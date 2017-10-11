肉類，禽類和魚類加工

乾淨無法妥協

在屠宰場清洗的重點是徹底的滿足衛生要求和作業時間。這種頑固的污垢，如血液，脂肪和蛋白質，這並不容易快速清除。

乾淨衛生必須從配送區域​​開始。在這裡使用我們的熱水高壓清洗機和80°C熱水。在相同壓力下用熱而不是冷水清洗更有效，因為蛋白質，脂肪和油也會被去除。用相同壓力的熱水有更好的清洗效果，節省高達35％的工作時間，同時還可以大大減少少量或不含消毒劑的細菌數量，並保護環境。我們的熱水高壓清洗機可以在高壓蒸氣階段將鍋爐水溫提高到155°C，釋出95度以上的高壓蒸氣。