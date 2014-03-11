用於高壓清洗的清潔劑

適用於高壓清洗機的德國凱馳特製清潔劑和護理劑設計用於實現最佳的清洗效果和最小的能源耗能及減少清洗時間。同時，由於專用配方非常容易過濾和分離油污等，所以它們可以降低礦物油殘留導致排放廢水的污染。