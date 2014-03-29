容器桶槽清洗
德國凱馳因提供可靠和強大的容器內部清洗系統聞名已超過40年。作為專業用途清洗系統的市場領導者，我們可基於模塊化的部件為所有需求提供定制化的解決方案。我們高品質的清洗系統具有高效、成本效益高和節能等優點，這是我們數年來智慧的結晶。從清洗系統的咨詢、規劃到建設、交付和投入使用，我們都非常樂意為您效勞。我們提供創新的設計理念和廣泛的服務。
用於滿足所有罐體清洗需求的系統
在交通運輸/物流及化學工業中，用戶需要可靠的罐體和集裝箱清洗系統。全球化加快了商品流動，從而導致了更高的清洗質量要求。清洗質量除了要滿足HACCP（食品安全管理體系）和SQAS（安全質量評估體系）的等嚴格質量標准的要求以外，還必須符合ECD（歐盟清洗文件）等無害清洗認証。由於化學物質的種類達到了20000多種，所以該行業的清洗任務需要數年的清洗經驗。每個德國凱馳清洗系統都是專為清洗相關化學物質而專門設計的。特別開發的德國凱馳清洗劑是這種清洗系統必不可少的組成部分。確保工作的安全性對於清洗罐體內部非常重要。這些安全性措施包括防爆(ATEX)安全保護及廢氣和廢水處理措施等。德國凱馳的模塊化系統解決方案設計用於滿足各種清洗系統的需求，並提供最大的用戶利益。模塊化系統允許用戶根據需要進行改造和擴展。
目標客戶 - 始終合適的解決方案
在全球幾乎所有行業領域都需要空運物流服務。這項服務涉及運輸大量商品和材料。液體、漿糊、粉末或固體材料。裝入罐體、貨櫃、桶槽和所有類型容器以便於儲存、搬運和運輸。德國凱馳可以為所有行業的任何大小公司提供清洗系統，適用於所有類型的容器。
化工行業和貿易
藥物、顏料和染料、金屬、木材、礦物油、塑料、粘合劑、建筑材料、混凝土。
交通運輸和物流
貨運代理、倉儲和托運公司、筒倉運輸、一般貨物和散料、混凝土、水泥、瀝青、垃圾以及特殊輸送。
食品行業
乳品和啤酒、原材料制造商、油脂生產商、葡萄糖和澱粉、巧克力、糖、蛋白質和食品供應、飲料和果汁、速食食品和寵物食品。
污染物類型：
- 液體產品（例如食品、油液和化學品）
- 散料
- 氣體
清洗介質
- 水，水溶液（鹼，酸）
- 滲透水
- 鹼溶液，酸，溶劑
從模塊到成套系統的客制化解決方案
德國凱馳罐體和容器清洗系統是一種模塊化系統解決方案，可根據特定污染物類型和清洗頻率進行定制。在質量、操作安全性和效率方面的需求評估是邁向良好規劃的第一步。工程設計 - 德國製造。
想法，規劃，初次啟用
德國凱馳能夠為各種需求的客戶提供最佳的解決方案。我們從想法、規劃和建設階段到初次啟用和連續運營系統的整個過程中始終伴隨客戶左右。
在所有可能的罐體和容器清洗領域，我們實施了無數項目，構成了客戶信任的基礎。德國凱馳作為高壓清洗技術的全球領導者是您可靠的合作伙伴，為您提供諸多好處。遍及全球的公司和各個行業領域都受益於這種客制化解決方案理念。
符合各種規範標表，成套系統和高效率
我們的大部分客戶都更喜歡完整的解決方案 - 成套系統。為了這個目的，我們除了提供經過實踐檢驗的現代化高效系統以外，還提供符合適用標准的操作許可証。例如，ATEX 94/9防爆保護系統或符合聯邦污染控制法案的污水和廢氣處理系統。
德國凱馳提供必要的熱水器、干燥器、跌落保護裝置、廢氣和污水淨化系統。
我們通過創新的、經過實踐檢驗的工藝技術滿足了客戶減少能耗和二氧化碳排放的需求，並且這種技術能夠確保系統可靠地運行。容器清洗專用德國凱馳清洗劑可提供更好的清洗效果，更高的效率，並且還能減小對環境的影響。
“即插即用” - 獨創的容器清洗概念
德國凱馳容器清洗概念系統是一種成套的、經過實踐檢驗的完整解決方案。這種系統的詳細特征被完全融入容器設計。這讓它可用於幾乎全球所有地點，並且擁有最少的安裝工作和最大的移動性。裝好容器后即可立即使用。根據用戶需求，德國凱馳容器清洗裝置可通過“即插即用”的原理使用附加模塊進行擴展。
高效的解決方案
德國凱馳容器清洗系統經過了實踐的檢驗：它可以容易地觸及容器壁上的必要電氣和管道接頭。
從入門級到高級零部件
用於容器及罐體內部和外部清洗的固定式熱水高壓部件經過了實踐的檢驗，並且配合一系列附件可適用於各種應用。
TSC 系統的優勢：
- 減少安裝工作
- 高規劃和成本安全性
- 最佳的通用性和移動性
- 經過實踐檢驗的零部件模塊化設計