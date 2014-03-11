居家使用高壓高溫多功能蒸氣清洗機對抗冠狀病毒
居家使用高壓高溫多功能蒸氣清洗機: 殺菌消毒率達99.999%*
所有房間的衛生和深層清潔
廚房清潔無論是配件、牆磚、玻璃和人造表面、抽油煙機、爐架、火爐還是水槽，高壓高溫蒸清洗機都可以使廚房保持衛生清潔-且所有這些都無需使用化學藥品。
浴室清潔即使清潔牆磚、乾濕兩用玻璃和鏡子表面、窗戶、水龍頭等配件，浴室裂縫和縫隙，高壓高溫蒸氣清洗機也能完美地完成工作並確保浴室絕對的衛生清潔度。
地板清潔蒸氣清洗機可在清潔石材、PVC；層壓板或清漆鑲木地板時確保最大程度的清潔和衛生，並且不使用化學清潔劑無化學殘留物。
產品
必須使用高壓蒸氣清潔的七大理由:
更環保與對環境友善的清潔方式 - 不再需要任何清潔劑、且省水(1公升水=1700公升蒸氣)
使用高壓蒸氣更衛生 – 特別適合更難除的區域
使用高壓蒸氣簡單方便 – 不需要特別刷洗或拋洗
高壓蒸氣更健康 – 不再需要使用清潔劑
清潔更多樣化 – 它可以用於清潔廚房、廁所或窗戶、或者是熨燙衣物
蒸氣清潔更省時間 – 加速清潔工作
清潔更經濟 – 因為不再需要任何清潔劑，只需要自來水
無化學用品且徹底清洗殺菌
高壓蒸汽清洗的訣竅在於高壓蒸汽壓力、速度和溫度的強大結合。高壓蒸汽微粒會強行進入到甚至最堅硬的裂縫和小凹槽深處，徹底鬆弛灰塵顆粒。因為高壓蒸汽清洗不需使用任何化學清潔劑，所以它可以防止被清潔表面殘留任何過敏物。這可以為您提供一個安全的環境，對於小孩子特別重要，他們喜歡把東西放入嘴中，也讓過敏患者鬆了一口氣。
使用高壓蒸氣清洗機只因為....
蒸汽清潔的秘訣在於將蒸汽噴射與高溫相結合。蒸汽清洗機基本上像壓力鍋一樣起作用：水在蒸汽清洗機中獨立鍋爐加熱，直到它沸騰並產生蒸汽。然後蒸汽槍以設定的量釋放該蒸汽。蒸汽壓力越高，蒸汽釋放的速度越快 - 因此清潔能力越強。在幾秒鐘內溶解並去除頑固和油膩的污垢。即使是難以觸及的區域也可以更容易地清潔，實現更深層次的清潔 - 所有這些都不使用任何化學品。
另一個優點是蒸汽的產生使水脫鹽，因此蒸汽不會留下任何石灰殘留物或條紋。
孩童與過敏患者最佳的保護設備
與清潔溶液不同，蒸汽冷凝物不會在清潔過的表面上留下任何過敏性殘留物，這使得用蒸汽清潔特別適合過敏個體。此外，蒸汽清洗機可去除硬表面上99.99％的常見家庭細菌。這對於喜歡將物品放入口中的小孩尤其重要。使用錯誤的清潔劑，皮膚刺激和清潔物質引起的其他健康危害的事故不再是蒸汽的問題。
過敏患者也可以鬆一口氣：蒸汽包付污垢，防止過敏原（如屋塵蟎和蟎蟲排泄物）分散，這也顯著改善了房間的空氣。最後但並非最不重要的是，用蒸汽清潔需要相當少的力氣。
高壓蒸汽可以殺死99.99%的細菌*
有時候消除細菌的最好方法也是最簡單的方法：高壓熱蒸汽。強力噴射的高壓蒸汽配合高溫、強大噴頭和加熱清潔抹布確保德國凱馳蒸汽清洗機可殺死硬表面、配件、瓷磚、鏡子等物體上99.99%*常見家庭細菌。這個結果是德國斯圖加特著名的Enders實驗室研究結果的一部分，在這種清潔效果下，普通的家庭細菌無法存活。
