工業用吸塵系統 / 除塵解決方案 | 凱馳工業用吸塵設備公司

無論是靈活使用還是永久固定安裝，無論是少量還是大量、液體或固體、或危險的抽吸廢物——使用凱馳工業吸塵器和工業集塵系統，您可以在幾秒鐘內完成最艱鉅的清潔任務。

Kärcher industrial vacuums in use on construction sites

Kärcher industrial vacuums integrated into system technology

Kärcher industrial vacuum services

Kärcher industrial vacuum storage

    我們的品質要求：德國製造

    給您可靠的承諾

    高品質的零組件、全方位的專業知識、高度的附加值和受過專業培訓的員工確保了我們的產品幾十年來提供卓越的高品質和耐用性。

    當您面臨任何工業吸塵挑戰時，我們將自己視為合作夥伴，在您身邊。您的經驗和反饋對我們非常有價值，因為我們的目標與您的目標一致——我們的目標是開發創新和產品，幫助您更快、更有效地實現目標。

    清潔情況雖艱難，但我們的吸塵器系統已經準備好了

    對於完美的清潔解決方案，每個行業都有獨特的要求：整合加工、大規模加工、有害物質、狹窄的區域等等。這需要透用和特定的機器和系統。從金屬加工到汽車行業，從製藥到食品行業，凱馳是工業吸塵器的首選：

    • 靈活移動式或固定安裝的工業真空系統
    • 非常適合大量或小量的吸塵
    • 徹底清除固體和液體以及大量灰塵
    • 安全吸塵和處理吸入有害的廢物
    • 專為長期工業使用而設計的機器
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    處理液體與切削碎屑的工業用吸塵器

     
    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    固態與粉塵專用的工業用吸塵器

     
    Kärcher Ex industrial vacuums

    防爆型工業用吸塵器

     
    Kärcher industrial dust extractors

    工業用廢塵處理系統

     

    新公司——同樣享有盛譽的品質。 Ringler 成為凱馳工業用吸塵設備公司

    Ringler GmbH 正在對工業真空吸塵器進行全面的品牌塑造。未來，其整個產品組合都將以凱馳品牌出現。除非客戶另有要求，否則我們的產品將以新的鑽石灰企業顏色作為標準顏色。透過這一措施，凱馳正在加強公司集團提供的所有產品的統一外觀，以及其戰略一致性，從而使您（客戶）成為焦點。

    為您帶來的優勢：從現在開始，您將受益於來自知名國際品牌 – 凱馳的產品統一組合。

    在我們應對 COVID-19 大流行時，凱馳工業用吸塵設備公司也在您身邊。

    凱馳工業吸塵產品服務總覽：

    • 標準版的設備可立即“銷售”
    • 我們可以快速生產客製化的客戶解決方案設備
    • 多虧完全可用的銷售和項目，報價的時間與範圍保持不變
    • 由於庫存水平齊全，設備供應也有保證

    超過50年來的專業經驗

    憑藉凱馳工業真空系統50多年的經驗。我們與全球客戶保持密切聯繫，以分析現有任務和新任務，並優化我們的產品以對應這些應用。

    您的工業領域 – 我們的吸塵器。 凱馳工業真空系統在廣泛的領域和目標群體中大受歡迎。日復一日。

    凱馳的工業真空吸塵器適用於各個行業。

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    快速. 安全. 清潔

    金屬加工行業，包括煉金、機械設計和汽車工程，是一個核心行業，程序極其複雜。金屬加工會產生大量與冷卻潤滑劑混合的切削屑。清潔工件和車床通常在持續運行期間進行，這是一項對成本效率有重大影響的重要任務。我們的IVRL提供最佳的工藝可靠性和品質保證。

    應用:

    • 工業吸塵器可以吸收所有在加工過程中的切屑和液體，例如銑削、車削、鑽孔、磨削、去毛刺和刷牙
    • 加工設備的固定式吸塵器，可連續清除切屑和灰塵

    挑戰:

