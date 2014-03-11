高壓清洗機

為什麼德國凱馳能創造潔然不同的清潔體驗。 不管是細部清潔或是強力洗淨 - 德國凱馳高壓清洗機對應各類清潔目標創造出最佳的清潔效果。沒有清除不掉的污垢，例如沾黏附著的塵土。德國凱馳創造了對於環境保護的價值也同時帶給使用者更好的清潔體驗價值。棄舊圖新、帶走髒污換來潔淨。最專業熱誠的維修服務，德國最精湛的產品品質與八十年來專業清潔設備發展都讓高壓清洗機成為德國凱馳首驅領導品牌。

凱馳家用與園藝行動裝置應用程式

如果不聰明，強大的清潔力有什麼用？這就是為什麼 Power Control 系列的高壓清洗機不僅非常強大，而且還具有大量的凱馳專業清潔知識。透過QR Code掃描，您可以使用凱馳家用與園藝行動裝置應用程式輕鬆地將 Power Control 高壓清洗機與智慧手機並用。借由我們專家的清潔提示，您可以像專家一樣將【哇WOW】的感受帶到您很少清潔或第一次清潔的東西上。

Person cleaning floor with Power Control trigger gun

Power Control系列

清潔時，您需要正確的操作。而這正是 Power Control 系列所能提供的。智慧化提示和功能強大的配件並行使用。例如，像 Power Control 高壓槍把一樣，它直接顯示您目前使用的壓力，並且可以輕鬆地從壓力模式切換到清潔劑模式。或者凱馳家用與園藝行動裝置應用程式，它會向您展示哪種技術可以讓您的高壓清洗機更加溫和和高效。其他細節包括用於快速更換清潔劑的 Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統、用於舒適運輸和節省空間的高品質鋁製伸縮把手、用於輕鬆和省時連接的快接系統以及高壓軟管與設備由高壓槍把控制，以及配件的收納方式。

三種強大的高壓清潔機系列

在清潔和維護方面，我們的高壓清洗機始終值得信賴。但這並不是他們所能提供的全部。非常緊湊的設計？還是輕便、舒適、攜帶和無線的設計？每個產品系列都有自己的優勢。完美設計，滿足個人化需求。

Power Control trigger gun

Power Control

受益於良好的劑量控制、凱馳家用與園藝行動裝置應用程式提供的支持和強大的設備指導，如顯示幕前 Power Control 的壓力讓使用高低壓噴桿，溫和而有效率，使得清潔從未如此簡單。

Kärcher K 7 Compact

Compact

那些尋求攜帶便利或容易收納和緊湊設計的人會在這裡找到完美的幫手。最小的空間要求，易於收納，快速安裝開始工作。具有巧妙的整合在主機上的軟管收納掛勾。

Kärcher K 2 battery power pressure washer

K 2 Follow Me

適用於附近沒有電源插座的小型清潔任務。無線、方便、移動和靈活。並在您需要時擁有相當大的清潔力量。

高壓清洗機的應用領域

高壓清洗機是一種具備超高效能的的戶外清洗設備，並且非常容易使用：將主機設備與水源和電源相連接後，只要打開水龍頭，啟動高壓清洗機，帶來有趣的清潔之旅！配合特殊的選購配件，它們可以轉變為全功能設備：不管是高壓噴射清潔、管道清洗、陽台清洗或水槽清洗等，清洗應用領域幾乎不受任何限制。最為重要的是，在離噴頭最近的地方高壓釋出最大。這意味著減小噴頭與清洗面的距離可以更容易地清洗頑固污漬。對於附著在表面的粉塵或者敏感表面可增大噴頭清洗面積與間距。接下來德國凱馳有一些實際案例向您展示了如何使用高壓清洗機來得到最佳的清洗效果。

Anwendungsgebiete Hochdruckreiniger

每種清潔任務都有對應適合的高壓清洗機，且提供了合適的解決方案！

我們過往的經驗表示，家庭與園藝的應用領域包括下列：

  • 自行車
  • 園藝機器和工具
  • 花園/陽台/家具
  • 籬笆和花園小道或石鋪路面
  • 摩托車和滑板車
  • 家用小型車
  • 戶外樓梯和花園大道
  • 中型車和SUV旅行車
  • 花園牆和石牆
  • 露營車和越野車
  • 游泳池和大型露台區域
  • 房屋和外圍的所有清洗任務

請查看以下一些簡短的應用案例：

生青苔的石牆鋪路

因為青苔不僅是附著在石鋪路表面上的一層，而且滲入了石磚的氣孔之中，可使用德國凱馳強力的螺旋噴桿清除青苔。這種清洗機會產生一種旋轉噴射高壓水柱，它可以將集中水流噴射的清洗能力與平面沖洗的區域清洗性能互相結合。將高壓水柱垂直對準石磚表面，從青苔覆蓋區域的一邊開始緩慢的移向其它區域清洗，噴頭與清洗表面的距離大約為20至30厘米。

