工業用吸塵系統 / 除塵解決方案 | 凱馳工業用吸塵設備公司
無論是靈活使用還是永久固定安裝，無論是少量還是大量、液體或固體、或危險的抽吸廢物——使用凱馳工業吸塵器和工業集塵系統，您可以在幾秒鐘內完成最艱鉅的清潔任務。
我們的品質要求：德國製造
給您可靠的承諾
高品質的零組件、全方位的專業知識、高度的附加值和受過專業培訓的員工確保了我們的產品幾十年來提供卓越的高品質和耐用性。
當您面臨任何工業吸塵挑戰時，我們將自己視為合作夥伴，在您身邊。您的經驗和反饋對我們非常有價值，因為我們的目標與您的目標一致——我們的目標是開發創新和產品，幫助您更快、更有效地實現目標。
清潔情況雖艱難，但我們的吸塵器系統已經準備好了
對於完美的清潔解決方案，每個行業都有獨特的要求：整合加工、大規模加工、有害物質、狹窄的區域等等。這需要透用和特定的機器和系統。從金屬加工到汽車行業，從製藥到食品行業，凱馳是工業吸塵器的首選：
- 靈活移動式或固定安裝的工業真空系統
- 非常適合大量或小量的吸塵
- 徹底清除固體和液體以及大量灰塵
- 安全吸塵和處理吸入有害的廢物
- 專為長期工業使用而設計的機器
新公司——同樣享有盛譽的品質。 Ringler 成為凱馳工業用吸塵設備公司
Ringler GmbH 正在對工業真空吸塵器進行全面的品牌塑造。未來，其整個產品組合都將以凱馳品牌出現。除非客戶另有要求，否則我們的產品將以新的鑽石灰企業顏色作為標準顏色。透過這一措施，凱馳正在加強公司集團提供的所有產品的統一外觀，以及其戰略一致性，從而使您（客戶）成為焦點。
為您帶來的優勢：從現在開始，您將受益於來自知名國際品牌 – 凱馳的產品統一組合。
在我們應對 COVID-19 大流行時，凱馳工業用吸塵設備公司也在您身邊。
凱馳工業吸塵產品服務總覽：
- 標準版的設備可立即“銷售”
- 我們可以快速生產客製化的客戶解決方案設備
- 多虧完全可用的銷售和項目，報價的時間與範圍保持不變
- 由於庫存水平齊全，設備供應也有保證
超過50年來的專業經驗
憑藉凱馳工業真空系統50多年的經驗。我們與全球客戶保持密切聯繫，以分析現有任務和新任務，並優化我們的產品以對應這些應用。
您的工業領域 – 我們的吸塵器。 凱馳工業真空系統在廣泛的領域和目標群體中大受歡迎。日復一日。
凱馳的工業真空吸塵器適用於各個行業。
您的污垢是我們的問題。 凱馳擁有適合各類應用的產品系列。
任何問題的正確解決方案
我們凱馳工業真空吸塵器和工業集塵系統為您提供各種工業真空吸塵任務的解決方案：無論是靈活的移動式還是固定式，用於吸塵從粗切屑到最小的懸浮顆粒，無論是少量還是大量，液體或固體，或有害物質。
工業吸塵器
工業吸塵器設計用於固定或移動乾式和濕式切屑、粗塵和類似的懸浮顆粒。工業真空吸塵器在高真空下以相對較低的空氣流量工作。
處理液體與切削碎屑的工業用吸塵器
用於大量切削屑和潤滑劑的工業吸塵器
工業吸塵器需要每天輕鬆操作幾個小時或 24/7 連續運行。物質的範圍從少量到大量的切削屑和粗顆粒，再到排出的介質，再到油、冷卻乳液和水等液體。
固態與粉塵專用的工業用吸塵器
採用特殊過濾器方式的吸塵器
在不同的行業中，必須對不同的物質和介質進行真空吸塵。排出的介質、有害粉塵、細碎和粗碎的碎屑、沙子、噴霧劑、各種纖維、食物殘渣、有機物質、非常輕到非常重的材料都對所使用的過濾器有著嚴格的要求。在凱馳工業真空系統中，您將找到適合每項任務的最佳的過濾器，無論是每天、每小時間隔還是 24/7 持續操作。
防爆型工業用吸塵器
潛在爆炸性環境的安全認證
在潛在爆炸性環境中進行真空吸塵對機器規格有最高的要求。 凱馳防爆工業吸塵器符合這些標準，其中一些已通過 TÜV Süd 和 IBExU 認證。
工業用廢塵處理系統
有效收集懸浮微粒
懸浮顆粒變化很大：細粉塵、有害粉塵、細碎屑。在許多工業中，連續吸塵金屬、玻璃、石頭、紡織纖維、農產品或化學品中是必不可少的。我們的工業用廢塵處理系統可直接在加工中心或灌裝廠 24/7 連續操作且可靠地捕獲懸浮微粒，即使是大量懸浮微粒。
防爆型工業用廢塵處理系統
適用於懸浮在空氣中並可能發生爆炸的粉塵
在過程中直接在燃點連續抽吸懸浮的爆炸性顆粒對工業除費塵處理系統有極高的要求。多年來，我們的廢塵處理系統和防爆型款式在許多工業領域，特別是在金屬和木材加工、汽車、化學和製藥行業、食品工業、造紙、橡膠行業，證明了自己在 24/7 連續固定使用方面的實力，以及ATEX Zone 22區域 。
針對客戶需要特定任務的量身訂做解決方案
客製化解決方案
工業吸塵系統的要求可能非常具體。我們根據您的需求單獨規劃每個系統。我們的服務範圍從簡單的移動解決方案到高度複雜、經過專門調整和配管的工業吸塵解決方案。我們在工業真空系統的開發和實現方面擁有 50多年的經驗，是您稱職的合作夥伴。因此，您可以從單一來源獲得高效的完整解決方案。
配置管道——完美連接的性能。
我們的固定式工業用吸塵器可有多個吸點的單用戶或多用戶使用系統，或直接整合到製造流程中。為此，我們可以為您提供所有必要的零組件，從吸入點空氣閥門到單獨配置的管道。
我們的DNA
我們是誰：工業集塵系統解決方案的專家。
憑藉在這領域超過50年的經驗，您可以放心，我們是專家級的專家。我們的專業團隊將與您一起使用我們的產品系列，設計完美的解決方案以滿足您的需求，並為您提供全面的專家建議。我們致力於幫助我們的客戶使用高效的清潔解決方案創造清潔、安全的工作環境。
我們提供什麼：您可以信賴的高品質解決方案。
我們的解決方案由高品質工業真空吸塵器和適用於各種應用的一系列多功能配件組成，讓您的日常生產變得更加輕鬆。我們的解決方案以服務為理念，確保您的工業真空解決方案隨時可用。我們隨時為您提供幫助和建議。這是您可以信賴的承諾。
是什麼塑造了我們：就像一枚硬幣的兩面，我們代表了 Ringler GmbH 數十年來積累的經驗，並將其更名為凱馳工業用吸塵設備公司。
高品質的組件、全面的專業知識、高度的附加值和專業的員工確保了我們久經考驗的解決方案，幾十年來提供卓越的品質和耐用性。憑藉我們在開發、生產、銷售、服務和應用工程方面的綜合經驗，我們幫助您打造更清潔、更安全、更環保的生產設施。
焊接
我們的高附加值使我們能夠靈活地對應您的需求。
塗裝
我們非常樂意根據您需要或是客製顏色規格提供我們的工業真空系統。
組裝
德國製造——優化結構的工作流程確保了最高的標準。