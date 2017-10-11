乾淨無污漬的工作台

我們可以透過各種尺寸和型號的吸塵掃地機和洗地機，經濟且高效率的清潔大面積。我們的具備Tact自動振塵過濾器清潔功能的駕駛式掃地機可實現最佳的清潔效果。主滾刷設計於後輪軸間可確保碰到路緣可以輕鬆駕駛。另外我們站立式或駕駛式的洗地機也可以省下不少的清洗時間。選配的Dose是精確省成本的清潔劑量控制系統，可以調節清潔劑量從0到3％的，因此，我們的洗地機不僅可以節省時間，還可以節省大量的清潔劑 。