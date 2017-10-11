食品工業

作為清潔技術的世界領先者，我們為各個生產領域的食品加工，以及辦公區域和戶外設施提供技術和符合成本效益的解決方案，從標準款的產品到客制化的解決方案，從諮詢和規劃到安裝和全面化的清潔服務諮詢。

Lebensmittelindustrie
Fleischverarbeitung

肉類，禽類和魚類加工
Back- und Süßwaren

生產烘焙食品和糖果
Fertiggerichte

生產即食產品
Molkerei

生產乳製品
Getränke

生產和灌裝飲料
Obst und Gemüse

水果和蔬菜處理加工
Öle und Fette

油脂品加工
Tierfutter

工業動物飼料生產
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