目標客戶群解決方案
專業用產品。 尋找最佳的清潔任務解決方案對於各種行業正日趨重要。所以我們通過廣泛的訂製化產品精確地滿足您的需求，減少您的時間、成本和資源消耗，並且不降低清洗性能。不管您屬於哪個市場領域，我們都能理解您的領域中清潔的需求。
汽車業
德國凱馳根據汽車經銷商、展售中心和維修服務站的特定需求提供了客製化的清洗解決方案。
建築業
能夠應對建築和貿易行業各種清洗任務挑戰的專業用設備。
清潔物流業
在建築和外觀清洗中，創新的產品確保了最高水平的清潔性、效率和方便使用性。
醫療保健
兼具完美衛生性和成本效益的專業和高效的清洗系統。
飯店休閒業
適用於飯店與餐廳或休閒行業可持續性衛生管理的專業清洗設備。
工業
在所有工業清洗任務中您可以依賴的合作伙伴，我們擁有豐富的專業經驗與設備。
農牧業
德國凱馳創新的清洗用具和清潔概念可滿足農業領域的各種清洗要求，但不傷害到農牧養殖與生態。
公共服務和城市清潔
能夠在公共服務領域進行高效工作並保證一流清潔效果的清潔設備。
德國凱馳客戶服務 - 您可以依賴我們。
如果服務這個動詞是一個承諾而不是一句空話，那麼它必須建立在信任的基礎上，因為您必須能夠依賴您的專業清洗設備。日復一日。夜復一夜。不管在任何地方。這就是我們的目標。我們將竭力實現這個目標。可靠的設備和清潔劑先進的技術。合理的建議，及其更多。簡而言之：德國凱馳客戶服務。一個您可以信賴的名詞。一項能給予您安全感的服務。這就是我們對客戶的承諾。