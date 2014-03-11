德國凱馳具有與眾不同高品質與性能

1935年德國凱馳的創辦人Alfred Kaercher發明了高壓清洗機，並且不斷地改進與提升這種設備。在1950年，德國凱馳研發了歐洲首台熱水高壓清洗機用於專業清洗。在1984年，德國凱馳發佈了首台可攜帶式高壓清洗機HD 555，適用於個人家庭使用，這是清潔設備史上的里程碑。

作為高壓清洗的發明者，德國凱馳具有獨有的專業知識，知識的寬度和深度在市場上絕對是無與倫比的。我們透過定期調查了解客戶的真正需求，並將調查的結果直接納入產品的開發重要的依據。這就是我們如何確保每種新開發的產品都可以滿足我們客戶的需求。

超強清潔功能 – 省時50%

專利保護的德國凱馳噴頭技術適用於每種型號產品，最多可節約50%的清洗時間。與競爭對手相比，德國凱馳設備具有更佳的清洗性能和效率。

結論： 清洗更快，最多省時50%，因此節能和節水均最多達到50%，這是一個很大的優勢。這項研究結果是由德國著名的獨立科學應用研究機構弗勞恩霍夫研究所(Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.)的研究結果。