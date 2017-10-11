生產和灌裝衛生

使用高壓捲盤組，灰色的食品級高壓軟管，堅固的輪子和適合清洗任務的配件，我們的白色衛生高壓清洗機，快速有效地清潔和消毒您的生產設備。您可以選擇高壓直線，高壓（25°扇型）和低壓（40°）之間。低壓（40°）用於使用清潔劑，而泡沫噴槍是用於清潔生產設備的正確配件。我們的釀酒木桶清洗器提供了一個帶高壓噴頭的模組化系統，工作壓力高達200 bar，水溫可高達90°C沖洗桶子，不銹鋼中型容器可以耐鹼性或酸性清潔劑。大量的水果和蔬菜廢物可以利用德國凱馳乾濕多用途吸塵器吸除，而且可以使用寬的尖嘴吸頭徹底吸取液體。最後，您可以通過桶身後的排水軟管輕鬆清空集塵桶。