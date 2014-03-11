高壓清洗機榮獲金氏世界紀錄認證，全球銷量No.1

始終保持完美冷卻

Kärcher 創新水冷式馬達技術

我們為家用高壓清洗機樹立全新標準*，馬達可提供卓越的效能、更長的使用壽命，以及明顯更安靜的運轉表現**

* 適用於配備水冷式非同步馬達的 K 4–K 7 等級指定機型。
** 與 Kärcher 同級性能的通用型馬達相比，依據內部測試結果。


Kärcher 自製高效能幫浦

幫浦是每一台高壓清洗機的核心，因此我們從不妥協。
Kärcher 所有幫浦皆為自行設計與製造，並依各機型的性能等級進行精準調校，選用高品質材料，如鋁合金*與高拋光不鏽鋼，打造出兼具卓越效率與長效耐用性的高效能幫浦**

* 適用於配備鋁合金幫浦的 K 5–K 7 等級指定機型。
** Kärcher 鋁合金幫浦與同級性能的 Kärcher N-Cor 幫浦相比，依據內部測試結果。

完美潔淨，全面到位

我們的標誌性特色在於精準的噴嘴設計，可透過毫米等級的精密調校，精確控制水壓與水流量，帶來最大清潔效能。

我們的噴嘴技術亮點包括：

Dirt Blaster 強力旋轉噴嘴：可輕鬆去除頑固污垢
eco!Booster 節能高效噴嘴：提供高達 50% 的清潔效能提升*

* 與 Kärcher 標準扇形噴嘴的清潔效能相比。

Autonomes Reinigen

以創新，成就更舒適的清潔體驗

在 Kärcher，我們相信創新設計不僅應帶來卓越效能，更應提供無與倫比的清潔舒適體驗，讓清潔工作更輕鬆、更快速，也更令人愉悅。其中一項代表性設計便是 COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍，即使在長時間清潔作業中，也能提供更佳的操控性與人體工學表現*。

* 功能與配件配置可能依不同機型而有所差異。

Person steuert Saugroboter per mobiler App

各式完善配件，對應各種清潔需求

搭配合適的配件，全面釋放高壓清洗機的真正潛能。

無論面對任何清潔挑戰，你都能隨時掌控全局：
只要有你、高壓清洗機，以及合適的配件，一切都不成問題。

探索完整配件系列，發掘高壓清洗機的各種應用可能。

Querschnitt der Kärcher FC-Walzentechnologie
凱馳 為什麼德國凱馳能創造潔然不同的清潔體驗。

哪一款才是你的最佳選擇？

五種強力機型．產品系列總覽

在清潔與保養方面，我們的高壓清洗機始終值得信賴，但它們所能提供的，遠不止於此。

是極致精巧的設計？還是輕量、舒適、易攜帶，甚至無線的使用體驗？每一個產品系列都擁有各自的優勢，並依不同使用需求進行精準調校，完美契合個人需求。

Kärcher Home & Garden app

Comfort

為強勁效能而打造，為極致舒適而設計。透過 Easy!Motion™ 操作概念，以及多項智慧舒適功能，包含 4 合 1 Multi Jet 多功能噴桿、COMFORT!Hold 觸發式噴槍以及 PremiumFlex 高壓軟管，讓操作體驗比以往更加輕鬆、靈活且舒適。

Power Control trigger gun

Power Control

憑藉設備本身的強勁效能，以及 Home & Garden App 的智慧支援，並搭配多款高效配件，例如配備顯示功能的 Power Control 控制型噴槍、Vario Power 可調式噴桿，讓溫和卻有效的清潔變得前所未有地輕鬆。

Standard Range

Standard

高效清潔所需，一應俱全：操作直覺簡單，具備足以應付各種清潔任務的強勁動力，並提供聰明的配件收納設計，讓隨附配件整齊有序、隨手可取。

Kärcher K 7 Compact

Classic

偏好精巧、便於攜帶的使用者，將在這裡找到理想的清潔幫手。佔用空間極小，收納方便，隨時都能快速投入使用，並配備聰明的一體式軟管收納設計，讓整理更加輕鬆。

Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

Battery

適用於無法取得電源插座的使用環境，無線設計，使用便利、行動自如且高度靈活，在需要時，依然能提供充沛且可靠的清潔動力。

功能一覽

對應不同需求的產品等級，一看就懂

便利

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

人體工學操作

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

可立即使用

Classic

⬛⬛⬛⬛⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

配件收納設計

Classic

⬛⬛⬜⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

輕鬆移動

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬜⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