Vermooste Gehwegplatten reinigen

車輛

您可以選配德國凱馳車輛清洗相關配件和清潔劑可確保徹底且溫和的清潔家中的愛車。簡單幾步即可讓您的車輛光亮如新並能夠保持下去，首先使用可調式高低壓噴桿，將噴桿設定為最高壓力清除車輛上粗糙的灰塵，然後用德國凱馳去除昆蟲清潔劑噴灑汽車前保險桿或散熱器和擋風玻璃。使用德國凱馳輪框清洗機刷沖洗輪胎。使用清潔劑或混有德國凱馳汽車洗車劑的專用泡沫高壓水柱沖洗車輛。最後，使用德國凱馳汽車專用水臘從上到下清洗車輛以達到最佳清潔劑的效果，也保護車輛再次沾黏粉塵或污垢。

Auto reinigen mit Kärcher Power Brush

陽台或庭院地板牆面

德國凱馳強力地板清洗刷T-Racer可搭配高壓清洗機，通過溫和簡易的操作實現最佳的清洗效果，即使是清洗大面積區域亦是如此。可調節高度的延伸桿與兩個高壓噴頭的創新組合創造了高壓清潔的效果，讓強力地板清洗刷T-Racer可以浮在地面上。整合的防護外罩可以保護旋轉裝置和高壓噴頭免受小石頭的破壞。這種設備可提供更好的清洗效果和乾淨度。外罩可防止水流飛濺，從而保護您和牆壁不會被水噴濺。

Terassen reinigen mit Kärcher T-Racer

園藝產品

與繁雜的清洗過程說再見！使用德國凱持高壓清洗機可立刻高效地清洗植物和花盆、鐵鍬、鐵鏟、耙子、獨輪手推車等。可調式高低壓噴桿和多噴桿式噴桿特別適用於這種任務。清理花園工作從未想過可以如此容易！

Gartengeräte reinigen

花園設備

使用德國凱馳花園清潔設備可以容易地清除花園家具上的不雅標記或污漬 - 空氣污染或者是大自然造成的痕跡。推薦使用德國凱馳清洗刷和清潔劑清洗頑固污漬。

Gartenmöbel reinigen

百葉窗

在清洗之前請先將百葉窗調整為閉合狀態。將噴槍設置為低壓並使用清潔劑。從百葉窗的最下方開始清洗。讓清潔劑浸漬清洗表面數分鐘後，使污垢徹底瓦解。使用清洗刷清除溶解的污垢，最後使用高壓水流沖洗乾淨。

Rollläden reinigen

高壓清洗機的性能等級

性能等級是區分不同的高壓清洗機的關鍵指標，它是依據每次所需清洗時間作為的主要參數。正確的設備可以讓清潔更加容易。不同的性能等級具有不同的主機性能與技術，各機種根據清洗要求而有所微調，讓清潔工作更容易且更高效。

滿足您所有需求的正確性能等級

高壓清洗機的清洗性能是由水壓和水量共同決定的。這兩個因素配合的越協調，清除頑固污漬越容易，也可更快地清洗大的表面區域。Karcher根據不同的清洗要求將設備分為特定的性能等級。清洗區域的面積越大和/或頑固污漬越多，推薦使用更高性能等級的設備。若要清洗大的表面區域，如門面等，推薦使用K7設備和相配的附件。除了擁有更好的性能之外，更高等級的設備還可以提供其它實用功能。這些特點包括更長的軟管以實現更大的工作半徑，更好的軟管質量以提高防扭結性能和靈活性。這保証了更短的設置時間且更舒服，特別是在經常使用的情況下。

Leistungsklassen K 5
K 5
Leistungsklassen K 4
K 4
Leistungsklassen K 3
K 3
Leistungsklassen K 2
K 2

優點

高壓清洗機是如何運作的？

通常家庭用水由水龍頭出來的水壓約在4 bar左右。透過花園系列捲盤軟管與高壓清洗機供應的水源過一台增壓幫浦，它產生的水壓高達160 bar。水通過細小的高壓噴頭以集中水流的方式噴射，達到極好的清洗效果。

pressure flow

環保且經濟節省水源與水費

K2 – K5 級高壓清洗機還可以使用替代外接水源。這種設備可以從任何水池（例如水桶）中抽水。這節約了寶貴的自然水，這對環境非常有幫助。另一個優點是它完全與自來水管獨立，從而提供更好的靈活性並增大了清潔面積。

