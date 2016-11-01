最高清洗壓力 - 零後座力 - 專利無後座握力槍把噴槍
使用最高清洗壓力清潔! 你和你的清潔任務之間只有：德國凱馳EASY!Force無後座握力槍把噴槍。它讓您使用高壓但卻很輕鬆不費力。EASY!Force無後座握力槍把噴槍具備革命性操作概念，當使用高壓清洗時的後座握力，將減小到零。絕對零。長時間使用更輕鬆，符合人體工程學和無後座握力。現在就訂購我們的EASY!Force 無後座握力槍把噴槍 - 使用後您將會愛不釋手。
EASY!Force無後座握力槍把噴槍 : 從來沒有感覺高壓清潔變的那麼省力輕鬆
在高壓清洗中體驗符合人體工程學的新創舉：使用新的EASY!Force無後座握力槍把噴槍，您無須使用力氣來控制高壓噴槍，就可以輕鬆地進行清潔，無高壓回饋力。
符合人體工學的最佳設計
使用高壓清潔是很耗費體力的工作。這就是為什麼一種符合人體工程的設計很重要。長時間不斷地握住舊款HD高壓噴槍很快會就會導致疲勞，手酸疼痛和工作姿勢不正確。常常因為身體疲勞而常中斷清潔或是換一個人來繼續清潔是很浪費時間且耗費成本。我們的EASY!Force技術徹底改變了這一切，完全不需要更多的握力來清潔。從來沒有這樣的設計讓高壓清潔那麼容易。
槍把內的陶瓷閥讓使用更長更耐久
當高壓槍損壞時，主要是由於水中大的顆粒損壞了噴槍壓力閥。我們的EASY!Force改良了這一點：閥門由陶瓷球和陶瓷密封座組成，能耐任何可能造成潛在損害的顆粒。這使它比舊款的高壓槍把使用壽命長5倍。
直覺式的安全操控
新的EASY!Force無後座握力槍把噴槍的安全性可防止意外操作，並在使用過程中提供最大的安全性，而不會影響使用的方便性。你只需要按下高壓槍把高壓水柱就會噴射 - 直觀和簡單。只要按下握把，EASY!Force無後座握力槍把噴槍就會持續高壓水柱。釋放扳機時，高壓水柱就會立即關閉。
使用更輕鬆方便
我們在設計時相當關注人體工程學，所以您在任何情況下都會感到操作高壓居然可以如此舒適。我們的EASY!Force 無後座握力噴把噴槍提供最佳的人體工程學設計，便於在任何工作位置使用。在某些情況下，特別是在清潔到難清理區域或不同工作角度時，額外的握把更方便操控使用。
提升您清潔任務的方便性吧!
我們的新EASY!Force選配的噴槍把手讓某些清潔工作更容易，只要透過您調整您的姿勢就可以應付特定的任務。不時改變你的姿勢可以讓你以更輕鬆的方式工作且工作更長時間。
額外的把手可以固定在噴槍上。把手可以根據操作者的高度和理想的工作角度進行調整。使用簡單的調節螺釘相當快速和方便。把手的人體工程學設計提供了2個握點，無論你是右撇子還是左撇子。由於360°可旋轉噴槍，額外的把偶可以簡單地轉動，同時工作靈活性更大。
EASY!Lock快接鎖 - 更快更方便
我們的專利EASY!Lock快接鎖，連接快速且容易。令人難以置信的是，比傳統的螺絲連接時間快5倍。我們的EASY!Lock快接鎖卻是一樣耐用和使用時間更長。
真的很快速 – 結束清潔的也快
直到現在，設置及安裝高壓清洗機是非常耗時的。它涉及連接或不同的接口。更換配件時也是如此。但這已經是過去式了。我們的EASY!Lock快接系統結合了快速接頭與螺釘連接的優點。大約節省80％的時間。省下來的時間用來執行清潔工作，或者其他更重要的事情。
特別、快速、安全與堅固
沒有什麼比螺釘連接更安全，更可靠和更持久。沒有什麼是像快速連接鎖一樣省時。但有一件事是這兩個組合一樣好：我們的EASY!Lock快接鎖是像傳統的螺絲連接一樣強，靈活的快速連接鎖。螺紋通過錐體鎖定。將所有配件從高壓清洗機連接到噴嘴 - 透過多螺纹輔助裝置，只需360°轉動即可。快速和安全。
整個過程都很容易
藉著我們創新的EASY!Lock快接鎖系統，重量不是一個問題 - 它重量不會超過常規螺絲連接器。小改進有大效果 - 噴嘴密封在噴槍上。這徑向直接保持於保持螺紋的前面，這使得密封更加耐用和包附固定緊實。
到底適用的轉接器是哪個?
為了對應新舊款主機的連接口，從高壓清洗機到噴嘴，新和舊兼容性，共有8個不同的轉接器可用。這確保所有現有的機器和配件可以繼續與新機器和配件一起使用EASY!Lock專用的連接頭。在我們的相容性轉接器中，列出了所有轉接器及其各自的應用配件。例如，任何具有M 22×1.5連接的高壓清洗機可以快速轉換為帶有轉接器2號的新EASY!Lock固定連接頭。