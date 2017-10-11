對油和油脂的解決方案

潤滑脂和油是固定的殘留物，因為它們的內容物質與留存在物體的持久性。我們為您提供無殘留物去除的解決方案。

使用熱水可以立即測量結果，軟化凝固的油和油脂，改善乳化，讓油污非常容易去除。使用清潔劑主要是過去的的傳統方法。如果需要，我們的清潔劑和具有精確清潔劑調整裝置的高壓機組合確保清潔劑消耗量保持最小。此外，經過驗證的除菌步驟是先用熱水清洗，這也符合許多衛生要求，無需消毒劑。明顯更快的使污垢鬆動，節省高達35％的清潔時間。我們的固定和移動熱水高壓清洗機配有創新的鍋爐燃加熱系統，用於高加熱輸出，具有高燃燒效率。最好的例子是能夠調節水量和沖洗壓力的伺服控制在高壓噴槍(servo control)。對於生產系統和輸送帶的清潔非常有效果，此外，我們具有非常有效率的加熱輸出固定式熱水高壓裝置是最有效的解決方案。選配使用自動不銹鋼軟管捲軸可達要清潔的任何區域。