最高清洗壓力 - 零後座力 - 專利無後座握力槍把噴槍

EASY!Force無後座握力槍把噴槍 : 從來沒有感覺高壓清潔變的那麼省力輕鬆

在高壓清洗中體驗符合人體工程學的新創舉：使用新的EASY!Force無後座握力槍把噴槍，您無須使用力氣來控制高壓噴槍，就可以輕鬆地進行清潔，無高壓回饋力。

符合人體工學的最佳設計

使用高壓清潔是很耗費體力的工作。這就是為什麼一種符合人體工程的設計很重要。長時間不斷地握住舊款HD高壓噴槍很快會就會導致疲勞，手酸疼痛和工作姿勢不正確。常常因為身體疲勞而常中斷清潔或是換一個人來繼續清潔是很浪費時間且耗費成本。我們的EASY!Force技術徹底改變了這一切，完全不需要更多的握力來清潔。從來沒有這樣的設計讓高壓清潔那麼容易。

槍把內的陶瓷閥讓使用更長更耐久

當高壓槍損壞時，主要是由於水中大的顆粒損壞了噴槍壓力閥。我們的EASY!Force改良了這一點：閥門由陶瓷球和陶瓷密封座組成，能耐任何可能造成潛在損害的顆粒。這使它比舊款的高壓槍把使用壽命長5倍。

直覺式的安全操控

新的EASY!Force無後座握力槍把噴槍的安全性可防止意外操作，並在使用過程中提供最大的安全性，而不會影響使用的方便性。你只需要按下高壓槍把高壓水柱就會噴射 - 直觀和簡單。只要按下握把，EASY!Force無後座握力槍把噴槍就會持續高壓水柱。釋放扳機時，高壓水柱就會立即關閉。