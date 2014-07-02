甚麼是乾濕兩用吸塵器?

乾濕兩用吸塵器是用於商業和工業以及酒店和餐館行業的機器。它們可以去除乾燥和潮濕的污垢，包括液體。專業用濕式和乾式吸塵器對於去除粗塵和細塵是必不可少的，特別是對於建築工地或車間的各種清潔工作。

無論是用於液體還是大量細塵，它們都優於普通市售的吸塵器，適合私人或商業用途，主要是在它們可以消除的污染物類型和數量方面。更重要的是，外殼、輪子、電源線等可滿足挑戰性條件下的日常使用需求使用。