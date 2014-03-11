洗地機是種有效率的投資

洗地機到底是如何運作的?

所有帶有滾刷頭或圓盤刷頭的洗地機基本上都以相同的方式工作。添加清潔劑時，混合清潔劑在清水箱中，或者在具備清潔劑劑量裝置的調整下，在刷頭本身前面給水裝置混合。在刷子的旋轉和接觸壓力共同作用下去除污垢。由吸水馬達的吸力，將地板上的汙水吸收並收集在汙水箱中。另一方面，洗地機如果沒有吸水馬達或刮水座的時候，隨後也可以使用德國凱馳的乾濕兩用吸塵器吸起來。

但不是所有的洗地機都真的是一樣的

洗地機就像汽車—它們的工作原理都一樣，但並非每種型號都適合每個應用領域。然而，由於不同的設計、尺寸、刷頭系統和驅動技術，很容易找到完全符合您個人需求的洗地機。您知道您的面積有多大以及它們是否充滿了機台等障礙物。您知道地板的材質及其髒污程度。我們承諾絕對有適合您需要的洗地機。