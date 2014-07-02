地毯清洗機

凱馳地毯清洗機堅固耐用，功能強大與靈活，地毯到紡織品都能夠深層或中度有效去污。此外有了適當的配件，凱馳地毯清洗機也能夠清潔也家中室內的裝潢家飾與深入清潔汽車座椅。

Kärcher 噴抽式地毯清洗機

噴抽式地毯清洗機

地板表層，室內裝潢，辦公椅和乘客座位 - 強大的功能，凱馳噴抽式地毯清洗機可以清潔所有紡織品的表面，溶解和去除單一表面上的污漬。憑藉強大無與倫比的吸水馬達將殘餘水分吸回不殘留。

Kärcher 地毯清洗機

地毯清洗機

凱馳地毯清洗機能更經濟的清潔大面積地毯的深成污漬。它們適用於一般噴抽清潔及中度清洗。

Kärcher 吹地機

吹地機

凱馳吹地機高效能，功能強大，非常緊湊，但運轉時有如耳語般安靜。它們很快就將清洗後的地毯吹乾。具備把手和電線儲藏處。

凱馳

地毯清洗機: 深層纖維清潔地毯與紡織品。

由於每天大量使用公共交通、公共建築、酒店和餐館、辦公室或零售商店的地毯地板。凱馳地毯噴抽式清洗機證明了其深層清潔的價值。它們採用噴抽吸方式工作，也稱為濕式吸塵器、噴霧吸塵器或 Puzzi。在此過程中，水在壓力下噴射到纖維層中，污垢被溶解並再次吸回。由於凱馳地毯噴抽式清洗機具有無與倫比的吸力效果和低殘留水分，地毯區域很快就可以再次行走。與 iCapsol 技術相結合，該方法也非常適合維護清潔。凱馳地毯噴抽式清洗機還可對室內裝潢和汽車座椅進行深層纖維清潔。配備適當的配件，它們甚至可以用於瓷磚清潔。

凱馳可以提供哪種噴抽式的清洗方式?

根據污染程度、可用時間和材料，採用不同方法使用噴抽式清洗裝置。

一段式清潔

在一段式噴抽式過程中，使用噴抽式清洗機的噴頭在壓力下將由水和清潔劑組成的清潔溶液噴入織物中。同時，溶解的污物在同一步驟被裝置的吸頭吸走。此方法適用於地毯的基本和臨時清潔，以及室內裝潢的深度清潔。

兩段式清潔

在兩段式過程中，第一段使用噴抽式清洗機或壓力噴霧器加入清潔溶液。待其混和後，用噴抽式清洗機和清水將髒污沖洗掉。此方法特別適合深度清潔，尤其是嚴重污染的地毯或室內裝潢。

綜合清潔方式

在這裡，用清潔劑和單盤機對地毯進行濕洗。然後，使用噴抽式方法用清水徹底沖洗處理過的區域。這種清潔方法不適用於室內裝潢。

哪些紡織品可以使用凱馳地毯噴抽式清洗機處理?

所有織物均適用，其基材、粘合劑或固定劑均不褪色且耐濕氣和耐溶劑。您應該在不顯眼的地方測試清潔，例如在椅子的底面或櫥櫃下的地毯上。但是，只有在一切再次乾燥後才能決定地毯清潔劑是否適合您的處理方式。您還應該事先檢查地毯背襯和材料是否不會收縮或滲色。吸收性的、通常是泡沫的材料導致乾燥時間更長。當然，表面必須不褪色並且由合適的纖維類型組成。

凱馳地毯清洗機 - 專業人士確保新鮮和衛生的地方。

公共大樓

繁忙的公共交通對日常清潔、外觀整潔、保值維護提出了很高的要求。

酒店及美食

清潔和新鮮是熱情好客的要求。對舒適性和經濟性有很高的要求。

辦公室及營業場所

減少工作場所的病原體和過敏原可以保護員工免受疾病侵害。深層地毯清潔有助於營造衛生的工作環境。

全球獨一無二：首款電池供電的噴抽式清洗機

無線靈活 - 這是 Puzzi 9/1 Bp 的賣點，它是市場上唯一的專業電池供電噴抽式設備。強大的 36V 電池具有 LCD 電池顯示螢幕，實時顯示剩餘運行時間、剩餘充電時間和電池容量。該電池與 36V 凱馳電池共用平台上的所有設備兼容。

