具備振塵系統等級
專業多功能吸塵器採用專利輕觸系統，具有高吸力與不間斷地使用能力 - 即使是大量的細塵。主機過濾器本身具有強大的TACT振塵裝置，讓吸利不減落，滿足建築工地和車間用戶最高的需求。
最佳的吸塵體驗
德國凱馳的多用途吸塵器系列基於幾十年和許多專業用戶、經銷商、行業經營者、車輛修理廠和其他清潔領域團體一起在使用後經驗累積，開發了“NT Tact”具備自動振塵的吸塵器，以確保為每一個目的和應用都可以適用於NT Tact。
自動振塵技術的好處
細粉塵對身體有危害。為確保您有最佳的防塵保護，德國凱馳使我們的Tact自動振塵吸塵系統更好。帶來的是一個強大的Tact自動振塵多用途吸塵器，具有高效的過濾器清潔功能，及具備全球唯一讓過濾器的使用壽命更長，細粉塵（A類礦物），直到需要手動清潔過濾器。更長時間不間斷操作，但保持最強的吸力和更好的防止細粉塵的保護。
又實用又堅固
總是把客戶的需求放在研發中。我們TACT自動振塵多用途吸塵器具有中央的EASY單按鍵操作開關，便於單按鈕操作模式。
配件都可以牢固地收納於具有插槽或掛勾的主機機身上。
建築用地最佳的好夥伴
為了應對施工現場惡劣的環境，我們的NT Tact自動振塵吸塵器現在具有堅固的集塵桶身，帶手柄和大型堅固的多向滾輪可以固定鎖定不動。
一直都是高效能
我們的Tact自動振塵吸塵器配有標準內徑為35 mm的吸塵軟管（DN 35）。這種較大的內徑增加了空氣流量，並減少了抽真空粗污垢時的堵塞風險。
扁平具備防護的過濾器一定是對的選擇
所有Tact自動振塵吸塵器都有一個板式過濾器在主機內。另外空氣進出都有過濾器保護，過濾介質和密封件都受到保護。此外，我們的Tact自動振塵吸塵器均根據EN 60335-2-69具備防塵等級認證，，它們的除塵效率為99％。你用過後會驚訝於你的施工現場怎會那麼的乾淨。
*特定機種可選配適用於Class 100或Class 1000無塵室等級