生產和灌裝飲料

釀酒和飲料製造的公司必須確保填充到容器中的飲料或酒是美味和衛生的。考慮到大量，高濕度，狹窄的路徑，大的表面積和長達一公里的運輸管道，這是不容易的。

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清爽的清潔過程

為了生產一致的品質和無可挑剔的口味的飲料，必須在製造過程中進行最佳的清潔。

您可以駕駛具有側刷結構的掃地機，清潔外部和存儲區域，避免貨物受到灰塵與污垢的堆積。可以花幾次的時間輕鬆地掃過大面積和角落。電動液壓舉升式的集塵桶，全自動具備振塵系統(Tact)過濾器清潔，幾乎可以以無塵清潔的形式進行以及德國凱馳感應式設備管理鑰匙系統，讓您為不同用戶分配不同的清掃設定。桶槽，大型容器和管道可以使用我們的移動式的高壓清洗機以及具有多個高壓出口的固定式高壓清洗系統進行清潔。固定式高壓裝置可以隨時隨地按下按鈕，無需安裝時間，無需運輸移動機器。並配有管道清潔軟管和噴嘴等配件，管道內外清潔。軟管透過管道清潔噴嘴，四個噴嘴設置為30°角進行清潔，通管道等應用。

用高壓蒸氣深層清潔

飲料生產過程中的高濕度讓霉快速的形成。透過使用我們的高壓蒸汽清洗機清潔關鍵的區域，您可以完全無需使用化學藥劑即可實現有效的消毒 -這些數據都是經德國獨立實驗室認證 。我們的SGV系列具有自動將污水吸回功能，可以讓您用高達85°C的熱水清洗牆壁。對於狹窄的走廊和存儲區域，我們可以使用洗地機 - 刷頭，刮水座，電源或電池驅動操作，並且可以根據您的要求選購更多的配件。

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