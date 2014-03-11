高壓清洗機
無可匹敵的多功能性產品 - 德國凱馳高壓清洗。 凱馳於1950年發明了高壓清洗機，並仿效原高壓清洗原理設計製造更優良高效能，更低功耗與更長的使用壽命，減少的清洗時間的冷熱水高壓清洗機至今。作為世界市場的領導者，凱馳提供一系列的產品，留技術改進和多功能性方面 - 具備加熱或冷水運行，動力由電動機或內燃引擎機，移動或固定。
用於高壓清洗的清潔劑
適用於高壓清洗機的德國凱馳特製清潔劑和護理劑設計用於實現最佳的清洗效果和最小的能源耗能及減少清洗時間。同時，由於專用配方非常容易過濾和分離油污等，所以它們可以降低礦物油殘留導致排放廢水的污染。
清洗和保護商用車輛
高性能清潔劑可強力地清洗道路和建筑上的頑固污垢，可配合冷水和熱水高壓清洗機使用。
適用於工業應用的通用型產品
速效、柔和的清潔劑還可以清除油液、油脂和鐵鏽等頑固污垢。
食品行業中的清潔和衛生
有效的清潔劑和消毒劑，被批准用於食品行業，符合DGHM（德國衛生與微生物學會）和DVG（德國燃氣和水協會）消毒劑列表要求。
汽車展售中心及展示車
適用於所有展售大廳地板材質的溫和清潔劑讓展售大廳閃亮光澤，並讓展示的車輛更為保值，即使是引擎蓋的引擎室都有專屬清潔劑可以清洗。
熱水高壓清洗機的優點
熱水高壓清洗機產生的高水溫讓用戶可以減小清洗壓力、清洗時間和清潔劑用量。相比於冷水高壓清洗機，熱水高壓清洗機的優點為：
- 更好的清洗效果
- 減少了清潔劑用量
- 更短的干燥時間
- 更衛生
- 更短的工作時間
使用熱水可顯著節約清洗時間，最多可達35%，並提高了清洗效果。