車輛清洗系統
更經濟的清潔汽車與貨車 凱馳提供種完整清潔從轎車和商用車內部和外牆清洗系統：提供持久長壽命的大門和自助洗車，並提供完美的清潔結果。它們具有低水消耗，具有環保功能。我們靈活的概念完全適合消費者的需求 - 從規劃到客製化設計。凱馳成功生產與銷售大型商用車清洗機已有幾十年經驗。我們作為大型商用車清洗機和在全世界已安裝數以千台的大型商用車清洗機的經驗。凱馳可以說是為一個經驗豐富的合作夥伴。我們的大型商用車清洗設計團隊將竭誠為您提供建議！
用更經濟的方式清洗清洗轎車與貨車
我們靈活的設計理念可完美地滿足您的特定需求，從規劃到單獨設計。德國凱馳數十年來一直是成功的龍門洗車設備製造商。全球已經交付數千套系統的洗車機設備的製造商，我們的經驗讓我們成為用戶可靠的合作伙伴。我們的洗車系統團隊樂意為您效勞！
我們的清潔解決方案 - 根據您的具體要需求客製化主機設備
它們適合不同需求不同客戶群體。清潔不僅能創造積極的印象，還能確保安全並車輛保值。在我們公司，我們堅信有志者事竟成。我們為每種需求提供合適的解決方案，並為您量身客製以滿足您的特定要求。
我們的洗車龍門系統提供了理想且經濟高效的清潔解決方案。它們非常適合在洗車中心、加油站、汽車經銷商、展示間和汽車租賃機構使用。另一方面，商業洗車系統可確保物流公司、公車運營商或地方當局擁有一支閃亮的車隊。
自始至終的滿意度：德國凱馳系統解決方案。
對於汽車經銷商、服務站、投資者和洗車中心來說，德國凱馳能夠確保自始至終的滿意度。德國凱馳能夠為每種應用和每個運營商提供復雜的系統解決方案，它們具有卓越的質量且極具成本效益。這也是我們值得信賴的地方，並且已經被客戶信任了83年。
購買德國凱馳洗車系統 - 一項合算的投資。
在建造新的德國凱馳洗車系統或隧道式洗車設備過程中，首先要廣泛地咨詢客戶，評估現場和盈利性，確定設施和/或設備的最佳尺寸。隨後，我們將根據您的特殊需求配置和規劃新的洗車系統。不管您是希望購買龍門式洗車系統、自助式洗車系統還是商用車洗車系統，我們都將為您提供初步報價，幫您規劃應用，並將您的洗車系統項目付諸實踐。這包含了全部的規劃和實施過程。我們將根據您的需求建設系統。我們與經驗豐富的合作伙伴一起為您提供最高品質的產品。
甚至在剛開始運行後仍然能為您提供支持
甚至在實際規劃和建設好您的德國凱馳洗車系統之後，我們仍然能夠隨時為客戶提供操作和運營幫助、技術熟悉指導和培訓、以及客戶服務和市場營銷協助，確保您的洗車系統獲得最大的投資回報。
德國凱馳獲得了最佳品牌獎
著名的工業雜志 AUTOHAUS和Auto Service Praxis (asp) 評選了汽車行業內最受歡迎的品牌。德國凱馳在洗車系統類別中拔得頭籌。最佳品牌調查是由市場研究機構Puls發起的一項市場調研，它是根據650位被抽查的AUTOHAUS和asp雜志讀者所反饋的意見評選出12類產品中具有最佳形象的供應商。
德國凱馳在洗車系統類別中拔得頭籌。
德國凱馳被評選為2014最佳品牌之一
在WERKSTATT雜志發起的讀者投票中，德國凱馳被評選為“移動和固定式洗車系統”類別最佳品牌。12個產品類別中的93個品牌獲得了提名，覆蓋了德國市場上的主要品牌。在專家組織DEKRA的幫助下，近400位專家讀者參與了投票。
我們樂意為您效勞！
我們可針對每個解決方案提供友好的專家建議，並且非常樂意回答關於洗車系統和車輛清洗系統的所有問題。我們的所有員工對於我們的系統、設備和清潔劑都擁有著豐富的知識，可通過電話為您提供專業建議。我們也歡迎您預約面談。