    • （鋒利的）切屑、磨削粉塵、油漆磨削粉塵、熔渣、可燃粉塵、冷卻潤滑劑和乳化液對加工設備的污染
    • 分離切屑和乳液

    好處:

    • 保持生產過程清潔並最大限度地減少停機時間
    • 減少加工設備的停機時間
    • 提高生產精緻度
    • 提高工作和流程的可靠性
    • 將切屑和液體分開
    • 持久耐用的解決方案
    • 吸力大，可連續運行，清潔時間短
    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    工作衛生——省成本的清潔

    清潔的生產過程、有保證的品質、最佳的衛生和防止污染是食品加工成功的關鍵因素。這會產生大量細小、易​​爆的粉塵。

    應用:

    • 食品粉塵，如麵粉粉塵、維生素粉、食品粉等，無論是移動的還是固定的，都可以整合在生產過程中

    挑戰:

    • 多種吸塵任務和污垢類型：食品破損、灰塵類型（易爆、自由漂浮、粘性、潮濕）、脂肪、油和蛋清、液體
    • 粉塵爆炸風險
    • （交叉）污染、微生物污染、口味改變、地板滑倒的危險

    好處:

    • 保持生產過程清潔並最大限度地減少停機時間
    • 透過 ATEX 認證吸塵可能爆炸的粉塵類型
    • 持久、可靠、緊湊的解決方案
    • 具有成本效益的解決方案
    • 有效的過濾器和過濾器清潔
    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    在各方面，健康是關鍵

    生技製藥業必須在各種產品範圍內不斷滿足極其嚴格的品質和衛生標準。同時，生產過程必須盡可能高效地運行。我們的抽吸和除塵解決方案可在任何工業規模上實現這些目標。

    應用:

    • 從藥片中抽真空殘留物、藥物中的活性劑（維生素、雌激素）
    • 在生產過程中吸塵

    挑戰:

    • 對健康有害的細粉塵
    • 潛在有爆炸性粉塵

    好處:

    • 保持生產過程清潔並最大限度地減少停機時間，例如使用整合生產主機並在過程中提供吸力
    • 健康保護和職業安全
    • 在特別敏感的區域使用真空吸塵器
    • 安全吸塵和處置危險和潛在爆炸物
    • 灰塵和其他材料，這要歸功於凱馳主機的認證
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    生產力和清潔度：完美結合。

    橡膠和塑料的生產和加工會產生對健康構成威脅的細顆粒和粗顆粒。這些物質可能在運輸和維護工作中大量存在。

    應用:

    • 清潔機器和工作場所，特別是吸塵和吸收顆粒、塑料碎屑和灰塵、（腐蝕性）化學混合物、肥料、油漆粉末、水、清潔劑
    • 吸除生產過程中的灰塵（例如在顆粒配料過程中產生的灰塵）

    挑戰:

    • 對健康和環境有害的粉塵
    • 產品的污染

    好處:

    • 保持生產過程清潔並最大限度地減少停機時間
    • 保障職業安全和工作效率
    • 透過 ATEX 認證吸塵可能爆炸的粉塵類型
    • 無污染排放廢氣
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    讓您的建築計劃一目了然。

    應用:

    • 吸塵各種礦物（混凝土粉塵、水泥粉塵）、粗侵蝕顆粒、鵝卵石、沙子
    • 將真空吸塵設備運到建築工地並在那裡靈活使用

    挑戰:

    • 灰塵對健康的長期危害
    • 大面積侵蝕材料作為職業安全危害

    好處:

    • 提高工作品質
    • 保護健康和職業安全
    • 借助吸塵器上的電動工具連接，可在使用工具時直接抽吸
    • 可操縱的移動機器
    • 耐用、堅固的機器
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    無論在何處進行鋸切、刨削和打磨

