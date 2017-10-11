清爽的清潔過程

為了生產一致的品質和無可挑剔的口味的飲料，必須在製造過程中進行最佳的清潔。

您可以駕駛具有側刷結構的掃地機，清潔外部和存儲區域，避免貨物受到灰塵與污垢的堆積。可以花幾次的時間輕鬆地掃過大面積和角落。電動液壓舉升式的集塵桶，全自動具備振塵系統(Tact)過濾器清潔，幾乎可以以無塵清潔的形式進行以及德國凱馳感應式設備管理鑰匙系統，讓您為不同用戶分配不同的清掃設定。桶槽，大型容器和管道可以使用我們的移動式的高壓清洗機以及具有多個高壓出口的固定式高壓清洗系統進行清潔。固定式高壓裝置可以隨時隨地按下按鈕，無需安裝時間，無需運輸移動機器。並配有管道清潔軟管和噴嘴等配件，管道內外清潔。軟管透過管道清潔噴嘴，四個噴嘴設置為30°角進行清潔，通管道等應用。