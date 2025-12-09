機器採用直立式設計，和直立式吸塵器一樣便於操縱。與拖把相比，與地板的接觸壓力高10倍， 清洗力量更強。滾刷的轉速為每分鐘1500轉。機器可以向前和向後來回清潔。對於粘性很強的污漬，可以通過踏板抬高滾刷。也可以使用德國凱馳專用清潔劑處理各類型不同的區域或污垢。由於刷頭 很低，還可以伸入傢俱或其他物品下面清洗。特點和優點 高速滾刷 輥輪有助於向前推行，以便清洗。 滾刷還可以清洗結構式表面和接縫。 接觸壓力比手動清洗高十倍。 立刻乾燥 清洗後，可以立刻使用地板。 可以通過踏板關閉抽吸，以便進行強效清洗。 採用軟質橡膠刷，可以向後和向前清除水分。 在設施之外吸塵 可以使用清潔劑，然後吸塵，實現深度清洗。 可以通過踏板關閉吸塵。 液箱可以拆洗 水箱可以單獨拆卸，也可以一起拆卸。設有把手，便於運輸。 污水箱可以單獨拆卸下來，倒入水池中。 設有輕便式清水箱，可以拆卸下來，在小型水池處加水。