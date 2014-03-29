農業
採用清潔解決方案實現更大的成功。有效和高效，清潔和衛生，功能和品質。不管畜牧業、養魚業、農耕業、栽培業和林業的需求多麼多樣化，使用創新的德國凱馳清潔設備，您都可以滿足這些要求。我們知道，每一項投資都必須順利運營許多年，並且設施的清潔和衛生性要滿足高標準和法律要求，以便取得持久的成功。考慮到這個方面，我們為您提供完美的解決方案，它能夠最好地保護和維護您的設備、系統、馬廄和建築物。通過我們的專業設備和詳細的解決方案，您可以依靠日常清洗實現最佳的清潔效果。易於使用和功能強大的德國凱馳技術能夠讓您的所有過程順利進行，並保證安全和效率。這就是實現長期成功的重要因素。
衛生清洗。非常快速。
在專業的畜牧場，高衛生標準非常重要，因為確保品質是實現最佳運營結果的第一步。定期徹底地清洗動物住所非常重要，包括預備清洗，消毒和臨時清洗，它可以保護動物不受病毒和寄生蟲的危害。通過德國凱馳高壓清洗機和創新的2K消毒設備與清潔劑，這些清洗任務可以快速、容易、高效且有效地完成。結果非常顯著，您不僅可以受益於更衛生和健康的牲口，而且還節約了您的時間和獸醫藥品成本。
養豬場
在飼養動物方面，清潔和衛生非常重要。德國凱馳清洗和消毒系統理想適用於畜棚設施，不僅可在飼養動物過程中使用，而且可以在動物遷入之前使用。
養牛場
高壓清洗技術理想適用於清洗粗糙的污垢，例如牛棚和休息區的糞便和食物殘留。
牛乳加工區
在細菌集聚的任何地方，衛生都是最重要的。這就是為什麼我們的高壓裝置和專利保護的泡沫消毒系統在牛奶儲存間和旋轉式擠奶裝置是用戶第一選擇的原因。
家禽飼養
不要給細菌、病毒和害蟲任何機會：在家禽飼養和小動物飼養中有效地消毒，在不產蛋期間進行清洗，並對孵化場進行消毒。
飼養綿羊、山羊和馬匹
我們的高壓清洗機理想適用於深度清洗畜棚和馬廄。它可以容易地清除糞便和傳染病床。
適用於畜牧業的德國凱馳產品 - 養豬
適用於畜牧業的德國凱馳產品 - 牛/飼養/乳牛
適用於畜牧業的德國凱馳產品 - 家禽/飼養/雞蛋
用清潔實現保值
專業生產需要依賴可服務多年的高品質設備。因此通過定期清洗和維護保持設備的長期功能性非常重要，特別是農耕和葡萄種植中的高性能設備。通過德國凱馳，讓您的系統非常容易保值：有效的清洗系統，種類繁多的電器設備，廣泛的配件，以及創新的產品，如節省時間的BC 14/12 洗桶機，可幫助保護您的投資。因此，我們的設備不僅為您提供了清潔系統，而且還具有更低的成本，因為它延後了您購買新設備的時間。
設備清洗
農業設備必須處理大量的泥土。當配合熱水使用時，德國凱馳高壓清洗機能夠徹底地清除頑固的硬塊、油液和油脂殘留，同時還可以保護設備防止鏽蝕。
清洗橡木桶
容易地讓橡木桶恢復如新：通過德國凱馳 BC 14/12，您可以實用、快速地清洗橡木桶，無需笨拙地轉換桶的位置。它能夠高效地清除發酵、催熟或多年儲存過程中產生的所有沉積物，沒有任何殘留物。
適用於農耕業的德國凱馳設備
適用於葡萄栽培的德國凱馳設備
對於德國凱馳來說，任何清洗任務都沒有太大挑戰。
超困難的挑戰要求超優秀的解決方案：不管是完全滿足養魚業的法律要求，還是處理林業的困難任務，德國凱馳幫您解決所有問題。我們為您提供飼養箱消毒解決方案，完全衛生地清洗有特殊消毒要求的運輸車輛，並容易地清除樹皮。我們先進和高效的設備能夠讓您更加快速和有效地工作，不管面對的是什麼樣的清潔任務挑戰，都能迎刃而解。
養魚業
衛生地清洗每一寸表面：通過我們的2K系統，您可以快速且高效地地對繁殖/存儲水箱進行消毒，也可以在運輸之前和之後對車輛和容器進行消毒。在高壓泡沫清洗過程中，消毒劑中的兩種成分能夠高效且環保地殺死細菌、病毒和害蟲。清洗消毒過程中使用了很低劑量的消毒劑，並且可在任何溫度下進行，且清洗時間非常短。
林業
避免蟲害，加速乾燥過程 - 通過德國凱馳高壓清洗機，您可以在剝樹皮過程中減少木料損失並提高工作效率。我們堅固的籠式設備最適用於非常困難的地形條件。在您完成工作後，您可以使用固定式高壓清洗機清洗您的車輛和設備。