設備和配件

無線電動清洗機選購配件可為您提供整個清洗過程所需的一切，包括電池、噴罐、微纖維抹布和強大的清潔劑。

另外也可以選購窄版刮水座，來清洗花格窗和狹窄的區域。



針對較高的採光玻璃或氣窗，您也可以選購的1~2米可伸縮的延長桿，讓清潔高窗戶輕而易舉。