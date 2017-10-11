生產即食產品
不同的配方與主要原料在最後的製品處理都要添加在一起。而在這處理過程中非常容易產生污染的危險，所以這時候使用正確的清潔設備就更重要了。
清潔才是關鍵
即食食品混合了不同種的原料與配方，所以這環節的清潔就格外重要。
當製造即食產品，生的原料與各類配方混合在一起。交叉污染的危險隨著這個過程的複雜性而增加，您只能透過最佳的清潔設備和衛生來防止各種污染。而可靠地從輸送帶，生產系統和地板上清除大量的污垢，我們就需要強大的濕/乾式多用途吸塵器清潔，它具有兩個馬達，不銹鋼容器和電位滿水監控功能。您還可以使用我們的防銹高壓清潔劑，不銹鋼防鏽，可耐85°C的熱水高溫，並具有兩個具有兩組清潔劑罐。與水接觸的所有黃銅部件都是食品安全等級。
乾淨無污漬的工作台
我們可以透過各種尺寸和型號的吸塵掃地機和洗地機，經濟且高效率的清潔大面積。我們的具備Tact自動振塵過濾器清潔功能的駕駛式掃地機可實現最佳的清潔效果。主滾刷設計於後輪軸間可確保碰到路緣可以輕鬆駕駛。另外我們站立式或駕駛式的洗地機也可以省下不少的清洗時間。選配的Dose是精確省成本的清潔劑量控制系統，可以調節清潔劑量從0到3％的，因此，我們的洗地機不僅可以節省時間，還可以節省大量的清潔劑 。