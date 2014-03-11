高壓清洗機榮獲金氏世界紀錄認證，全球銷量No.1

始終保持完美冷卻

Kärcher 創新水冷式馬達技術

我們為家用高壓清洗機樹立全新標準*，馬達可提供卓越的效能、更長的使用壽命，以及明顯更安靜的運轉表現**。

* 適用於配備水冷式非同步馬達的 K 4–K 7 等級指定機型。

** 與 Kärcher 同級性能的通用型馬達相比，依據內部測試結果。



Kärcher 自製高效能幫浦

幫浦是每一台高壓清洗機的核心，因此我們從不妥協。

Kärcher 所有幫浦皆為自行設計與製造，並依各機型的性能等級進行精準調校，選用高品質材料，如鋁合金*與高拋光不鏽鋼，打造出兼具卓越效率與長效耐用性的高效能幫浦**。