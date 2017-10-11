生產即食產品

不同的配方與主要原料在最後的製品處理都要添加在一起。而在這處理過程中非常容易產生污染的危險，所以這時候使用正確的清潔設備就更重要了。

icon_arrow

NT_75_2_tact2_app_ant_10_406x406

清潔才是關鍵

即食食品混合了不同種的原料與配方，所以這環節的清潔就格外重要。

當製造即食產品，生的原料與各類配方混合在一起。交叉污染的危險隨著這個過程的複雜性而增加，您只能透過最佳的清潔設備和衛生來防止各種污染。而可靠地從輸送帶，生產系統和地板上清除大量的污垢，我們就需要強大的濕/乾式多用途吸塵器清潔，它具有兩個馬達，不銹鋼容器和電位滿水監控功能。您還可以使用我們的防銹高壓清潔劑，不銹鋼防鏽，可耐85°C的熱水高溫，並具有兩個具有兩組清潔劑罐。與水接觸的所有黃銅部件都是食品安全等級。

乾淨無污漬的工作台

我們可以透過各種尺寸和型號的吸塵掃地機和洗地機，經濟且高效率的清潔大面積。我們的具備Tact自動振塵過濾器清潔功能的駕駛式掃地機可實現最佳的清潔效果。主滾刷設計於後輪軸間可確保碰到路緣可以輕鬆駕駛。另外我們站立式或駕駛式的洗地機也可以省下不少的清洗時間。選配的Dose是精確省成本的清潔劑量控制系統，可以調節清潔劑量從0到3％的，因此，我們的洗地機不僅可以節省時間，還可以節省大量的清潔劑 。

Br_250_R_logistic_app_3_406x203
B_95_RS_Transport_Logistics_app_1_406x203
KM_105_logistics_app_4_406x203
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

法律聲明

Cookie 政策

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司