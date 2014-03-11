城市清潔設備
我們的 26 至 156 HP（18.9 至 115 kW）的掃地機和工具車為各種用途提供出色的性能。它們以完美的結果、堅固性和幾乎無限制使用令人印象深刻。為了充分發揮這些機具的潛力，可以使用特殊的附件。我們與知名工具製造商合作開發，提供最多樣化應用的最佳解決方案。由於機器的最佳產能利用率，領先的技術和應用專業知識相結合，具有示範性的成本效益。
來自凱馳和Holder的多功能可安裝機具和掃街車
新成立的凱馳城市清潔股份有限公司(Kärcher Municipal GmbH) 匯集了全系列的城市清掃設備。在這個新組織下，Holder和凱馳品牌完美互補，並憑藉各自的潛在能力不斷向前發展。對於作為客戶的您來說，這意味著更多的解決方案適用於全年使用的更多應用。一流的品質，來自單一、合格的來源，在世界各地都有銷售與維修點。
凱馳城市掃街車在任何地方都能提供卓越的性能。在大面積以及困難的表面、道路、小徑、停車場、草皮區和運動設施上。從春季大掃除、夏季和樹葉季節的綠地維護。憑藉不同的機具，這些堅固的機器中的每一個都在性能、操作和經濟性方面提供了應用優化的解決方案。因此，這是一項多年保持其價值的投資。
對應不同區域大小的城市掃街車
強大的掃街車--應用影片
深思熟慮的功能——完美對應您的需求
凱馳和Holder城市清潔設備上可以選配有各種配件，既實用又方便。後視攝像頭、帶CD播放器的收音機、MP3、藍牙和免持系統、舒適座椅和加熱後視鏡等選項有助於提高駕駛員的安全性並讓他們工作時更輕鬆。由集塵箱拆卸架、掃刷和其他配件組成的經過微調的系統提供了高度的功能性和性能。保證高可用性、最短的交貨時間和長期零件的庫存確保了運營準備和長期的經濟效率。
方便舒適的設備
從飲料架到文件袋，從空壓彈簧舒適座椅到帶 CD MP3與藍芽播放器——實用而巧妙的設備細節讓駕駛員的工作特別愉快。
根據您的要求客製化配置
諸如外接軟管、水循環系統、行進引擎和液壓系統等單獨等擴大了應用範圍並提高了效率。
多樣化的機具配置為您帶來靈活性
凱馳為每項任務提供合適的工具：第三側刷、不帶邊刷的主刷系統以及用於戶外清潔的外接吸塵系統。用於綠地維護的割草機具和液壓澆水獨立懸臂。用於濕式清潔的高壓清洗機清洗系統、洗地裝置。
值得信賴的可靠性
只有凱馳原廠零件具有眾所周知的凱馳品質。這適用於邊側刷、發動機油和液壓油——當然也適用於所有其他易損壞的零組件、備品、潤滑劑和工作材料。沒有什麼比原廠零件更好、更可靠的選擇了。
你的助手就在電話的另一端
友善且能夠勝任。以解決方案為導向。凱馳產品諮詢人員非常熟悉所有機器、配件和清潔劑，以便透過電話為您提供專業的建議。
保持績效和價值
始終保持最佳性能：透過我們的服務合約，您的凱馳清潔設備隨時可以使用——這要歸功於定期檢查、維護或完整全方位服務合約。
凱馳城市清潔設備全球網絡
在世界各地的道路上，在世界各地都有代表——只需要聯繫我們就可以得到充分的各國聯繫資訊。
我們是誰：城市清潔設備專家。
Kärcher Municipal GmbH 為城市當局、園藝和景觀美化部門以及服務承包商提供商提供凱馳集團內的城市清潔設備專業部門。
凱馳城市清潔是您在城市設備清潔和保值解決方案方面的專業系統合作夥伴。我們以客戶為中心的解決方案幫助我們做出改變。
除了生產之外，公司位於羅伊特林根(Reutlingen )工廠還負責所有重要的環節，例如開發、採購、產品管理、服務、銷售、營銷和管理。溫嫩登 (Winnenden) 附近的施韋克海姆 (Schwaikheim) 是清掃系統開發的所在地。 Kärcher Municipal GmbH 的目標是為我們的客戶提供全方位的服務。
我們提供什麼：滿足所有要求的技術。
全面、完整的城市清潔掃街車以及用於城市戶外清潔和維護的多功能機具產品組合。
我們的城市掃街具有 26 至 102 馬力，可為各種應用提供卓越的性能，從綠地維護到道路服務，從除雪到澆水。收集的垃圾量範圍從緊湊型機器的 1 立方公尺到凱馳高性能掃街車的 6 立方公尺。舒適的駕駛室、符合人體工學的駕駛座椅以及可調節轉彎的轉向機柱，使長時間工作也不會感到疲勞。
多功能機具專為在最惡劣的條件下全年使用而設計。從冬季服務、清掃和清潔、割草和維護到城市雜草控制和眾多特殊應用，多功能車輛滿足所有要求。多功能性、可操作性和易於操作的結合確保了非常好的結果和經濟效能。