乾冰的質量為什麼很重要？

經驗表明，使用新製造的乾冰可以讓清洗速度更快且更高效。這就是為什麼要使用盡可能新的乾冰進行乾冰噴磨清洗的原因。

若乾冰放置多天，它的密度將會下降，從而降低了清洗效果。因此，清洗給定的區域就需要更多的乾冰。此外，乾冰會不斷升華，這意味著原來100kg的乾冰顆粒在經過一天後就只會剩下約92kg。