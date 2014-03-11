德國凱馳客戶服務 - 您可以依賴我們。

如果服務這個動詞是一個承諾而不是一句空話，那麼它必須建立在信任的基礎上，因為您必須能夠依賴您的專業清洗設備。日復一日。夜復一夜。不管在任何地方。這就是我們的目標。我們將竭力實現這個目標。可靠的設備和清潔劑先進的技術。合理的建議，及其更多。簡而言之：德國凱馳客戶服務。一個您可以信賴的名詞。一項能給予您安全感的服務。這就是我們對客戶的承諾。