Hochdruckreiniger mit Brauchwasser

為什麼要購買德國凱馳高壓清洗機？

Abtragstest Hochdruckreiniger

德國凱馳具有與眾不同高品質與性能

1935年德國凱馳的創辦人Alfred Kaercher發明了高壓清洗機，並且不斷地改進與提升這種設備。在1950年，德國凱馳研發了歐洲首台熱水高壓清洗機用於專業清洗。在1984年，德國凱馳發佈了首台可攜帶式高壓清洗機HD 555，適用於個人家庭使用，這是清潔設備史上的里程碑。

作為高壓清洗的發明者，德國凱馳具有獨有的專業知識，知識的寬度和深度在市場上絕對是無與倫比的。我們透過定期調查了解客戶的真正需求，並將調查的結果直接納入產品的開發重要的依據。這就是我們如何確保每種新開發的產品都可以滿足我們客戶的需求。

 

超強清潔功能 – 省時50%

專利保護的德國凱馳噴頭技術適用於每種型號產品，最多可節約50%的清洗時間。與競爭對手相比，德國凱馳設備具有更佳的清洗性能和效率。

結論： 清洗更快，最多省時50%，因此節能和節水均最多達到50%，這是一個很大的優勢。這項研究結果是由德國著名的獨立科學應用研究機構弗勞恩霍夫研究所(Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)的研究結果。

 

設計用於實現最高的清洗效率。

80年以來，德國凱馳一直是高壓清洗的先進領導品牌，德國第一全球最大的清潔設備製造商，它卓越的創新能力始終處於市場的焦點中心。超過1500項專利和實用的產品展示了公司的創新精神無懈可擊的地位，讓德國凱馳成為行業內的全球領導者。我們關注的焦點始終是客戶的需求。

功能特別強大

螺旋高壓噴頭結合了窄頭噴射的性能和平緩水流提升區域清洗的性能。由於採用了專利保護的噴頭技術，德國凱馳配件中的螺旋噴頭比競爭對手的性能更出眾，最佳的髒污剝離性能使它的清洗速度更快且更高效能。

HD
K 5 Power Control

可靠的德國品質與卓越工藝

作為全球市場領導者，我們提供市場上最可靠的高壓清洗機。在過去80年來，德國凱馳始終代表了“德國制造”的品質和工藝創新。我們在全球23座工廠完全按照最高的製造標準生產我們所有的設備。在產品出廠之前，所有設備均要進行完整的功能和性能測試。這就是為什麼我們一直可以向客戶保証他們購買的是完美的產品，這些產品不僅性能好，而且產品使用壽命長。

配件和清潔劑

什麼是完整的組合。通過設備、配件和清潔劑的正確組合，無論多麼頑固的污漬均可以被清除。正確的配件可以大大提高清潔性能，並讓清洗更有效、高效和且方便舒適。

標準配件

當您購買德國凱馳家用高壓清洗機時，可調式高低壓噴桿、螺旋噴桿、高壓槍把、高壓軟管和水過濾器等基本附件均已包含在內。注意:部分K2系列主機僅配有單孔噴桿或該機種對應配件，詳細配件請洽詢德國凱馳或授權經銷商。

應用配件

按照您的要求，您們還可以為您的設備配備額外添購車輛套件或家庭套件，而滿足您的每種車輛或家庭特定清潔需求。例如，車輛套件包含一個輕洗刷、泡沫噴罐。家庭套件包括清潔劑以及一種特殊的清潔劑套組。

 

特殊配件

通過可單獨銷售的德國凱馳特殊配件，您可以進一步提升高壓清洗機的功能，解決您的所有清洗需求。例如，表面清潔劑可以更快、更高效和無濺水的強力地板刷地清洗所有的戶外的表面。

配件查詢幫手

高壓清洗機專用清潔劑

新一代德國凱馳清潔劑透過其三合一的有效成分在業內引起了轟動。除了完美的清洗效果之外，這種新型多功能的產品還可以提供柔和護理和可靠保護性能，節約了大量的時間和成本。透過使用可再生回收性及自然資源，德國凱馳更加強調環境可持續發展的重要性。此外，專利噴罐設計也使其獨佔鰲頭。不管是用於連接高壓清洗機槍把上（Plug 'n' Wash ），用於罐裝清潔劑，還是透過高壓機上的清潔劑吸入軟管直接由容器中注入清潔劑，新一代清潔劑都可以適用於所有的德國凱馳高壓清洗機上。

我們的清潔劑查找工具讓您可以找到適用於您選購的德國凱馳高壓清洗機的合適清潔劑。

Reinigungsmittel
清潔劑說明
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

