可清除內外表面的各種污垢。他們和掃地機有什麼區別？使用時，真空清掃器使用滾刷收集灰塵，然後使用吸塵馬達（風扇）吸塵並將其髒污留在過濾系統中或集塵盒/桶內。

那真空掃地機是如何運作的?

每一種掃地機都有對應不同清潔需要的清掃模式。

Vacuum sweeper dustpan principle illustration

前拋原則

滾刷與行進方向相反轉動。因此，污垢被拋向到掃地機的前部並進入集塵容器（直接收集污垢）。 德國凱馳的手推式掃地機和工業真空掃地機的運行符合這一原則。

優勢:

  • 主刷轉速較慢、減少揚塵
  • 主刷使用壽命更長
  • 特別適合貴且重的髒污，也適合細微粉塵
Vacuum sweeper throwing principle illustration

後拋原則

灰塵在與行駛方向相反往後被收集起來，並透過主滾刷移動往後拋至後面的集塵容器中。 德國凱馳的手推式真空掃地機和駕駛式真空掃地機的操作符合這一原則。

優勢:

  • 集塵箱能收集100%垃圾
  • 適合粗塵或輕的粉塵
  • 經由垃圾檔板收集垃圾與粉塵
  • 不會阻擋視線 (專業用駕駛型掃地機)

哪台真空掃地機才適合我?

應對各種挑戰的完美機型：從手動掃地機到駕駛式工業真空掃地機—凱馳的掃地機和真空掃地機在靈活性和適應性方面滿足客戶的期望。 德國凱馳還為每個應用領域提供各類驅動類型—汽油、柴油、液化石油氣或電動。

所有機種一目了然:

Man seen cleaning a warehouse using a Kärcher ride-on vacuum sweeper

真空掃地機適合的清潔區域有哪些?

一台機器，多個應用領域：真空清掃機尤其適用於較大的室內和室外地板表面。與普通的掃把相比，它們可以快速有效地清除平整和頑固的污垢、灰塵和廢物—只需最少的時間與力氣。

掃地機/真空掃地機的典型應用領域包括：

  • 倉庫和物流設施
  • 工廠
  • 停車場和裝載坡道
  • 食品和飲料行業
  • 運動休閒設施
  • 鋼鐵和金屬行業
  • 電子行業
  • 醫藥化工
  • 交通運輸業
  • 交易會和會議中心

那真空掃地機適合清掃哪種地板表面?

不同的地板和污垢類型也對真空掃地機有不同的要求。標準的主刷是通常的可以選擇，並以其靈活性和長使用壽命而有不同。然而，同一種滾刷並不適用於所有的地板。這就是為什麼德國凱馳提供各種解決方案來幫助您實現最佳清潔效果的原因。

Woman seen cleaning artificial turf using a push vacuum sweeper

下方為不同的主刷材質與設計:

標準掃地機主刷(駕駛型)

標準掃地機主刷(駕駛型)

  • 中等硬度
  • 用於：瀝青柏油、石板或石頭上的普通街道污垢、樹葉或塵土飛揚的環境
硬質主刷

硬質主刷

  • 明顯更硬的刷毛，其中一些還帶有鋼條
  • 用於：粗糙的表面和頑固的污垢或去除大量廢物(凱馳適用)
軟質主刷

軟質主刷

  • 柔軟的刷毛(通常是椰子纖維)
  • 用於：清除室內光滑地板上的污垢和細小灰塵
抗靜電主刷

抗靜電主刷

  • 柔軟的刷毛
  • 用於：例如貿易展覽會或體育設施和酒店的高效地毯清潔
  • 建議使用以下型號清潔地毯和人造草坪：KM 75/40 W、KM 85/50 R、KM 90/60 R
Woman sitting on a Kärcher ride-on sweeper

真空掃地機的清掃範圍有多大?

真空掃地機的性能因型號和設備而異。下表概述了各種真空清掃機的區域清潔性能（每小時）。出於比較目的：人力清掃的性能介於 120 至 160 平方米（最大）之間。

真空掃地機

工業用駕駛式掃地機

區域清掃效率/每小時

7200–28,000 m²

真空掃地機

專業駕駛式掃地機

區域清掃效率/每小時

5100–13,600 m²

真空掃地機

手推自驅式掃地機

區域清掃效率/每小時

3375–4725 m²

真空掃地機

手推掃地機/真空掃地機

區域清掃效率/每小時

2800–3680 m²

Kärcher 手推式掃地機

手推式掃地機

對於庭院、小徑、車間和展覽廳。為了使用者、商人、物業清潔工和其它行業。手扶式掃地機和符合人體工程學和易於使用性。他們徹底掃除甚至在角落的粉塵 。機器自驅動清掃效率理想值為300平方米。

Kärcher 駕駛式吸塵掃地

駕駛式吸塵掃地

經濟、清潔高效率、高效的中型和大型區域：多虧了多種規格的機器，凱馳吸塵器掃地車滿足所有的要求。特別重要的是始終以客戶為導向的技術，以及便於搬運，導入和服務。

