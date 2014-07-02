乾式吸塵器

我們先進技術的凱馳乾式吸塵器能清除鬆散和乾燥的污垢，特別是在飯店、辦公室、零售和建築清潔服務中。在那裡，安靜而緊湊的設備在日常維護，連續使用令人印象深刻。

這些多功能安靜的乾式節能吸塵器！高效率卻節省電費，具有較高效能的表現，適用於不同的地板覆蓋物。耐用的羊毛過濾器能確保始終如一的高吸塵能力。

凱馳帶清潔刷的吸塵器使用強大的吸塵力和電動刷頭般的清潔作用。他們毫不費力地從纖維去除頑固污垢粒子。

乾式吸塵器: 每天清潔多樣化與堅固耐用性

德國凱馳乾式吸塵器常用於飯店、辦公室、零售店和專業建築清潔服務，可有效清潔常見的乾式汙塵。這包括鬆散的粉塵、灰塵或頭髮。我們的專業用真空吸塵器以先進的技術和高品質支持您的日常維護清潔。它們結構緊湊、安靜，可輕鬆處理多種清潔任務，因為這些設備具有高清潔效率能和靈活性，令人印象深刻。這樣可以輕鬆地清潔對於噪音敏感區域、不同的表面和間隙較小的區域，以及家具擺設的區域，無論是一塵不染還是大面積清潔。乾式吸塵器還可用於對燈、家具或牆壁進行除塵。

是甚麼原因讓德國凱馳的乾式吸塵器那麼特別?

在開發桶型吸塵器時，我們注重用戶的高舒適度、易於維護的設計和符合人體工程學的配件。儘管具有高吸力和高效吸塵馬達，但這些設備特別安靜、重量輕。而這包括強大而可靠的過濾技術 - 也可用搭配 HEPA 過濾器。

背後的專利科技

德國凱馳的乾式吸塵器配有直通的吸塵馬達，同時使用吸入空氣作為冷卻空氣。這使得它們非常節能且具有成本效益。此外，它們的重量特別輕，結構緊湊，而且非常安靜，即使在有公共交通的區域使用它們也不會受到干擾。

Cleaning a stairwell with a Kärcher battery-powered backpack vacuum.

樓梯

這裡的電源插座通常供應不足。無線吸塵器也不需要延長線。繞完整個樓梯一圈，一切就完成了。

無線吸塵器可以節省高達 35% 的時間。

Cleaning on the plane with a Kärcher battery-powered backpack vacuum cleaner

飛行器

距離下一位乘客登機的時間不多了。快速清潔比有線設備的繁瑣處理要快得多。

電池式吸塵器可節省高達 50% 的時間。

Cleaning in the theatre with a Kärcher dry vacuum cleaner

電影院 / 戲院

無需插入電源線，插座和吸塵器之間也沒有很多路線，就可以輕鬆快速地清潔座位排和樓梯。

電池式吸塵器可節省高達 40% 的時間。

A Kärcher cordless dry vacuum cleaner cleans a conference room

交誼廳

使用電池式吸塵器，您可以連續吸塵，無需解開或切換插座。

電池式吸塵器可節省高達 30% 的時間。

Cleaning a hotel with a Kärcher cordless dry vacuum cleaner

入口或飯店大廳

客流量大，擺設家俱多，但污垢也很多。在這些大廳中，不僅無需更換到下一個插座。它還可以防止電纜纏繞在擺設上並成為客人絆倒的危險。

電池式供電的吸塵器可節省高達 15% 的時間。

Cleaning a bus with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner.

大眾交通

在公共汽車和火車上，清潔人員經常依賴外部電源和延長線。使用電池供電的吸塵器在有限的空間內工作更加簡單、高效。

電池式吸塵器可節省高達 25% 的時間。

Cleaning an office with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner.

辦公區域

尤其是在開放式辦公室中，吸塵可能會成為一種障礙。電纜不會被辦公桌纏住，可以節省大量時間。

電池式吸塵器可節省高達 25% 的時間。

一台好的吸塵器有絕佳的過濾設計

灰塵、污垢、微生物、細顆粒和過敏原每天伴隨著我們，也會影響辦公室、酒店、醫院、醫療機構或學校等公共建築的室內空氣品質。呼吸道疾病往往是長期後果。

因此，凱馳乾式吸塵器配備了先進的過濾技術。不同類型的結構需要由不同材料製成的不同類型的過濾器。其中包括可重複使用的過濾籃、絨毛集塵袋、排氣過濾器和 HEPA 過濾器。所有專業的凱馳乾式吸塵器均配有電機保護過濾器，可保護吸塵馬達免受細小灰塵顆粒的影響。排氣過濾器用於清潔排出的空氣並降低噪音水平。許多型號還提供使用 HEPA 過濾器的選購。

HEPA-14 過濾器：清潔室內空氣的衛生解決方案

德國凱馳 HEPA-14 過濾器在有效過濾封閉空間空氣中最細小的氣溶膠發揮著至關重要的作用，從而去除有害顆粒。當安裝在凱馳乾式吸塵器中時，它們可以高效可靠地清潔室內空氣。

eco!efficiency: Save up to 30% energy while delivering maximum performance.

Eco節能模式: 節省30%內的能源消耗並持續提供最佳效能

為了保護環境並節省成本，德國凱馳在其許多設備中提供了 Eco!efficiency節能模式。

我們的 eco!efficiency 目標是開發一種功耗更低、清潔性能與傳統吸塵器相匹配的設備。這是透過專門設計的 500 W吸塵馬達並最大限度地減少設備和配件的內部摩擦阻力來實現的。

優點:

  • 清潔性能與標準型號相當
  • 低功耗提高了耐用性
  • 降低功耗
  • 降低噪音水平
  • 免使用電源線
