eco!efficiency – 更高效地工作
在全球範圍內，德國凱馳品牌就代表卓越能力、品質和創新。它還代表了樹立這清潔業的標竿專業領先的清洗技術。作為清洗設備的全球市場領導者，德國凱馳是技術發展的驅動力之一，並且不僅僅局限於清洗領域。900多名研發人員不斷地研發更經濟環保的工藝和產品，在設計、開發和測試中採用最先進的技術追求更高的效率、更長的產品使用壽命和更好的環保性能。產品在整個生命周期中都能具有很高的服務水平，並且最後還可以回收再利用。我們始終遵循客戶第一的原則。產品強調未來的責任：德國凱馳 更高效地工作且更環保。
時代的符號
如果您想推動和改變一些事情，您必須推動的方向，並表明觀點。藍色符號表示德國凱馳 環保且有效率eco!efficiency!的各種構成模組，它清晰地顯示了德國凱馳的創新能力如何實現更高效率。德國凱馳 eco!efficiency可用於所有業務領域，它是公司政策和活動不可或缺的一部分。
一切皆有可能，最重要的是更高的效率。
高效用於多個方面：更低的能耗、高性能內燃機、更低的清潔劑用量、採用高濃縮清潔劑以減小包裝、結構件的可回收利用性和/或最少的零主件數量。這些效果透過新的想法、創新的技術、以及最重要的實施意願和能力來實現。
德國凱馳提供廣泛的具有eco!efficiency級環保高效表現的設備和清潔劑產品，透過這些產品，各領域內的運營商都可以取得有效、高效和環保的清洗效果。帶有eco!efficiency 模式的德國凱馳設備還可以在較輕污垢環境下以較低的功率工作，而節約能源和清潔劑，並保護設備。標準eco!efficiency德國凱馳設備具有更廣泛的技術特點，能夠長久地節約能源、清潔劑和時間。
eco!efficiency乾式真空吸塵器：功能強大。經濟。靜音。
相比於基本型設備，eco!efficiency乾式真空吸塵器可以用少40%的能耗實現98%的吸力，這對於日常維護性清潔已經足夠了。eco!efficiency吸塵器的噪音水平也顯著降低，僅有基本型產品的一半。
例如，T 12/1 eco!efficiency擁有最佳的清洗性能和能耗比率，它堅實地推翻了一種常見的觀點，能用更大功率實現更好的清洗性能。投入多少，收獲多少。配備了750 W大功率電機的乾式真空吸塵器可提供辦公和飯店行業所需的吸力。在200W以下，吸塵器的吸力不足，但在200W以上，吸力將持續提高。
750W電機可產生理想的吸力，它足以清除紡織品或房屋硬地面上的灰塵。更高的吸力可產生更好的清潔效果。但更高的吸力也會使清潔長毛絨地毯變得困難。因此，大吸力有其優點和缺點。
高效：HDS-E 3.3/25-4 M eco!efficiency。
來自德國凱馳的創新電熱式HDS-E 3.3/25-4 M熱水高壓清洗機在業內樹立了新的能效標竿，是最佳的節能解決方案：在待機模式下最多可節約40%的能源。
德國凱馳 HDS-E 3.3/25-4 M 採用400 V AC電源加熱，因此可用於不想或禁止排放廢氣的場所。12、24和36 kW加熱能力的三種型號熱水高壓清洗機具有eco!efficiency模式，在該模式下，設備利用60°C熱水實現極高的清洗效率。對於清洗特別頑固的污垢，水溫還可以升至85°C。36 kW熱水高壓清洗機的大功率和伺服控制槍把使其能夠在最高80°C的水溫下連續使用。12 kW型產品的快速加熱室保證了在更短的預加熱時間。所有HDS-E 3.3/25-4 M熱水高壓清洗機都配備了耐腐蝕不鏽鋼加熱器、整合式的水垢保護裝置、易於操作的便捷傾倒的輔助裝置和一個放置配件和工具的可上鎖定收納盒。
由於採用了絕緣熱加熱器，Karcher HDS-E 3.3/25-4 M熱水高壓清洗機的能耗最多可降低40%，具體取決於實際應用和設備型號。上圖對比了絕緣熱加熱器（圖片左側）與非絕緣熱加熱器的熱耗散情況。
eco!efficiency 清潔劑。
為了實現最佳的清洗效果，在許多清洗應用中高效清潔劑不可或缺。一般而言，這種情況不會發生改變，但對效率和環保的要求也日益增多。這就需要在清潔能力、保護操作者、清洗目標和環境方面達到一種平衡。這種平衡在任何情況下都必須得以維持。德國凱馳在自己的研發實驗室和生產中不斷地開發未來的清潔劑。結果非常令人信服：德國凱馳 eco!efficiency清潔劑。
超前兩步的思考：eco!efficiency模式。
重要的產品開發工作在各個階段自然地進行。在清洗設備中的開創性開發是德國凱馳 eco!efficiency工作模式，用戶即使是在清洗過程中也可以容易地選擇這種模式。在eco!efficiency模式下，設備將在最高能效狀態下運行。這可以顯著地減小能耗、耗水量以及清潔劑的用量。它還可以減少零件和設備的磨損，延長設備的使用壽命，降低維護成本，並實現更長的使用壽命。
具備eco!efficiency模式的洗地機
許多採用了自驅動或腳踏式操作的德國凱馳洗地機都已經配備了eco!efficiency模式。在這種模式下，滾盤刷的速度和吸力將減小到適應輕污垢的水平。這可以實現卓越的清洗效果，並顯著降低能耗，減少設備的磨損。通過eco!efficiency模式最多可節約20%的能源和10%的用水量及清潔劑用量。DOSE清潔劑智慧劑量調控及可更換刷頭等經過實踐檢驗的技術進一步提高了設備的效率。此外，我們正在研發和測試新的想法和技術創新，在不久的將來，設備的效率還可能進一步顯著提升。
具有eco!efficiency模式的高壓清洗機
熱水高壓清洗機的清洗原理讓它在擁有頑固污垢的區域需要使用大量的能源和清潔劑。但相比於傳統清洗方式，熱水高壓清洗機是一種非常高效的技術。通過高壓熱水可取得極佳的清洗效果並顯著減少用水量。然而，德國凱馳HDS高壓清洗機還可以用於要求更加嚴苛的清洗任務，這對於僅僅使用水、清潔劑和手刷是完全不可思議的事。它充分地利用了水的熱量，節約了大量的水和清潔劑。節約的時間也顯著提高了設備的經濟性。
帶有eco!efficiency模式的德國凱馳新型熱水高壓清洗機顯著提高了效率。如果啟用了eco!efficiency模式，水溫將被調節至60°C，因為 60°C水溫已經足夠滿足大部分清洗任務的需求。它不僅僅可清洗輕污垢，而且還可以清洗中等污垢。德國凱馳HDS的eco!efficiency模式在清洗效果和能源使用兩個方面達到了完美的平衡，沒有在清洗效果上有任何妥協。