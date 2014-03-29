乾冰清洗機
任何產品都能適用於清潔業。 在工業清洗系統領域，凱馳提供了所有創新和先進的解決方案。範圍包括高壓吸塵器，工業吸塵器，水箱，零件的清洗系統，以及乾冰清洗機。
無可挑剔的清洗效果
佈滿污垢的且又貴重的模具、零件或設備通常很難清洗。問題來了：噴砂清洗技術會留下沙子或玻璃顆粒。這通常代表著在清洗之後還要進行下一步清潔工作。德國凱馳高性能乾冰清洗機能讓這個問題不再存在。在乾冰清洗之後，乾冰顆粒將完全升昇華為二氧化碳(CO2)。而實現完美的清潔效果。
乾冰清洗技術的優勢
- 在清洗之前不需任何準備工作
清洗工作不需拆除設備。乾冰顆粒可以非常容易地進入到甚至最小的角落和狹縫中。
- 將設備故障停機時間減小到最小
採用乾冰快速且有效地進行清洗。
- 環保地清洗
無需使用額外的化學品或噴劑
- 不損傷表面
- 無殘留
乾冰完成昇華為 CO2。沒有磨料或廢水殘留。
清潔 = 低溫 x 速度
乾冰清洗機採用壓縮空氣將乾冰顆粒以超過150 m/s的高速噴出。-79°C的低溫可以冷凝污垢並使之脆裂。高速噴出的乾冰顆粒隨後可以容易地清除污垢。這是一種溫和清除幾乎所有類型污垢的最特別有效的方法。
從二氧化碳到乾冰
在製造過程中，首先液態的二氧化碳流入至製乾冰機的壓縮缸中，然後通過壓力降將二氧化碳結晶為乾冰雪花。使用液壓缸將這種乾冰雪花擠壓通過造型板。這樣可以形成柱狀乾冰。也可將這些柱狀乾冰使用選配的碎冰管讓乾冰顆粒變小。
適用於所有領域的清洗方式
德國凱馳乾冰清洗機不使用任何清潔劑或化學品。它們適用於法律上禁止使用水或沙子進行清洗的所有領域或設備。因為乾冰顆粒可以昇華為氣體，因此沒有任何殘留或污水。使用高性能的德國凱馳乾冰製造機，用戶自己就非常容易地製造乾冰顆粒。
鋼材，金屬和機器製造
使用德國凱馳乾冰清洗機可以非常容易地對生產設備、焊接機器人、皮帶運輸機和噴拷車間進行深度清洗和維護性清洗。
印刷工廠
在經過乾冰清洗之後，所有的印刷設備和氣缸、工具等都像新的一樣。
木材和電氣行業
乾冰清洗適用於清洗木工設備、發電機、渦輪機及控制櫃等。
塑料和包裝行業
乾冰清洗機可以清除注塑膠模具和生產線上的樹脂、橡膠、染料、塗料和其它污垢。
汽車行業，鑄造車間和塑成型工廠
我們的乾冰清洗機能夠清除所有類型零部件和機械上的粘合劑和脫模劑。硅樹脂、橡膠、染料、涂料、脫模劑等殘留物。可以容易地從注塑模具、工具和整條生產線上清除。完美的清洗效果，沒有任何殘留物。
食品，製藥和化妝品行業
乾冰清洗機理想適用於清除灌裝和混合設備、生產線、搬運系統、罐子和加熱爐上的焦化物、老化沉積物、結殼、油脂和澱粉。
造紙業
在造紙行業中，凝膠、石灰、粉塵和多孔材料會沉積在機械中。這會導致設備無預警停機和紙的品質下降。採用乾冰清洗技術可以更快地清洗這些設備，而使設備能立刻再次投入生產製造。
地方政府和市政
塗鴉和口香糖：許多城市和地方政府面對的問題。這需要一種能夠徹底但溫和地清洗牆壁和地面的清洗方法，例如，德國凱馳乾冰清洗機。他們可以清除污垢但不會損壞地面。
乾冰的質量為什麼很重要？
經驗表明，使用新製造的乾冰可以讓清洗速度更快且更高效。這就是為什麼要使用盡可能新的乾冰進行乾冰噴磨清洗的原因。
若乾冰放置多天，它的密度將會下降，從而降低了清洗效果。因此，清洗給定的區域就需要更多的乾冰。此外，乾冰會不斷升華，這意味著原來100kg的乾冰顆粒在經過一天後就只會剩下約92kg。
乾冰清洗的環境相容性
無害物質
乾冰清洗沒有使用任何有毒或對環境有害的化學品或溶劑。這意味著它不會釋放任何有毒或有害蒸氣，因此也不會存在有害物質傷害員工健康的風險。
方便事後處理
在乾冰清洗機之後不會遺留任何殘留物於清潔目標上。沉積的污垢將掉落在地面上，可以容易地進行清掃。只有清洗過程中產生的污垢才需要事後處理。相比之下，用於清洗的化學品和溶劑則會產生很難處理的有害廢物。
沒有二次廢棄物產生
在噴砂和噴水清洗中，用於清除有害污垢的這些噴射物質本身也會產生有害廢棄物。這些清洗過程會產生大量的二次廢棄物，在某些情況下必須仔細地對這些廢棄物進行處理，而且廢棄物處理的成本也非常高。
生成二氧化碳
CO2是其它工業生產過程的副產品。例如，在氨和甲醇合成中產生的CO2。在原油和天然氣的化工處理中產生了大量CO2廢氣。在電站的燃燒過程以發酵工藝中也會產生二氧化碳。
這就是為什麼在工業國家不再需要專門製造CO2 的原因，燃燒化石燃料生成CO2 現在已成為歷史。
安全設備
以下是乾冰清洗的必要保護裝置。
聽覺保護裝置
由於乾冰清洗產生的噪音水平通常超過85 dB(A)以上，因此工作人員必須穿戴聽覺保護裝置。
防凍手套
建議穿戴手套以防止乾冰顆粒造成凍傷危害。
安全護目鏡
建議穿戴安全護目鏡以防止眼睛受到顆粒飛濺的傷害。我們還推薦工作人員穿戴包含頭盔、面罩和聽覺保護裝置的完整安全系統。
背負式氧氣瓶
根據產生的灰塵量或CO2濃度決定是否需要輕型氧氣鋼瓶。
二氧化碳偵測器
參與乾冰清洗的工作人員必須穿戴CO2 以偵測器檢測周圍空氣的CO2濃度。隻要達到臨界的濃度，它就會向清潔人員發出警報。