    在木材和家俱行業，鋸末、切屑和打磨粉塵會對健康造成持續的嚴重威脅。更重要的是，這些物質很容易被點燃甚至爆炸。使用我們的專業抽吸系統，您可以可靠地防止灰塵和切屑在工作場所聚集並成為危險。

    應用:

    • 維護清潔和機器清潔
    • 工業吸塵器清除銑床、砂光機、鋸、手、工具等上的切屑和灰塵，並提供持續吸力

    挑戰:

    • 易燃至高爆炸性粉塵
    • 危害健康的粉塵
    • 經常大量揚塵

    好處:

    • 健康保護和職業安全
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    安全的工業石材和玻璃生產

    加工石材和玻璃時會產生極細、鋒利和磨蝕性的廢料。這一挑戰是我們的工業抽吸解決方案可以提供幫助。

    應用:

    • 機器清潔，有時為大量液體混雜
    • 對輸送帶、灌裝漏斗、灌裝設備等處的水泥粉塵進行吸塵。

    挑戰:

    • 大量粉塵
    • 吸塵尖銳材料
    • 大量冷卻水

    好處:

    • 保證品質和操作流程
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    沒有絨毛的紡織品製造

    去除紡織行業生產過程中產生的廢料涉及獨特的挑戰。被真空吸走的纖維和絨毛往往會聚集在一起，並可能因堵塞過濾器、軟管和管道而導致生產中斷。我們量身定制的解決方案可確保您的生產流程繼續無縫運行。

    應用:

    • 吸塵任何尺寸和任何數量的絨毛和纖維

    挑戰:

    • 紡織纖維粘附並堵塞過濾器
    • 紡織纖維在軟管和管道中形成球，從而堵塞它們

    好處:

    • 保持生產過程清潔並最大限度地減少停機時間
    • 持續高吸力
    • 持久、可靠、緊湊、具有成本效益的解決方案
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    100% 無塵生產。

    在電子行業和光學行業，生產過程會產生極細的灰塵，這些灰塵會損壞組件，並且必須在製造過程時直接用真空吸走。我們的吸塵系統（例如我們的工業真空吸塵器）可去除細小灰塵，幫助您實現這些目標，同時保護您複雜的生產系統。

    應用:

    • 銑削電氣元件
    • 拋光光學元件

    挑戰:

    • 高磨蝕性粉塵
    • 可破壞零組件的粉塵

    好處:

    • 保證品質和操作流程
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    從紙張到印刷的清潔生產

    印刷媒體的生產涉及紙粉、油漆粉末、液體著色劑和調色劑的使用和製造。這些物質，其中一些是劇毒的，需要高性能的工業抽吸解決方案——我們已經為印刷行業開發了幾十年。

    應用:

    • 在造紙工業的機器清潔過程中抽真空纖維素纖維
    • 從切割機吸走細到粗的紙屑
    • 清洗印刷機
    • 吸塵塗料粉

    挑戰:

    • 極細的易爆粉塵
    • 大型裁紙機

    好處:

    • 保證品質和操作流程
    • 健康和安全措施
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    您的污垢是我們的問題。 凱馳擁有適合各類應用的產品系列。

    任何問題的正確解決方案

    我們凱馳工業真空吸塵器和工業集塵系統為您提供各種工業真空吸塵任務的解決方案：無論是靈活的移動式還是固定式，用於吸塵從粗切屑到最小的懸浮顆粒，無論是少量還是大量，液體或固體，或有害物質。

