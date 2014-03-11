來自凱馳和Holder的多功能可安裝機具和掃街車

新成立的凱馳城市清潔股份有限公司(Kärcher Municipal GmbH) 匯集了全系列的城市清掃設備。在這個新組織下，Holder和凱馳品牌完美互補，並憑藉各自的潛在能力不斷向前發展。對於作為客戶的您來說，這意味著更多的解決方案適用於全年使用的更多應用。一流的品質，來自單一、合格的來源，在世界各地都有銷售與維修點。

凱馳城市掃街車在任何地方都能提供卓越的性能。在大面積以及困難的表面、道路、小徑、停車場、草皮區和運動設施上。從春季大掃除、夏季和樹葉季節的綠地維護。憑藉不同的機具，這些堅固的機器中的每一個都在性能、操作和經濟性方面提供了應用優化的解決方案。因此，這是一項多年保持其價值的投資。