在也簡單不過的吸塵系統

您可以克服各種類型的污垢，如細麵粉和糖粉，粘稠糕點和糖果剩下糖霜或頑固的結殼，我們為您提供德國凱馳吸塵系統全套清潔解決方案。

從原材料分派到裝運的車輛。對於沒有整合式清潔系統的麵粉倉，您可以選擇我們的模組化系統解決方案，用於填充的罐體車和筒倉清潔，我們可以根據您的個人需求進行調整。