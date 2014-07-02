乾溼多用途吸塵器
缺一不可：多用途吸塵器應對各種污垢。無論是乾燥，潮濕或濕潤混合，都可以使用凱馳對應的吸塵器簡單清理乾淨。
哪一種才是適合我清潔使用的機器呢?
凱馳乾濕兩用吸塵器：專為專業、商業用途而設計
NT Tact 自動振塵吸塵器專為工業和商業中最苛刻的應用而開發，以最大功率使您的日常工作更輕鬆。用於專業用途的吸塵器的自動振塵過濾系統可提供強大的吸力，即使對於大量細塵也是如此。
Ap 等級的商用吸塵器是全能型吸塵器，無論是乾的、濕的還是濕的，都能清除污垢。例如，它們非常適合汽車行業的所有清潔任務。
耐用性和使用友善是凱馳得分高的地方。標準型機器主要用於在建築清潔以及酒店和餐館中吸取液體。
我們的特殊吸塵器為特定應用提供量身定制的解決方案，例如為消防隊和建築公司提供內置自動排水幫浦的吸塵器，以及為麵包店提供的防靜電的吸塵器。
安全防爆吸塵器可確保用戶在暴露於 M 級粉塵的可吸入粉塵或 H 級粉塵的危險粉塵時保護健康。此外，我們的產品系列包括適用於危險等級 ZONE 22 區的防爆吸塵器。
甚麼是乾濕兩用吸塵器?
乾濕兩用吸塵器是用於商業和工業以及酒店和餐館行業的機器。它們可以去除乾燥和潮濕的污垢，包括液體。專業用濕式和乾式吸塵器對於去除粗塵和細塵是必不可少的，特別是對於建築工地或車間的各種清潔工作。
無論是用於液體還是大量細塵，它們都優於普通市售的吸塵器，適合私人或商業用途，主要是在它們可以消除的污染物類型和數量方面。更重要的是，外殼、輪子、電源線等可滿足挑戰性條件下的日常使用需求使用。
帶過濾器清潔功能的自動振塵吸塵器
一流的清潔品質不是偶然產生的—而是辛苦的工作。特別是在建築工地和車間，會積聚大量乾粉塵，產生鋸屑，材料殘渣落在地板上並卡在機器中。我們的吸塵器專為應對這些挑戰而量身定制。獲得專利的 Tact 過濾器清潔技術無需集塵袋即可吸除大量細小灰塵。這允許使用集塵桶的整個容量，而且沒有過濾袋的成本。吸力始終保持高水平，因此您可以無間斷地高效工作——既可以直接安裝在電動工具上吸塵，也可以清除積塵。
我們的 Ap型吸塵器設計有半自動過濾器清潔功能，可清潔中小量的細塵。當然，它們在處理粗糙的污垢和液體方面也非常出色——是真正的全功能型吸塵器。
濕式吸塵
如果沒有濕式吸塵器，則很難清除大量液體。濕氣會損壞地板，並可能因滑倒危險而導致事故。使用我們的濕式吸塵器應對這些挑戰很有趣。無論您是用它們深度清潔地板還是清除溢出的液體，都沒關係——我們所有的乾濕兩用吸塵器都能快速可靠地清除從小到大的液體量。如果您需要一台主要用於濕式清潔的機器，我們的AP型吸塵器是您的正確選擇。
安全吸塵器：輕鬆吸除有害物質
安全吸塵器讓您高枕無憂。使用它們以正確的方式輕鬆吸除危險污垢。如果您在有吸入性粉塵的環境中工作，與致癌物質有任何關係，甚至接觸過石棉，凱馳安全吸塵器是您的救星，讓您以可持續和健康的方式工作。經過認證的 H 等級板式過濾器可將吸塵物質保留在應有的位置 – 吸塵器內部。我們獲得專利的 Tact 過濾器清潔系統可讓您使用強大的吸力長時間吸塵。當您可以輕鬆安全地吸出有害物質時，您就可以專注於重要的事情，您的工作。
凱馳乾濕兩用吸塵器如何工作？
為了應對建築工地、車間或工業中用戶提出的具有挑戰性的需求，凱馳濕式和乾式吸塵器根據污垢類型提供不同的功能原理。
污染和濕污染之間存在區別，其中污垢的特定成分有著重要作用。它是粗粒還是塵土飛揚的污垢？污染物的粘度是低還是高？有一款凱馳乾濕兩用吸塵器適用於任何狀態的污垢，從固體到液體。
它如何處理濕式髒污
由於桶身中產生的旁通馬達產生真空，液體透過吸塵管輸送到桶身中。為防止液體在過滿的情況而進入風扇馬達，機械性的浮球裝置會中斷氣流，從而使浮球阻塞吸入通道或電子自動切斷裝置關閉吸塵器。
機械浮球裝置
當容器中的液體增加時，系統將浮球向上推，直到它阻塞吸入通道，防止溢出導致吸入馬達碰到水而損壞。
電位感應器
如果容器中的液體會導電，兩端導電觸點，機器將關閉以防止液體溢出。
它如何處理乾的髒汙
旁通馬達在容器中產生真空，旁通馬達透過吸塵軟管輸送容器內的灰塵。最後污垢透過板式過濾器或筒型過濾器分離或過濾。隨著時間的推移，灰塵會堵塞過濾器，降低吸力。為防止這種情況，有些型號可選擇半自動或全自動振塵清潔過濾器。在短時間內，會產生穿透過濾器的氣流，而清潔過濾器。由於桶身上的吸入軟管端口設計，污垢被氣旋，沉重的粗顆粒直接沉降在容器底部，就像氣旋分離器一樣。
半自動振塵與全自動振塵的好處有哪些?
