肉類，禽類和魚類加工

這裡剩下的食物，油脂，蛋白質和其他污垢被完全去除，讓細菌無法滋生。我們的亮點是不銹鋼高壓清洗機且具備衛生認證，配有防動物耐脂沾黏的高壓軟管。

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乾淨無法妥協

在屠宰場清洗的重點是徹底的滿足衛生要求和作業時間。這種頑固的污垢，如血液，脂肪和蛋白質，這並不容易快速清除。

乾淨衛生必須從配送區域​​開始。在這裡使用我們的熱水高壓清洗機和80°C熱水。在相同壓力下用熱而不是冷水清洗更有效，因為蛋白質，脂肪和油也會被去除。用相同壓力的熱水有更好的清洗效果，節省高達35％的工作時間，同時還可以大大減少少量或不含消毒劑的細菌數量，並保護環境。我們的熱水高壓清洗機可以在高壓蒸氣階段將鍋爐水溫提高到155°C，釋出95度以上的高壓蒸氣。

屠宰地板和切割室

德國凱馳清潔劑用於深層清潔，可靠地清除血液，脂肪和蛋白質。因此，我們的移動式不銹鋼衛生的高壓清洗機採用耐磨軟管和EASY！Force技術的高壓槍 - 採用高壓噴射的後座握力並將保持握力降至零 - 是理想選擇。

運用Inno泡沫雙噴槍，您可以一次使用清潔劑並用清水沖洗乾淨。您可以使用我們的消毒劑和消毒清潔劑來減少細菌數量。

冷藏室

使用高壓蒸汽清洗機清潔冷卻片可大大提高冷庫的使用壽命和使用壽命。我們的高壓蒸汽回收式清洗機和高壓蒸汽清洗機經過HACCP認證，經常可以獲得無需清洗劑的一流清潔效果。自動自清功能也可防止在完成工作後在機器內形成細菌。

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