    Kärcher 工業吸塵器

    工業吸塵器

    工業吸塵器設計用於固定或移動乾式和濕式切屑、粗塵和類似的懸浮顆粒。工業真空吸塵器在高真空下以相對較低的空氣流量工作。

    進入產品說明

    處理液體與切削碎屑的工業用吸塵器

    用於大量切削屑和潤滑劑的工業吸塵器

    工業吸塵器需要每天輕鬆操作幾個小時或 24/7 連續運行。物質的範圍從少量到大量的切削屑和粗顆粒，再到排出的介質，再到油、冷卻乳液和水等液體。

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    固態與粉塵專用的工業用吸塵器

    採用特殊過濾器方式的吸塵器

    在不同的行業中，必須對不同的物質和介質進行真空吸塵。排出的介質、有害粉塵、細碎和粗碎的碎屑、沙子、噴霧劑、各種纖維、食物殘渣、有機物質、非常輕到非常重的材料都對所使用的過濾器有著嚴格的要求。在凱馳工業真空系統中，您將找到適合每項任務的最佳的過濾器，無論是每天、每小時間隔還是 24/7 持續操作。

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

    防爆型工業用吸塵器

    潛在爆炸性環境的安全認證

    在潛在爆炸性環境中進行真空吸塵對機器規格有最高的要求。 凱馳防爆工業吸塵器符合這些標準，其中一些已通過 TÜV Süd 和 IBExU 認證。

    Kärcher Ex industrial vacuums

    工業用廢塵處理系統

    有效收集懸浮微粒

    懸浮顆粒變化很大：細粉塵、有害粉塵、細碎屑。在許多工業中，連續吸塵金屬、玻璃、石頭、紡織纖維、農產品或化學品中是必不可少的。我們的工業用廢塵處理系統可直接在加工中心或灌裝廠 24/7 連續操作且可靠地捕獲懸浮微粒，即使是大量懸浮微粒。

    Kärcher industrial dust extractors

    防爆型工業用廢塵處理系統

    適用於懸浮在空氣中並可能發生爆炸的粉塵

    在過程中直接在燃點連續抽吸懸浮的爆炸性顆粒對工業除費塵處理系統有極高的要求。多年來，我們的廢塵處理系統和防爆型款式在許多工業領域，特別是在金屬和木材加工、汽車、化學和製藥行業、食品工業、造紙、橡膠行業，證明了自己在 24/7 連續固定使用方面的實力，以及ATEX Zone 22區域 。

    Kärcher Ex fitted extraction unit

    針對客戶需要特定任務的量身訂做解決方案

    Kärcher customer-specific suction solution

    客製化解決方案

    工業吸塵系統的要求可能非常具體。我們根據您的需求單獨規劃每個系統。我們的服務範圍從簡單的移動解決方案到高度複雜、經過專門調整和配管的工業吸塵解決方案。我們在工業真空系統的開發和實現方面擁有 50多年的經驗，是您稱職的合作夥伴。因此，您可以從單一來源獲得高效的完整解決方案。

    配置管道

    配置管道——完美連接的性能。

    我們的固定式工業用吸塵器可有多個吸點的單用戶或多用戶使用系統，或直接整合到製造流程中。為此，我們可以為您提供所有必要的零組件，從吸入點空氣閥門到單獨配置的管道。

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    服務

    您可以信賴我們。一旦您接受了凱馳工業吸塵系統，我們的全面服務就不會停止。詳細了解我們可以提供什麼並與我們聯繫。

    關於我們
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    我們的DNA

    我們是誰：工業集塵系統解決方案的專家。

    憑藉在這領域超過50年的經驗，您可以放心，我們是專家級的專家。我們的專業團隊將與您一起使用我們的產品系列，設計完美的解決方案以滿足您的需求，並為您提供全面的專家建議。我們致力於幫助我們的客戶使用高效的清潔解決方案創造清潔、安全的工作環境。

    我們提供什麼：您可以信賴的高品質解決方案。 

    我們的解決方案由高品質工業真空吸塵器和適用於各種應用的一系列多功能配件組成，讓您的日常生產變得更加輕鬆。我們的解決方案以服務為理念，確保您的工業真空解決方案隨時可用。我們隨時為您提供幫助和建議。這是您可以信賴的承諾。

