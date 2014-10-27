專業用清潔劑和護理劑
更快速、高效、低能耗和少水污染地清除礦物油殘留物：使用德國凱馳專業用清潔劑和護理劑擁有無數好處。
地板
德國凱馳地板清潔劑非常有效，可以在最短的時間內完成出色的清潔效果，而且省力。在德國凱馳的清潔劑中，機器、配件和清潔劑完美匹配。這使工作更輕鬆，更快捷，更方便。同時，對清潔機和待清潔表面的最佳保護增加了益處。
一種清潔設備。一種清潔劑。一個製造商：德國凱馳。
專業保潔業都知道清潔領域最重要的因素：卓越的清潔性能和護理，並能夠保護人員、設備和環境，自然也包括操作人員的安全性。
其它兩個關鍵因素是時間和生產力。為了高效地融合這些優點，您需要一種包含清潔設備、清潔劑和附件在內的完美平衡系統。德國凱馳系統。包括專業的服務。全球市場領導者。
使用德國凱馳清潔劑的十個好理由。
如果一個好的原因可以讓您做出決定，那麼十個好的原因就意味著沒有什麼決定要做了。
- 高效和經濟的產品配方
德國凱馳清潔劑只使用最佳的原材料。它可以讓您的清潔劑用量更低且更節約成本。
- 專利保護的易分離型配方
許多德國凱馳產品都採用易分離型配方製造，這可以在油分離器中快速地分離水和油，從而使其符合法律法規的要求。
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材料兼容的配方和防腐蝕部件及其它專用添加劑
德國凱馳清潔劑是用於德國凱馳清潔設備的專用配方。這些配方可以幫助您清除最頑固的污垢，同時對設備也很溫和。許多清潔劑都包含了用於清洗和保護設備的特殊成分。
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高壓和高溫穩定性，最高可達150°C
德國凱馳高壓清潔劑是專為配合高壓清洗機使用而專門配製的產品。
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德國凱馳開發部門的持續改進
德國凱馳不斷地開發清潔劑，提高其清潔性能，縮短接觸時間，並提供更環保的配方。
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對環境、人員和設備負責任
德國凱馳始終避免使用不必要的溶劑、重金屬和其它對環境有害以及危及健康的物質。最好地保護操作員、設備和環境。
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更小的包裝對環境更友好
德國凱馳清潔劑使一種高度濃縮的產品，因此需要的包裝材料更少。這節約了自然資源，並使包裝材料的處置更容易。
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滿足最高標準的產品
許多德國凱馳清潔劑都具有食品級的質量，適用於食品生產的所有領域。
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最佳的性能和清新的香味
許多德國凱馳清潔劑都包含檸檬油等芳香劑，可消除表面難聞的氣味，讓表面看上去乾淨和清新。
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一條共應鏈提供完整的系統
德國凱馳系統建立於對操作者有益的專業技術的基礎上：一個可以同時提供設備、清潔劑和附件的製造商。一個可以提供幫助和建議的合作伙伴。
攜手研究、開發和製造
德國凱馳清潔劑和護理劑如同使用它們的設備一樣通用和高效，因為這些產品是專為德國凱馳清潔設備而特別開發的產品。這也是實現設備和清潔劑系統最大性能的唯一方式。德國凱馳從早期就認識到了這一點，並且自此就一直以此為研發的焦點。它是我們成功的基礎和我們思想和行動背後的核心理念。
德國凱馳的清潔劑
研發部門日益重要，因為挑戰和需求不僅僅針對設備，而且對整體清潔系統的要求也日益增加。怎樣實現最佳的性能同時又能夠更好地保護環境？怎樣能夠在不降低產品能力或質量的情況下減少成本？德國凱馳及其來自絕大多數技術和化學領域的專家團隊正在尋求最佳答案的問題。跨行業並與供應商和專業用戶緊密合作。
我們的專家分析所有表面的每種類型污垢以確保它能夠被高效地鬆散、收集和處置。我們開發的一切產品不僅在字面上是一個體系，而且確實是按照我們的整體規劃實施的。所有的工作都由德國凱馳實施。高性能和高效的德國凱馳清潔劑是研發部門在我們自己的實驗室努力研發30多年的結果。作為清潔設備領域主要的全球製造商，我們在很久以前就邁出了走向最終系統供應商的第一步，如今，我們的專業知識和技術已經為這清潔行業設定了標準。
作為清潔解決方案的整體系統供應商，德國凱馳不僅開發用於清潔設備的清潔劑配方，還自己生產這些清潔產品。自己生產清潔劑能夠確保向客戶提供穩定的高質量產品，並保證最佳的交貨品質能力，同時還可以通過消除所有不必要的運輸減少對環境的影響。
生產工廠
我們的系統供應商理念不僅包含供應清潔設備，而且還包括開發和生產清潔劑。我們自有的生產和灌裝系統讓我們可以完全控制德國凱馳清潔劑的生產，確保產品達到我們期望的質量水平。通過使用現代化的混合和灌裝系統，我們能夠確保我們的產品始終擁有一流的清潔性能。這還可以確保我們能夠隨時向客戶發貨。
在我們高靈活性的系統中，任何小至0.5升的瓶子，大至20000升的罐體都可以從25000升容量的混合罐中快速且最高效地灌裝清潔劑。由於在生產中響應時間很短，所以我們的產品始終能夠保持最前沿的技術。通過在生產和儲存設備中使用我們自己的超現代化系統，德國凱馳在環境保護中發揮了積極作用。所有不必要的運輸都被消除，並且產品可從製造工廠直接發往全球各地。