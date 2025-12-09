HDS 10/20在各方面都有很好的清潔表現與節能：最大壓力、最大流量、EASY!FORCE無後座力回饋、EASY!LOCK快接鎖，集成德國凱馳最強功能。 HDS 10 / 20-4 M熱水高壓清洗機是德國凱馳熱水機中最強大的機器。創新的生態效率模式(ECO)，精確的清潔劑量控制和優化的加熱鍋爐減少對環境和您的花費，而獲得專利的噴嘴技術，陶瓷活塞，渦輪鼓風機快速的加熱方式和卓越的幫浦效率確保有最佳的清潔結果。直覺圖形化的控制面板，LED顯示器確保操作更簡單容易上手，所有這些簡化了機器的操作和運輸。維修和維護工作很容易。最後導入了全新清洗科技，EASY！FORCE高壓噴槍和EASY！LOCK快接鎖確保輕鬆的工作和節省安裝和拆卸的時間：當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。