在不使用過濾袋吸塵時，必須定期清潔過濾器以盡量減少吸力損失。許多吸塵器都整合了過濾器清潔功能，可以方便地執行此操作。
自動振塵過濾器的優勢
- 始終如一的高吸力
- 無需移除過濾器
- 不接觸污垢
- 清潔過濾器時不會吸入灰塵
- 無須機械性清潔，例如從敲除污垢
- 節省工作時間
- 減少錯誤使用
- 無需使用濾袋，節省成本
- 充分利用整個桶身容積（與使用濾袋相比）
- 這意味著桶身不需要經常清空
AP
全功能型
採用半自動 Ap 過濾器清潔，用戶可以自行確定清潔間隔時間清潔。為此，請依照機器中的說明指示開啟快速連續按三下按鈕 - 最好在抽吸軟管端口關閉的情況下（強力清潔）。
Tact L過濾等級
專利自動振塵科技
在粉塵過濾等級為 L 的機器上，自動振塵過濾器清潔的過濾器清潔間隔可以分兩個階段設定。在 MIN 設置 (3) 下，每 60 秒清潔一次。在 MAX 設置 (2) 下，約每 15 秒清潔一次(自動感應)。當吸取液體或使用過濾袋時，Tact 功能也可以保持關閉狀態 (1)。*依照不同吸塵內容而定。
Tact M/H過濾等級
自動振塵清潔科技
透過自動過濾器清潔，機器可以在 M 和 H 粉塵等級的機器上自行選擇完美的過濾器清潔間隔。電子壓力感測決定是每 7、15 或 60 秒清潔一次，還是根本不清潔。
對於TACT來說最重要的是安全
我們想盡自己的一份力量來保護建築行業的工人免受細塵的危害。因此，我們開發了一系列吸塵器，用於去除乾濕污垢和灰塵—碎屑和灰塵吸除，可選擇直接在灰塵源吸塵。我們更進一步推出了最新一代的 Tact H 和 M 級乾濕兩用吸塵器。
"Tact" 的甚麼的縮寫? 振塵清潔技術
得益於我們全新的感器控制自動振塵過濾器清潔系統 (Tact) 等一系列功能，凱馳專業吸塵器和乾式吸塵器可以檢測板式過濾器何時需要清潔——然後它們會短暫地使用逆氣流並將空氣吹至過濾器。因此，用戶可以在不損失任何吸力且不受任何干擾的情況下工作。這種革命性的系統產生了前所未有的灰塵量，無需手動清潔過濾器即可吸塵，並且如果只有少量灰塵，噪音也會顯著降低。
由於這種高效的過濾器清潔方式，功能強大的 Tact 吸塵器非常適合處理典型和危險的灰塵。過濾器具有無與倫比的使用壽命——只需在吸除 180 公斤的細粉塵（A 類礦物粉塵）後才需要更換。因此，您可以享受更長時間的不間斷工作和穩定的吸力，以及更好的防細塵保護。
主機外觀介紹
- 面板旋鈕可以啟動主機或是設定自動振塵大小
- 卡扣2.0吸塵軟管與吸塵口，置於主機上端有助於提升桶身吸塵容量與方便傾倒
- 堅固的桶身材質且具備防撞底座，使用壽命長且便於移動
- 主機收納平台也方便固定工具箱
- 伸縮收納扣方便收納吸塵軟管
- 尖嘴吸頭與其他配件都可以收納於主機兩側方便不易遺漏
- 大型結實的金屬輪子提供最佳移動力，即使在工地也容易移動使用
配件說明
- 帶有流量控制調整與橡膠握把的電動工具轉接器與多種電動工具都可以搭配使用
- 寬大的地板吸頭與快拆式毛刷條方便乾濕替換使用
- 符合人體工學的金屬彎管在手握處有橡膠軟墊使用更為舒適
- 新款卡扣2.0方便更換如彎管、或是各類轉接環
- 防塵的連接口快速拆裝主機吸塵口
專業用乾濕兩用吸塵器:粉塵等級
L, M and H過濾等級代表了甚麼?
