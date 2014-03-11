高壓清洗機榮獲金氏世界紀錄認證，全球銷量No.1
始終保持完美冷卻
Kärcher 創新水冷式馬達技術
我們為家用高壓清洗機樹立全新標準*，馬達可提供卓越的效能、更長的使用壽命，以及明顯更安靜的運轉表現**。
* 適用於配備水冷式非同步馬達的 K 4–K 7 等級指定機型。
** 與 Kärcher 同級性能的通用型馬達相比，依據內部測試結果。
Kärcher 自製高效能幫浦
幫浦是每一台高壓清洗機的核心，因此我們從不妥協。
Kärcher 所有幫浦皆為自行設計與製造，並依各機型的性能等級進行精準調校，選用高品質材料，如鋁合金*與高拋光不鏽鋼，打造出兼具卓越效率與長效耐用性的高效能幫浦**。
* 適用於配備鋁合金幫浦的 K 5–K 7 等級指定機型。
** Kärcher 鋁合金幫浦與同級性能的 Kärcher N-Cor 幫浦相比，依據內部測試結果。
完美潔淨，全面到位
我們的標誌性特色在於精準的噴嘴設計，可透過毫米等級的精密調校，精確控制水壓與水流量，帶來最大清潔效能。
我們的噴嘴技術亮點包括：
Dirt Blaster 強力旋轉噴嘴：可輕鬆去除頑固污垢
eco!Booster 節能高效噴嘴：提供高達 50% 的清潔效能提升*
* 與 Kärcher 標準扇形噴嘴的清潔效能相比。
以創新，成就更舒適的清潔體驗
在 Kärcher，我們相信創新設計不僅應帶來卓越效能，更應提供無與倫比的清潔舒適體驗，讓清潔工作更輕鬆、更快速，也更令人愉悅。其中一項代表性設計便是 COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍，即使在長時間清潔作業中，也能提供更佳的操控性與人體工學表現*。
* 功能與配件配置可能依不同機型而有所差異。
各式完善配件，對應各種清潔需求
搭配合適的配件，全面釋放高壓清洗機的真正潛能。
無論面對任何清潔挑戰，你都能隨時掌控全局：
只要有你、高壓清洗機，以及合適的配件，一切都不成問題。
探索完整配件系列，發掘高壓清洗機的各種應用可能。
哪一款才是你的最佳選擇？
五種強力機型．產品系列總覽
在清潔與保養方面，我們的高壓清洗機始終值得信賴，但它們所能提供的，遠不止於此。
是極致精巧的設計？還是輕量、舒適、易攜帶，甚至無線的使用體驗？每一個產品系列都擁有各自的優勢，並依不同使用需求進行精準調校，完美契合個人需求。
Comfort
為強勁效能而打造，為極致舒適而設計。透過 Easy!Motion™ 操作概念，以及多項智慧舒適功能，包含 4 合 1 Multi Jet 多功能噴桿、COMFORT!Hold 觸發式噴槍以及 PremiumFlex 高壓軟管，讓操作體驗比以往更加輕鬆、靈活且舒適。
Power Control
憑藉設備本身的強勁效能，以及 Home & Garden App 的智慧支援，並搭配多款高效配件，例如配備顯示功能的 Power Control 控制型噴槍、Vario Power 可調式噴桿，讓溫和卻有效的清潔變得前所未有地輕鬆。
功能一覽
對應不同需求的產品等級，一看就懂
便利
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
人體工學操作
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
可立即使用
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
配件收納設計
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
輕鬆移動
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
可選版本
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
效能等級
道理其實很簡單：水量越大、壓力越高，表面清潔效能就越強，但並非每個人都需要最大功率，因此，我們將產品劃分為不同的效能等級，讓每一種用途，都能找到最合適的高壓清洗機。
壓力（bar）
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
清潔面積效率（m²／h）
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
水流量（l／h）
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
高壓軟管長度（m）
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
適用清潔項目
K 2
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
K 3
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
K 4
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