    是什麼塑造了我們：就像一枚硬幣的兩面，我們代表了 Ringler GmbH 數十年來積累的經驗，並將其更名為凱馳工業用吸塵設備公司。

    高品質的組件、全面的專業知識、高度的附加值和專業的員工確保了我們久經考驗的解決方案，幾十年來提供卓越的品質和耐用性。憑藉我們在開發、生產、銷售、服務和應用工程方面的綜合經驗，我們幫助您打造更清潔、更安全、更環保的生產設施。

    Individual Kärcher industrial suction systems

    焊接

    我們的高附加值使我們能夠靈活地對應您的需求。

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    塗裝

    我們非常樂意根據您需要或是客製顏色規格提供我們的工業真空系統。

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    組裝

    德國製造——優化結構的工作流程確保了最高的標準。

    在德國施瓦本山區的工廠

    50 年來，凱馳工業吸塵設備公司（前身為 Ringler）一直是高品質工業吸塵解決方案的知名製造商；該公司位於施瓦本地區的 Waldstetten，坐落在群山之中，被稱為“Dreikaiserberge”，距離斯圖加特約 50 公里。這是我們生產幾乎所有產品的地方。我們的產品範圍包括從小型移動工業真空吸塵器到帶有管道結構的固定式吸塵系統，一直到帶有單獨設計的集塵單元的除塵系統。

    我們的工業真空解決方案幫助我們有所作為。它們因其高品質、經久耐用、技術先進、堅固的設計而脫穎而出。

     

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    1967 年 7 月 7 日：伯恩哈德·林格勒 (Bernhard Ringler) 在租用的場所建立了自己的企業——焊接和車削零件的生產企業。

    1970 年：Bernhard Ringler 創立了 Ringler Apparatebau GmbH 公司，公司的宗旨在回答以下問題：我們如何才能使機床上的切削屑和乳化液盡可能高效和安全？該公司打算讓掃除碎屑的典型做法成為過去。

    1973 年：經典的 RI 300 切屑工業真空吸塵器取得突破：它結合了高效清潔工業環境、將切屑與乳液分離、將冷卻乳液返回機器以及清空切屑的傾倒裝置的優勢。這項在當時具有開創性的發明在德國大受歡迎。 RI 300 工業真空吸塵器的後續型號在工業真空吸塵器領域仍然是真正的經典，並且至今仍然很受歡迎。其鋼結構、堅固的設計和完美的操控性仍然是我們解決方案的基石。

    1976 年：建造第一個生產工廠和倉庫750 平方米和額外的辦公空間。該公司是專門為金屬加工行業生產真空吸塵器的製造商。

    1982 年：生產和倉儲能力再擴大 600 平方米，辦公空間增加 200 平方米

    1995 年 : 安裝和運輸區域擴大三期建設，建造一個新的裝配區，增加裝配/運輸能力，以及一個額外的 600 平方米測試區。新的總計約 2200 平方米的裝配、生產和辦公空間。

    2003 年：整個公司通過 ISO 9001、VDA 6.4 認證

    2010 年：被 Alfred Kärcher 收購Alfred Kärcher SE & Co.KG 公司自 2010 年 9 月 1 日起接管 Ringler Apparatebau GmbH

    2012 年：繼續提高生產深度——德國製造
    擴建生產設施，以保持和提高公司的生產深度。作為該過程的一部分，購買了一個額外的鋼框架和原材料生產工廠並投入使用。