灰塵是空氣和不同形狀和大小的固體顆粒的複雜混合物。化學成分和物理特性也可能有很大差異。根據危險級別，使用這些變量將粉塵分為 L、M 或 H 等級。例如特別危險的石棉和礦物纖維（< 5 µm 時），也可以深入呼吸道。因此，為了能夠在評估危險時選擇正確的吸塵器，準確辨識各個粉塵等級非常重要。
L 粉塵過濾等級
L 級吸塵器特別適用於吸除軟木、粉筆和石膏粉塵。 L 級粉塵代表中等風險。不需要特別的預防措施來處理它們。
M 粉塵過濾等級
L粉塵過濾等級的升級。適用於吸除下列材料產生出的灰塵和污垢：硬木、面板材料、油漆灰塵顆粒、陶瓷、混凝土和磚塊。 M 粉塵過濾等級是建築工地使用的最低法律要求等級。
H 粉塵過濾等級
H 粉塵過濾等級吸塵器非常適合吸除大量安全和危險/高度致癌物質，例如石棉粉塵、鉛、煤、鎳、鈷、銅、鎘和黴菌。
粉塵等級
L
穿透率
≤ 1.0%
適合
- MAC 值 > 1 mg/m³ 的粉塵
使用
- 石灰粉
- 灰泥粉
粉塵等級
M
穿透率
< 0.1%
適合
- MAC 值 ≥ 0.1 mg/m³ 的粉塵
- 木粉高達 1200 W/50 l
使用
- 木屑（山毛櫸木、橡木）
- 油漆粉塵顆粒
- 陶瓷粉塵
- 塑料粉塵
粉塵等級
H
穿透率
< 0.005%
適合
- MAC 值 < 0.1 mg/m³ 的粉塵
- 致癌粉塵（德國有害物質條例第 35 條）
- 含病原體粉塵
使用
- 致癌粉塵種類（鉛、煤、鈷、鎳、焦油、銅、鎘等）
- 黴菌、細菌
- 病菌孢子
- 甲醛
粉塵等級
特殊要求：石棉*
穿透率
< 0.005%
適合
- 含石棉粉塵
使用
- 來自夜間儲藏加熱器或防火牆的石棉粉塵
粉塵等級
具有爆炸性粉塵 (ATEX zone 22)
穿透率
如有特殊要求的粉塵等級 L、M 或 H
適合
- 22區粉塵爆炸等級的粉塵種類
使用
- 紙粉
- 麵粉
最佳過濾器
吸塵器的好壞取決於它的過濾器
展現本色從未如此安全。我們的過濾器採用顏色編碼以指示其用途。棕色表示木材和纖維粉塵。紅色表示 HEPA。黑色表示最艱難的應用。藍色表示它們可以在任何地方使用。而綠色代表乾粉塵，性價比高。
木材和纖維粉塵桶型過濾器
我們的濾桶型過濾器適用於最新一代的所有單馬達的凱馳TACT吸塵器。八個帶 PTFE 塗層的濾桶非常有效地處理任何種類的木屑和纖維粉塵。M 和 L 粉塵等級認證。保證粉塵分離率：99.9%。
- 實現無濾袋纖維粉塵吸塵
- 保證高吸力（無堵塞）
- 防潮防腐
粉塵等級: M + L
安全/HEPA板式過濾器
適用於乾濕兩用吸塵器的可清潔 H 過濾器。由凱馳獨家提供。H 級粉塵認證。保證的粉塵分離率：99.995% (HEPA)。
- 適用於抽吸危險和爆炸性粉塵
- 新型 PTFE H 過濾器是市場上第一款可清洗的 H 過濾器。因此，無需濾袋即可抽吸大量細粉
- 需要安全過濾器裝置或處理袋來吸除有害粉塵
粉塵等級: H
進階板式過濾器
我們為會產生大量粉塵的應用提供最佳的過濾解決方案，例如：打磨新鮮混凝土或使用調色劑：我們的 PTFE 過濾器。可用於所有 NT Tact 型號。M 和 L 粉塵等級認證。保證粉塵分離率：99.9%。
- 防潮防腐
- 過濾器使用壽命更長，成本效益更高
- 保證高吸力（無堵塞）
粉塵等級: M + L
乾濕兩用過濾器
這PES 過濾器（我們新型 NT Tact 吸塵器的標準配置）在濕式和乾式應用中都能提供出色的效果。 M 和 L 粉塵等級認證。保證粉塵分離率：99.9%。