可選版本

Classic

K 2 - K 5

Standard

K 2 - K 7

Power Control

K 2 - K 5

Comfort

K 4 - K 7

效能等級

道理其實很簡單：水量越大、壓力越高，表面清潔效能就越強，但並非每個人都需要最大功率，因此，我們將產品劃分為不同的效能等級，讓每一種用途，都能找到最合適的高壓清洗機。

Grafik Leistungsdaten K 7 Hochdruckreiniger
 
Grafik Leistungsdaten K 5 Hochdruckreiniger
 
Grafik Leistungsdaten K 4 Hochdruckreiniger
 
Grafik Leistungsdaten K 3 Hochdruckreiniger
 
Grafik Leistungsdaten K 2 Hochdruckreiniger
 

壓力（bar）

K 2

110

K 3

120

K 4

130

K 5

145

K 6

160

K 7

180

清潔面積效率（m²／h）

K 2

20

K 3

25

K 4

30

K 5

40

K 6

50

K 7

60

水流量（l／h）

K 2

360

K 3

380

K 4

420

K 5

500

K 6

510

K 7

600

高壓軟管長度（m）

K 2

3-5

K 3

5-7

K 4

6-8

K 5

8-10

K 6

8-10

K 7

10

適用清潔項目

K 2

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台

K 3

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬

K 4

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車

K 5

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道

K 6

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道
露營車

K 7

花園家具
園藝工具
垃圾桶
露台與陽台
機車
圍籬
汽車
階梯與步道
露營車
游泳池
船隻
建築外牆

Classic 系列版本

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

Standard系列版本

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

Power Control系列版本

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

-

K 7

-

Comfort Premium系列版本

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

Comfort

Kärcher 全新高階系列

為強勁效能而設計，為極致舒適而打造——全新 Comfort 系列 為高效、輕鬆的清潔體驗樹立全新標準，
每一個細節皆經過精心優化，帶來卓越效能與高質感的清潔體驗。

著重於創新功能與更佳的操控手感，這些高壓清洗機在提供最高舒適度的同時，也成為追求頂級效能、經常使用者的理想選擇。

高壓清洗，就是 Kärcher

全新 Comfort 系列 透過多項創新功能樹立全新標準，包括 App 連線功能、可直接於噴槍上進行控制、4 合 1 Multi-Jet 多功能噴桿、全新的 2Way!Wash™ 清潔劑系統，以及 Easy!Motion™ 產品概念，
這些機型凝聚了我們多年來在高效能高壓清洗機研發上的深厚經驗與技術實力。

Comfort 系列 涵蓋 K 5、K 6 與 K 7 三個等級的機型。

icon_arrow

關鍵優勢，一眼可見

Easy!Motion

舒適體驗重點

智慧化的 Easy!Motion™ 概念可將電線與軟管整齊收納，大幅提升使用時的舒適度，同時搭配 2Way!Wash™ 清潔劑系統，讓清潔劑的使用更加靈活。

Comfort_Range_Comfort

將舒適發揮到極致

極致配備，成就極致舒適！從 COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍、壓力段位調整 與 LCD 顯示螢幕，帶來更佳的操控性與人體工學體驗，到 4 合 1 Multi-Jet 多功能噴桿、PremiumFlex 高壓軟管，提供最高等級的靈活度，讓每一項清潔工作都能快速完成。

Comfort_Range_Gun

LCD 顯示螢幕與 eco!Mode 節能模式*

配備 LCD 顯示螢幕的觸發式噴槍，可透過按鍵直接調整水壓與清潔劑用量，並內建 eco!Mode 節能模式*，有效降低水與能源消耗。

* 在 eco!Mode 下，與最高設定（Level 3）相比，
能源消耗可降低 35%，水量消耗可降低 25%（K 5） 或 30%（K 7）。

Comfort_4-in-1-Multi-Jet

4 合 1 Multi Jet 多功能噴桿

4 合 1 Multi-Jet 多功能噴桿 將四種噴射模式整合於單一噴桿中：強力旋轉噴射（Dirt Blaster）、高壓扇形噴射、降低壓力的寬幅扇形噴射*，以及清潔劑噴射，只需旋轉噴桿前端，即可切換所需的噴射模式，無需更換噴桿。

