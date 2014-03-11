高壓清洗機

無可匹敵的多功能性產品 - 德國凱馳高壓清洗。 凱馳於1950年發明了高壓清洗機，並仿效原高壓清洗原理設計製造更優良高效能，更低功耗與更長的使用壽命，減少的清洗時間的冷熱水高壓清洗機至今。作為世界市場的領導者，凱馳提供一系列的產品，留技術改進和多功能性方面 - 具備加熱或冷水運行，動力由電動機或內燃引擎機，移動或固定。

Kärcher 冷水高壓清洗機

冷水高壓清洗機

每日清潔機械，車輛和建築物：壓力和高水流量的冷水高壓清洗機還可以除去重污垢。非常適用於大面積。

Kärcher 熱水高壓清洗機

熱水高壓清洗機

使用熱水的熱水高壓清洗機進行清洗，甚至能展現更好的清洗效果但與壓力與冷水同量，凱馳清洗機讓使用者驚艷其舒適度且最高水平和最先進的最新技術。

Kärcher 超高壓清洗機 超高壓清洗系統。

超高壓清洗系統。

當一般機種壓力不足以應付時候，我們的超高壓清洗機就是唯一的選項。多虧了德國凱馳超高壓清洗機，最難除去的污垢和塗層都可以被可靠的去除。

Kärcher 固定式

固定式

固定式高壓清洗機非常適合各種用途。高壓水透過安裝的管道系統直接送達使用點。

用於高壓清洗的清潔劑

適用於高壓清洗機的德國凱馳特製清潔劑和護理劑設計用於實現最佳的清洗效果和最小的能源耗能及減少清洗時間。同時，由於專用配方非常容易過濾和分離油污等，所以它們可以降低礦物油殘留導致排放廢水的污染。

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

清洗和保護商用車輛

高性能清潔劑可強力地清洗道路和建筑上的頑固污垢，可配合冷水和熱水高壓清洗機使用。

Cleaning Agents Vielseitigkeit

適用於工業應用的通用型產品

速效、柔和的清潔劑還可以清除油液、油脂和鐵鏽等頑固污垢。

 

Cleaning Agents Lebensmittel

食品行業中的清潔和衛生

有效的清潔劑和消毒劑，被批准用於食品行業，符合DGHM（德國衛生與微生物學會）和DVG（德國燃氣和水協會）消毒劑列表要求。

Cleaning Agents Autohaus

汽車展售中心及展示車

適用於所有展售大廳地板材質的溫和清潔劑讓展售大廳閃亮光澤，並讓展示的車輛更為保值，即使是引擎蓋的引擎室都有專屬清潔劑可以清洗。

清潔劑
Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

熱水高壓清洗機的優點

熱水高壓清洗機產生的高水溫讓用戶可以減小清洗壓力、清洗時間和清潔劑用量。相比於冷水高壓清洗機，熱水高壓清洗機的優點為：

  • 更好的清洗效果
  • 減少了清潔劑用量
  • 更短的干燥時間
  • 更衛生
  • 更短的工作時間

使用熱水可顯著節約清洗時間，最多可達35%，並提高了清洗效果。

其它優點以及HD與HDS成本對比

Kärcher iSolar太陽能模塊清洗解決方案適用於太陽能模塊清洗的系統解決方案

我們的推薦：

採用HDS 10/20-4 M熱水高壓清洗機和HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機實現最佳的清洗效果。

  • 極佳的清洗性能
  • 對旋式圓刷
  • 由碳/玻璃纖維復合材料制造的伸縮式噴槍
  • 可清洗到1.8 - 14米遠處區域（取決於具體的伸縮式噴槍）
iSolar
更多關於太陽能模塊清洗的信息

最高清洗壓力 - 零後座握力 - 專利無後座握力槍把噴槍

體驗德國凱馳EASY!Force專業用高壓槍把全新人體工學應用的清洗科技: 不再需要緊握槍把就可以毫不費力且不疲勞的使用高壓清洗。

  • 改善槍把的人體工學設計讓清潔更容易。
  • 全陶瓷閥讓設備使用壽命更久。
  • 直覺化的啟動方式讓工作更安全。
  • 專利EASY!Lock裝卸設備更省5倍時間。

使用熱水高壓清洗時更能節省超過35%快速清潔效率。

EASY!Force
更多有關於Easy!Force技術的介紹
