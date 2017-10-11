水果和蔬菜處理加工
在處理水果和蔬菜的區域，各樣清潔任務各不相同。機器上的生產殘留物，外部區域以及最後的運輸連接，對機器和清潔過程則需要高規格的清潔。
清潔就像是口號
處理水果和蔬菜時，避免交叉污染，清潔污垢和腐蝕是必不可少的清潔任務。
天然產品在運輸過程中經常會帶來污垢，但是通過我們個人化的機器運輸工具車，您可以快速，徹底地清潔戶外。用於各種戶外使用的工具可以快速載卸系統允許您在任何時候將您的掃地機轉換為割草或冬季服務除雪車。在室內，您可以使用我們的可操作的洗地機進行地板清潔，使用V形刮水座，確保除去任何污垢。此外，您可以使用桶槽清洗系統實現更好的衛生環境，與使用水管清潔相比，可節省自來高達70％。
生產和灌裝衛生
使用高壓捲盤組，灰色的食品級高壓軟管，堅固的輪子和適合清洗任務的配件，我們的白色衛生高壓清洗機，快速有效地清潔和消毒您的生產設備。您可以選擇高壓直線，高壓（25°扇型）和低壓（40°）之間。低壓（40°）用於使用清潔劑，而泡沫噴槍是用於清潔生產設備的正確配件。我們的釀酒木桶清洗器提供了一個帶高壓噴頭的模組化系統，工作壓力高達200 bar，水溫可高達90°C沖洗桶子，不銹鋼中型容器可以耐鹼性或酸性清潔劑。大量的水果和蔬菜廢物可以利用德國凱馳乾濕多用途吸塵器吸除，而且可以使用寬的尖嘴吸頭徹底吸取液體。最後，您可以通過桶身後的排水軟管輕鬆清空集塵桶。