居家使用高壓高溫多功能蒸氣清洗機對抗冠狀病毒

使用高壓蒸氣清洗機只因為....

蒸汽清潔的秘訣在於將蒸汽噴射與高溫相結合。蒸汽清洗機基本上像壓力鍋一樣起作用：水在蒸汽清洗機中獨立鍋爐加熱，直到它沸騰並產生蒸汽。然後蒸汽槍以設定的量釋放該蒸汽。蒸汽壓力越高，蒸汽釋放的速度越快 - 因此清潔能力越強。在幾秒鐘內溶解並去除頑固和油膩的污垢。即使是難以觸及的區域也可以更容易地清潔，實現更深層次的清潔 - 所有這些都不使用任何化學品。

另一個優點是蒸汽的產生使水脫鹽，因此蒸汽不會留下任何石灰殘留物或條紋。