- 防潮防腐
- 過濾器使用壽命更長，成本效益更高
- 非常適合在濕吸塵和乾吸塵之間頻繁切換
粉塵等級: M + L
乾式過濾器
這過濾器是乾燥應用的絕佳選擇，包括在價格方面。可用於所有 NT Tact 吸塵器。M 和 L 粉塵等級認證。保證粉塵分離率：99.9%。
- 吸細塵時吸力大
- 高粉塵滯留率
- 抽真空液體後必須將過濾器拿出乾燥
粉塵等級: M + L
在建築工地裡的粉塵
建築粉塵是一個通用術語，用於描述在建築行業工作時通常會出現的粉塵類型。如果控制不當，粉塵類型可能會對您的呼吸和健康產生嚴重的負面影響。新款凱馳乾濕兩用吸塵器憑藉改進的過濾技術脫穎而出，有助於控制環境中的灰塵，並保護您和他人免受灰塵侵害。
甚麼是建築工地裡的粉塵
建築粉塵是一個通用術語，用於描述在建築行業工作時通常會出現的粉塵類型。這些粉塵不僅令人討厭——如果控制不當，這些粉塵類型可能會嚴重損害您的呼吸和健康。長期接觸某些類型的灰塵可能會導致危及生命的肺部疾病，甚至導致死亡。
我們對每天在大氣中循環的細小塵埃顆粒都很熟悉，例如人體皮膚細胞、紡織纖維，甚至是燃燒殆盡的隕石顆粒。然而，建築行業的工人面臨著更多危險類型的粉塵。
在切割、銼磨、打磨或任何其他破碎材料的過程中產生的粉塵主要分為三類：
矽塵
混凝土、、矽酸鈣板、磚塊、瓷磚、砂漿和砂岩（也稱為“可吸入結晶二氧化矽”）
木塵
軟木、硬木和木製品，例如 MDF 和膠合板
低毒粉塵
石膏（例如石膏板）、石灰石、大理石和白雲石
吸塵吸起來，總比用肺吸進去咳出來
我們的肺根本不是用來處理細小灰塵的。更不用說大量的了。正是這些大量的數據證明粉塵可能極其危險。而慢性肺部疾病在疾病統計中排名第三。治療費用高達數十億元。你的健康對你來說值多少錢？
我吸入哪種粉塵?
- 二氧化矽和石棉粉塵特別危險，可能致癌。
- 鉛、鎘、釩或錳的有毒或致癌粉塵不僅會損害您的肺部，還會影響肝臟和脾臟等其他器官。這種粉塵是在焊接作業和其他作業中產生的。
- 從長遠來看，木屑粉塵（如橡木和山毛櫸木屑）會導致鼻癌。
- 過敏性粉塵來源於植物或動物，例如，在被鳥糞污染的建築物內或建築物上進行清潔工作時會出現這種情況。黴菌孢子或微生物也會引起過敏反應。
- 纖維蛋白粉塵會導致疤痕組織形成，並在長時間頻繁接觸後逐漸改變肺組織的成分。塵肺病，也稱為黑肺，由石英和石棉引起，是公認的最普遍的職業病之一。
防護總比之後醫療更重要
最初不是產生的粉塵不會危及任何人。有許多不同的方法可以防止灰塵形成。如果我們不能阻止灰塵，我們仍然可以用防護服和防塵口罩將它束縛、吸塵或阻止它進入我們的肺部。
要如何防範粉塵呢?
- 粉塵形成時立即吸塵。許多電動工具都有一個用於連接吸塵器的端口。當連接的電動工具啟動時，帶有連接器插座的吸塵器會自動打開。始終使用合適的過濾器
- 選擇低粉塵的工作方式，例如潮濕或潮濕的操作。
- 用水吸附灰塵，例如在戶外進行拆除工作和打磨工作時。
- 使用低塵產品，例如砂漿顆粒、預拌混凝土和石膏。
- 避免不必要的揚塵。不要幹掃和使用吹風機，而應該使用吸塵器。
- 安排並利用職業健康檢查。
- 定期清潔工作台，保持工作間通風良好，保持工作服清潔。
- 立即清除廢物，不要產生灰塵。
- 定期檢查吸塵器的吸力性能。根據需要清潔或更換過濾器。使用具有自動過濾器清潔功能的吸塵器，以獲得始終如一的高吸力。
穿戴防護服和防塵口罩。雖然理所當然地用於特別多塵的任務，但您至少應該始終佩戴合適的防塵口罩，即使灰塵影響不太嚴重。