K 5
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道
K 6
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道
露營車
K 7
花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道
露營車
游泳池
船隻
建築外牆
Classic 系列版本
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Standard系列版本
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Power Control系列版本
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Comfort Premium系列版本
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Comfort
Kärcher 全新高階系列
為強勁效能而設計，為極致舒適而打造——全新 Comfort 系列 為高效、輕鬆的清潔體驗樹立全新標準，
每一個細節皆經過精心優化，帶來卓越效能與高質感的清潔體驗。
著重於創新功能與更佳的操控手感，這些高壓清洗機在提供最高舒適度的同時，也成為追求頂級效能、經常使用者的理想選擇。
關鍵優勢，一眼可見
舒適體驗重點
智慧化的 Easy!Motion™ 概念可將電線與軟管整齊收納，大幅提升使用時的舒適度，同時搭配 2Way!Wash™ 清潔劑系統，讓清潔劑的使用更加靈活。
將舒適發揮到極致
極致配備，成就極致舒適！從 COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍、壓力段位調整 與 LCD 顯示螢幕，帶來更佳的操控性與人體工學體驗，到 4 合 1 Multi-Jet 多功能噴桿、PremiumFlex 高壓軟管，提供最高等級的靈活度，讓每一項清潔工作都能快速完成。
LCD 顯示螢幕與 eco!Mode 節能模式*
配備 LCD 顯示螢幕的觸發式噴槍，可透過按鍵直接調整水壓與清潔劑用量，並內建 eco!Mode 節能模式*，有效降低水與能源消耗。
* 在 eco!Mode 下，與最高設定（Level 3）相比，
能源消耗可降低 35%，水量消耗可降低 25%（K 5） 或 30%（K 7）。
4 合 1 Multi Jet 多功能噴桿
4 合 1 Multi-Jet 多功能噴桿 將四種噴射模式整合於單一噴桿中：強力旋轉噴射（Dirt Blaster）、高壓扇形噴射、降低壓力的寬幅扇形噴射*，以及清潔劑噴射，只需旋轉噴桿前端，即可切換所需的噴射模式，無需更換噴桿。
* 降低後的水壓約為設備最大壓力的 50%。實際數值可能依不同機型而有所差異。
COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍
COMFORT!Hold™ 可大幅降低握持噴槍所需的施力，特別適合長時間清潔作業或大面積清潔需求，另搭載 Quick Connect 快速連接系統，讓高壓軟管的安裝更加簡單快速。此外，Connect 系列機型 的噴槍具備 180° 段位調整功能，可實現更符合人體工學的清潔操作，並提供更高的使用靈活度。
Home & Garden App
Home & Garden App 讓你化身清潔專家，透過 App，即可運用 Kärcher 豐富的專業知識，輕鬆達成理想的清潔效果。你可在 App 中進行設定，例如調整水壓與清潔劑用量，並將設定值直接從清潔建議傳送至噴槍，操作更直覺、更精準。
Power Control
這，就是現代高壓清潔的樣貌
進行清潔時，你需要的是正確的技術。而 Power Control 系列 正是為此而生，提供豐富且到位的科技配置。強勁動力、智慧提示與高效配件，一應俱全。
例如 Power Control 控制型噴槍，可在顯示螢幕上即時顯示設定的水壓，並可透過旋轉噴桿，輕鬆在高壓模式與清潔劑模式之間切換，再加上 Home & Garden App 的輔助，能清楚指引你選擇最合適的技術設定，讓高壓清洗機在清潔時更溫和、更高效。
Standard
重新定義標準
Standard 系列高壓清洗機 如同其俐落簡潔的外型設計，功能實用、聚焦於真正重要的核心需求，產品線完整，從輕量、精巧、適合初次接觸高壓清潔的入門機型，到配備水冷式馬達、能應付高強度清潔任務的高效能機款，一應俱全。
這意味著，每一位使用者都能親身體驗 WOW 級的清潔效果。
Classic
Simply powerful
我們的 Classic 系列高壓清洗機 證明了一件事：不必體積龐大，也能成就卓越表現，這些機型很單純，只專注做好一件事——把清潔做到極致。
為了確保達到這個目標，它們採用聰明且精巧的設計，不僅方便搬運到任何需要的地方，也能以極省空間的方式收納——無論是放進汽車後車廂，或是在工作完成後收納於地下室的層架上，都毫不佔位，同時，它們也非常容易操作。
簡而言之，Classic 系列是專為只想用高壓、把清潔做好的人所打造的完美高壓清洗機。