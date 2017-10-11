生產烘焙食品和糖果

在這裡，灰塵、頑固的結殼、粘稠的糕點和糖果剩下糖料積累起來。可以使用我們的個人化除塵系統，移動式吸塵器帶專用烤箱清潔配件以及使用乾冰清洗機去除這些殘留物，從而解決您的問題。

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在也簡單不過的吸塵系統

您可以克服各種類型的污垢，如細麵粉和糖粉，粘稠糕點和糖果剩下糖霜或頑固的結殼，我們為您提供德國凱馳吸塵系統全套清潔解決方案。

 

從原材料分派到裝運的車輛。對於沒有整合式清潔系統的麵粉倉，您可以選擇我們的模組化系統解決方案，用於填充的罐體車和筒倉清潔，我們可以根據您的個人需求進行調整。

糕點和糖果加工

我們客製化的除塵系統直接在工作源頭吸入麵粉和糖粉，意味著其他設備不會變髒，生產線無縫運行，沒有任何停機時間。您還可以使用我們的移動式吸塵器進行灰塵級別L / M / H以及潛在的爆炸性環境（Zone 22）。

烤箱

感謝德國凱池選購的烤箱清潔套件，您不再需要讓熱爐冷卻下來後才進行清潔。配件是耐酸，鹼液和耐熱的。

無須使用自來水清潔

輸送帶具有微小電子零件，且必須乾燥清潔。生產過程的所有區域的設備可以快速清潔污垢，而且沒有一滴水影響輸送帶的運行，也不需要拆卸停機。因為該方法包括使用壓縮空氣與-79℃下冷凍的二氧化碳顆粒。當這些顆粒與清潔的表面接觸時，表面將急速冷卻並且包附污垢，再用高壓空氣將污垢吹掉。

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Created with AI (artificial intelligence)

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