* 降低後的水壓約為設備最大壓力的 50%。實際數值可能依不同機型而有所差異。

Comfort_Guns

COMFORT!Hold™ 觸發式噴槍

COMFORT!Hold™ 可大幅降低握持噴槍所需的施力，特別適合長時間清潔作業或大面積清潔需求，另搭載 Quick Connect 快速連接系統，讓高壓軟管的安裝更加簡單快速。此外，Connect 系列機型 的噴槍具備 180° 段位調整功能，可實現更符合人體工學的清潔操作，並提供更高的使用靈活度。

Home & Garden App

Home & Garden App

Home & Garden App 讓你化身清潔專家，透過 App，即可運用 Kärcher 豐富的專業知識，輕鬆達成理想的清潔效果。你可在 App 中進行設定，例如調整水壓與清潔劑用量，並將設定值直接從清潔建議傳送至噴槍，操作更直覺、更精準。

Power Control

這，就是現代高壓清潔的樣貌

進行清潔時，你需要的是正確的技術。而 Power Control 系列 正是為此而生，提供豐富且到位的科技配置。強勁動力、智慧提示與高效配件，一應俱全。

例如 Power Control 控制型噴槍，可在顯示螢幕上即時顯示設定的水壓，並可透過旋轉噴桿，輕鬆在高壓模式與清潔劑模式之間切換，再加上 Home & Garden App 的輔助，能清楚指引你選擇最合適的技術設定，讓高壓清洗機在清潔時更溫和、更高效。

水的力量，來自 Kärcher

Power Control 系列高壓清洗機 提供令人印象深刻的完整功能配置，可拉出的伸縮式把手，讓設備在搬運與收納時更加輕鬆便利，依不同機型配置，清洗機提供多種清潔劑添加方式，包括內建清潔劑水箱或 Plug ’n’ Clean 快速更換系統。

自 K 3 機型 起，即可在噴槍上直接讀取設定的水壓，讓溫和且高效的清潔變得前所未有地簡單。而 K 4 以上機型 則進一步配備超柔韌的 PremiumFlex 高壓軟管，提升使用靈活度與舒適度。

Power Control 系列 涵蓋 K 2、K 3、K 4 與 K 5 等級機型。

icon_arrow

Standard

重新定義標準

Standard 系列高壓清洗機 如同其俐落簡潔的外型設計，功能實用、聚焦於真正重要的核心需求，產品線完整，從輕量、精巧、適合初次接觸高壓清潔的入門機型，到配備水冷式馬達、能應付高強度清潔任務的高效能機款，一應俱全。

這意味著，每一位使用者都能親身體驗 WOW 級的清潔效果。

你所需要的一切

高效清潔所需，一應俱全：操作直覺簡單，具備足以應付各種清潔任務的充足動力，並提供聰明的配件收納設計，讓隨附配件整齊有序、方便取用。

Standard 系列 涵蓋 K 2、K 3、K 4、K 5 與 K 7 等級機型。

icon_arrow

Classic

Kärcher Classic pressure washer

Simply powerful

我們的 Classic 系列高壓清洗機 證明了一件事：不必體積龐大，也能成就卓越表現，這些機型很單純，只專注做好一件事——把清潔做到極致。

為了確保達到這個目標，它們採用聰明且精巧的設計，不僅方便搬運到任何需要的地方，也能以極省空間的方式收納——無論是放進汽車後車廂，或是在工作完成後收納於地下室的層架上，都毫不佔位，同時，它們也非常容易操作。

簡而言之，Classic 系列是專為只想用高壓、把清潔做好的人所打造的完美高壓清洗機。
 
 
 

毫不妥協

憑藉 Kärcher 的強勁動力與精準表現，無論是露台清潔，還是讓汽車煥然一新，都能在短時間內輕鬆完成，Classic 系列高壓清洗機 方便搬運、易於收納，同時具備出色的清潔表現。

Classic 系列 涵蓋 K 2、K 3、K 4 與 K 5 等級機型。

icon_arrow

