洗地機 BR 30/4
BR 30/4直立式洗地機，重量很輕（11公斤）。這是一款創新性高效率的替代機型，用於清洗硬質地面，工作面積為20到200平方米。清洗後，地板立刻乾燥。非常適合清洗小商店、餐館、加油站、超市、廁所、酒店和速食店。另外，還可以與大型刷洗乾燥機同時使用，完成清潔任務。
機器採用直立式設計，和直立式吸塵器一樣便於操縱。與拖把相比，與地板的接觸壓力高10倍， 清洗力量更強。滾刷的轉速為每分鐘1500轉。機器可以向前和向後來回清潔。對於粘性很強的污漬，可以通過踏板抬高滾刷。也可以使用德國凱馳專用清潔劑處理各類型不同的區域或污垢。由於刷頭 很低，還可以伸入傢俱或其他物品下面清洗。特點和優點 高速滾刷 輥輪有助於向前推行，以便清洗。 滾刷還可以清洗結構式表面和接縫。 接觸壓力比手動清洗高十倍。 立刻乾燥 清洗後，可以立刻使用地板。 可以通過踏板關閉抽吸，以便進行強效清洗。 採用軟質橡膠刷，可以向後和向前清除水分。 在設施之外吸塵 可以使用清潔劑，然後吸塵，實現深度清洗。 可以通過踏板關閉吸塵。 液箱可以拆洗 水箱可以單獨拆卸，也可以一起拆卸。設有把手，便於運輸。 污水箱可以單獨拆卸下來，倒入水池中。 設有輕便式清水箱，可以拆卸下來，在小型水池處加水。
特點和好處
高速滾刷
- 比手動清潔有十倍更高的清潔刷壓
- 滾刷可以清潔有結構性的地板表面與接合處
- 滾刷自行可往前，代表了裝置可以不需要人力推動
立刻乾燥
- 軟式橡膠刮刀座可以移除含水分的表面-來回清理
- 地板在短時間可以開放行走
- 對於加強清潔上，吸水可以利用腳踏板關閉
停止吸塵設施
- 吸水可以經由踩下踩踏板停止運轉
- 針對全面性的清潔，清潔裝置能先行展開，然後再進行吸除分別進行
水箱可移除
- 手持清水箱可以分別移除也可以由從小型洗手台裝水
- 污水箱可以分別移除也可以將污水直接倒入洗手台中為範例
- 水箱都可以分別或一起移除，在上端的手把都可以讓運輸更方便
技術規格
技術規格
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|300
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|300
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|4 / 4
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|200
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|150
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|120 / 50 - 60
|刷滾動轉速 (rpm)
|1450
|刷壓 (g/cm²)
|100
|消耗水量 (l/min)
|0.3
|噪音量(分貝) (dB(A))
|70.5
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|700
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|390 x 335 x 1180
主機規格或內含配件
- 滾刷: 1 Piece(s)
- 運輸用輪
- 雙刮水條: 1 Piece(s)
設備
- 雙水箱系統
- 主要操作功能主要操作功能
影片