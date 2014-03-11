無線電動清洗機
簡單的快樂。簡單清潔，無滴一滴水。 凱馳最新一代的電池驅動吸塵器不僅能確保清潔窗戶無水紋，而且還節省了大量的時間和精力。簡單方便的設備，有效地從刮刀上將水收集回汙水盒，清洗後 - 無滴水髒水，無留水紋。
0 種產品
無線電動清洗機
噴灑
首先您可以使用與主機包裝內附有的清潔劑噴罐，加入德國凱馳專用清潔劑(20ml)後，將清潔劑噴灑於玻璃或平面清潔物體上。如果您有使用新式專用延長桿的話，將噴罐清潔劑直接噴灑於玻璃刷洗延長桿布上後再進行清潔。
刷洗
然後使用超細纖維刷布將窗上的灰塵刷洗清除。
收回污水
使用德國凱馳無線電動清洗機，貼在玻璃表面上由上而下，或由左到右或反之進行污水回收 - 完成任務！周圍區域如何？也開始完美地清潔一下吧，且沒有一滴水流下。
設備和配件
無線電動清洗機選購配件可為您提供整個清洗過程所需的一切，包括電池、噴罐、微纖維抹布和強大的清潔劑。
另外也可以選購窄版刮水座，來清洗花格窗和狹窄的區域。
針對較高的採光玻璃或氣窗，您也可以選購的1~2米可伸縮的延長桿，讓清潔高窗戶輕而易舉。
無線電動清洗機可做得更多
可立即清潔
毫不費力地快速清潔淋浴和浴室瓷磚。
任何東西平面範圍
這種設備可清洗家中許多地方，打翻在地板上的飲料、餐桌上的油汙清除、淋浴後的水痕、鏡子上的霧氣、牆壁的水滴等。
使用很簡單
可非常容易地將鏡子或平面物體擦亮和吸回水痕水滴。