    2013 年：新的噴漆間以客戶為導向，靈活生產使用兩個最先進的塗裝箱，交貨時間大大縮短，這使得生產更加以客戶為中心和靈活。

    2013 年 10 月 1 日：更名為 Ringler GmbH

    2014 年：因國際化銷售而擴大辦公空間作為公司國際銷售擴展的一部分，一棟帶有培訓設施和辦公空間的辦公樓開幕，用於銷售和管理。它還包括一個產品陳列室。

    2017 年：金禧年
    公司慶祝成立 50 週年，回顧其成功發展成為德國和歐洲工業吸塵解決方案創新市場領導者的歷程。

    2020：色彩和品牌重新設計
    自 2020 年 1 月 1 日起，整個產品組合均以凱馳品牌銷售。透過這一舉措，凱馳正在加強公司集團提供的所有產品的統一外觀，以及使其客戶成為焦點的戰略一致性。

    2022 年：Ringler GmbH完全改名為凱馳工業用吸塵設備公司。

    自 2022 年 1 月 1 日起，公司更名為凱馳工業用吸塵設備公司。我們對品質的承諾繼續塑造我們每天的清潔工作。

    我們的目標：不斷提高我們的環境可持續性

    凱馳工業用吸塵設備公司的各種工業吸塵解決方案為保持生產設施清潔、確保職業安全、保持清潔空氣和保護環境做出了重要貢獻。我們的產品因其高品質、經久耐用、技術先進、堅固耐用和可持續的設計而脫穎而出。

    在這方面，我們竭盡全力使每一代產品都變得越來越環保。為此，我們非常重視減少產品生產對環境的影響，並使用我們的工業吸塵解決方案為客戶場所的環境保護做出直接貢獻，例如透過收集對環境有害的物質環境。

    從產品開發到處理的環境保護

    在實現可持續發展方面，旅程就是目的地。幾十年來，我們一直在走這條面向未來的道路，在行業中樹立了榜樣。例如，在開發新產品時，我們採用“生命週期思維”的概念。這意味著我們在規劃階段的早期就開始考慮整個產品生命週期。在開發過程中對產品生命週期的所有部分進行分析，特別關注環境方面，並儘可能進行優化，以確保其對環境的影響盡可能小。

    原材料生產：我們的解決方案採用優質原材料製成。我們對品質的承諾以及解決方案的相關長壽命有助於我們保護環境。

    零件生產：在選擇我們的供應商時，我們也重視他們的環保程序。我們還尋找不使用有害物質並實施有效環境管理措施的供應商。

    生產：我們已經確保我們的生產過程對環境的影響很小。儘管如此，我們仍然致力於持續改進，並儘一切努力使用創新流程進一步減少我們對環境的影響。這種技術包括廢熱回收、水回收和太陽能發電。

    配送：我們盡可能使用環保的運輸方式，例如鐵路。當配送需要使用卡車時，我們盡一切努力確保優化負載並避免間接路線。

    為客戶廠房環境保護做出貢獻：我們的創新解決方案可減少客戶生產設施的粉塵和噪音排放，確保生產清潔安全。

    維修：我們的產品還旨在使維修盡可能容易。無論您身在何處，我們的服務中心都能保證專業維修。

    回收和處置：舊設備可根據歐洲法規免費退回。由於它們易於拆卸並由合適的材料製成，舊設備可以回收利用。此外，我們的工業真空解決方案的 90%的材料可回收。

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
    官方網路商店資訊
    官方網站資訊

    Karcher Limited Taiwan
    德商 凱馳清潔設備股份有限公司
    No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
    New Taipei City 23545, Taiwan
    23545台灣新北市中和區員山路502號

    Tel:+886 -2-2221-0698
    Fax:+886 -2-2221-1695

    北區技術服務專線: 0800-666-825

    Taichung Branch
    德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
    No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
    Taichung City 40743, Taiwan
    40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

    Tel:+886 -4-2317-6060
    Fax:+886 -4-2317-2050

    中區技術服務專線: 0800-666-355

    Kaohsiung Branch
    德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
    No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
    Kaohsiung City 83048, Taiwan
    83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

    Tel:+886 -7-780-3322
    Fax:+886 -7-780-3391

    南區技術服務專線: 0800-558-689

    德國凱馳官方社群
    SSL安全性
    © 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