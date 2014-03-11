家庭室內清潔系列產品

查看德國凱馳如何讓您的家庭煥然一新。 德國凱馳可以提供完整系列的獨有家庭室內用清潔解決方案，因此對於所有家庭室內清潔任務，德國凱馳可提供全方位的解決方案組合。首先，這些產品包括蒸汽清洗機和無線電動清洗機，但也包括無線電動掃地機、乾濕吸塵器、手持清潔劑噴霧罐和地板洗地機，這些設備可完成一流的家庭工作。您可以自己試一試！

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家庭生活

日復一日的生活有時候會讓人非常心煩意亂，不管是單身、夫妻倆還是整個家庭。我們都想享受生活的樂趣，同時家庭衛生與清潔狀況要保持高標準，這就需要我們能夠快速且高效地完成家務清潔的清潔設備。

在清潔領域，我們擁有80年的經驗和豐富的專業知識，不僅開發了廣受歡迎的家用清潔設備，這些產品已成為家庭和園藝必須的清潔設備了，而且現在還可以通過我們的德國凱馳24小時免費服務專線0800-666-825由專人提供全系列產品線高質量的清潔解決方案。這些設備精巧的德國工藝設計和便捷的操作方式為客戶提供了一種即時可用的完美清潔解決方案。

Zu Hause im Leben

優質德國凱馳百貨專櫃白色系列HOMELINE產品

2010年9月，德國凱馳家用系列產品首次在柏林IFA國際消費電子展上亮相。 高性能系列產品僅在優質的德國凱馳經銷網路銷售，具體產品包括各種蒸汽清洗設備、噴抽清洗機、真空乾濕吸塵器、地板清地機和掃地機等。該系列還包括無線電動清洗機，讓消費者享受專業且為全球最大清潔設備供應商產品所帶來的便利與德國高品質。

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Dampfreiniger Home Line

高壓蒸氣清洗機

可靠且深度清洗解決方案。德國凱馳高壓蒸氣清洗機是一種真正的全能產品，它可以瞬間解決幾乎所有清潔問題。

Fenstersauger Home Line

無線電動清洗機

德國凱馳推出的無線電動清洗機是全球唯一的一種清潔窗戶及平面物體的清潔設備，可實現快速、透亮的清潔效果。

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無線電動掃地機

德國凱馳無線電動掃地機採用了創新的滾刷更換技術，理想適用於快速便捷地清潔短毛地毯和各類地板。

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