比拖把更好。**
德國凱馳高壓蒸汽清洗機確保了在硬表面上具有最佳的清潔效果和衛生，如石頭、瓷磚、PVC、復合地板或鑲木地板。德國凱馳地板刷頭有狹板設計，這可以確保蒸汽集中噴洗地板很長時間，而達到最佳的清洗效果。由於具有高清潔性能和強清洗作用，德國凱馳高壓蒸汽殺菌機可殺死所有硬表面上99.99%的普通家庭細菌* ，因此比傳統的拖把更衛生。
* 德國凱馳高壓蒸汽清洗機可殺死家中硬表面上99.99%的普通家庭細菌，實現徹底清潔的效果。
** 德國凱馳高壓蒸汽清洗機比使用拖把和清潔劑手動清洗可得到更好的清潔效果，這是根據國際性能標准進行測試。
多種不同的家庭清潔任務 - 一種解決方案。
使用德國凱馳SC高壓蒸汽清洗機可清除所有的污垢。蒸汽清洗機讓您可以徹底、衛生且環保地清洗家中的各種表面，深入到最小的縫隙中。通過廣泛的配件，德國凱馳高壓蒸汽清洗機可非常容易地實現清潔效果，可替代多種傳統清潔產品，從布刷到蒸汽熨斗。
地板清洗
在清洗石材地板、PVC、復合地板或鑲木地板時，SC高壓蒸汽清洗機都可以確保最佳的清潔效果和衛生性，並且無任何化學殘留。
"談到衛生性，我從沒100%信任過拖把。但對於高壓蒸汽清洗機，我從沒有擔心過衛生問題。"
廚房清潔
不管是配件、牆磚、玻璃、合成材質表面、抽油煙機、開水架、火爐還是水槽，SC高壓蒸汽清洗機都可以衛生地清潔廚房，處理這些清潔工作毫無壓力。
"不管您的廚房有多亂，使用高壓蒸汽清洗機都可以讓它立刻煥然一新。"
浴室清潔
SC高壓蒸汽殺菌機可完美地完成這項任務，並確保絕對的衛生，即使是清潔牆磚、玻璃、鏡面、窗戶、配件、淋浴房、裂縫和狹縫。
"談到浴室清潔，我們的口號是：化學藥劑很好，但蒸汽清洗機更好。使用高壓蒸汽殺菌機，您的浴室立刻會一塵不染。"
蒸氣掛燙
德國凱馳SC高壓蒸氣清洗機系列可選配蒸氣掛燙棒、具有完美的熨燙效果。
"熨衣是我最討厭的家事。但自從使用高壓蒸汽壓力的掛燙棒後，即使是我也可以在極短的時間內實現完美的熨衣效果。"
清潔層壓板和木地板
- 用吸塵器清除層壓板或木地板上的灰塵
- 將兩塊布（4層）放在地板刷頭下面以清潔地板，以便盡可能少的蒸汽進入地板覆蓋物
- 將蒸汽流量限制在最小設置
- 釋放蒸汽並從一側到另一側快速移動地板刷頭
- 不要連續釋放蒸汽，只能使用去除任何污垢所需的量
- 確保不會有任何水坑
- 殘留的水分會乾燥而不留下條紋
清潔陶瓷和平滑的石頭地磚
- 將布巾貼在地板刷頭上以清潔瓷磚地板
- 建議使用超細纖維覆蓋細石，因為超細纖維是進入微孔結構的理想選擇
- 當蒸汽釋放時，將地板刷頭從一側快速移動
- 僅使用去除任何污垢所需的蒸汽量
- 要清潔接頭，請將地板噴嘴上下左右移動（呈十字形）
- 確保根據需要更換髒布
多種應用配件，對應不同的蒸氣清潔
多種配件產品線讓德國凱馳高壓蒸氣清洗機可適用家中的多種應用場合。
地板刷頭
在標準配件中的地板刷頭搭配大型純棉布套讓地板光亮乾淨
蒸氣圓刷
可使用高壓蒸氣刷洗一些細小的區域刷洗油污或髒污
強力噴頭
強力噴頭可以加強蒸氣噴洗的效果，也適合一些狹縫邊角
棉質布套件
純棉且適合蒸氣穿透的布套組，更可以提供清潔與蒸氣穿透殺菌除味
* 新款EasyFix皆採用超細纖維地板刷布巾與手持刷布套，提升清潔與蒸氣拖地同時部分清掃地板粉塵與毛髮