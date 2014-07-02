凱馳可以提供哪種噴抽式的清洗方式?

根據污染程度、可用時間和材料，採用不同方法使用噴抽式清洗裝置。

一段式清潔

在一段式噴抽式過程中，使用噴抽式清洗機的噴頭在壓力下將由水和清潔劑組成的清潔溶液噴入織物中。同時，溶解的污物在同一步驟被裝置的吸頭吸走。此方法適用於地毯的基本和臨時清潔，以及室內裝潢的深度清潔。

兩段式清潔

在兩段式過程中，第一段使用噴抽式清洗機或壓力噴霧器加入清潔溶液。待其混和後，用噴抽式清洗機和清水將髒污沖洗掉。此方法特別適合深度清潔，尤其是嚴重污染的地毯或室內裝潢。

綜合清潔方式

在這裡，用清潔劑和單盤機對地毯進行濕洗。然後，使用噴抽式方法用清水徹底沖洗處理過的區域。這種清潔方法不適用於室內裝潢。



