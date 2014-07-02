又實用又堅固

總是把客戶的需求放在研發中。我們TACT自動振塵多用途吸塵器具有中央的EASY單按鍵操作開關，便於單按鈕操作模式。

配件都可以牢固地收納於具有插槽或掛勾的主機機身上。

建築用地最佳的好夥伴

為了應對施工現場惡劣的環境，我們的NT Tact自動振塵吸塵器現在具有堅固的集塵桶身，帶手柄和大型堅固的多向滾輪可以固定鎖定不動。



一直都是高效能

我們的Tact自動振塵吸塵器配有標準內徑為35 mm的吸塵軟管（DN 35）。這種較大的內徑增加了空氣流量，並減少了抽真空粗污垢時的堵塞風險。



扁平具備防護的過濾器一定是對的選擇

所有Tact自動振塵吸塵器都有一個板式過濾器在主機內。另外空氣進出都有過濾器保護，過濾介質和密封件都受到保護。此外，我們的Tact自動振塵吸塵器均根據EN 60335-2-69具備防塵等級認證，，它們的除塵效率為99％。你用過後會驚訝於你的施工現場怎會那麼的乾淨。

*特定機種可選配適用於Class 100或Class 1000無塵室等級