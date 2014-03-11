家庭室內清潔系列產品

家庭生活

日復一日的生活有時候會讓人非常心煩意亂，不管是單身、夫妻倆還是整個家庭。我們都想享受生活的樂趣，同時家庭衛生與清潔狀況要保持高標準，這就需要我們能夠快速且高效地完成家務清潔的清潔設備。

在清潔領域，我們擁有80年的經驗和豐富的專業知識，不僅開發了廣受歡迎的家用清潔設備，這些產品已成為家庭和園藝必須的清潔設備了，而且現在還可以通過我們的德國凱馳24小時免費服務專線0800-666-825由專人提供全系列產品線高質量的清潔解決方案。這些設備精巧的德國工藝設計和便捷的操作方式為客戶提供了一種即時可用的完美清潔解決方案。