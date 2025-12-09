壓力清洗機 HDS 10/20 -4M EASY!Force
採用EASY!FORCE技術的中量型熱水高壓清洗機，更屬於德國凱馳「安平古堡」公益清洗計畫專用機種，不僅可以完成一流的清潔作業，還特別耐用高效能，而操作也非常簡單容易上手。凱馳獨特的新ECO模式，降低清潔成本。當機器設置為ECO模式時，可降低40%的能源。這樣不僅節省運行成本，並且環保。此外全新EASY!FORCE無後座力技術與EASY!LOCK快接鎖設計，帶來全新高壓清潔體驗。
HDS 10/20在各方面都有很好的清潔表現與節能：最大壓力、最大流量、EASY!FORCE無後座力回饋、EASY!LOCK快接鎖，集成德國凱馳最強功能。 HDS 10 / 20-4 M熱水高壓清洗機是德國凱馳熱水機中最強大的機器。創新的生態效率模式(ECO)，精確的清潔劑量控制和優化的加熱鍋爐減少對環境和您的花費，而獲得專利的噴嘴技術，陶瓷活塞，渦輪鼓風機快速的加熱方式和卓越的幫浦效率確保有最佳的清潔結果。直覺圖形化的控制面板，LED顯示器確保操作更簡單容易上手，所有這些簡化了機器的操作和運輸。維修和維護工作很容易。最後導入了全新清洗科技，EASY！FORCE高壓噴槍和EASY！LOCK快接鎖確保輕鬆的工作和節省安裝和拆卸的時間：當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。
特點和好處
高效率在Eco環保經濟模式，主機將會最高維持在攝氏60度機最經濟環保狀態運行。 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損。
最高效能高效能，專利鍋爐燃燒效果佳。 四極電機與三柱塞式斜盤幫浦。 水冷式馬達具備高效能與更耐用。
操作可性度大型整合式網狀水過濾器可保護高壓幫浦受到污染物而損壞。 如果燃燒溫度超過攝氏300度整合式燃燒監控會自動停止驅動馬達。 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
收納處
- 安全和充足地存放防護裝備、配件和清潔劑。
- 收納鉤可以收納高壓管與電源線。
行動力概念
- 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪。
- 整合式移動輔助裝置可輕鬆越過障礙物，例如台階和路緣。
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
- 最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。
- Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|500 - 1000
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|min. 80 - max. 155
|功率(kW)或(W) (kW)
|7.8
|滿載加熱油消耗 (kg/h)
|6.4
|節能模式加熱耗油數值 (kg/h)
|5.1
|電源線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|25
|重量(包括配件) (kg)
|178.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|190.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 長效
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 清潔劑功能: 20+10公升水箱
- 防扭
- 清潔劑、污垢去除劑與燃油都可於由外添加
- 控制裝置含燈號顯示
- 壓力控制開關
- LED電子控制
- 雙清潔劑盒
- 缺水保護裝置
影片
應用範圍
- 汽車清潔
- 裝備或機具清潔
- 工作間清潔
- 工作站清潔
- 門面牆壁清潔
- 游泳池清潔
- 清潔生產系統
- 清潔生產線
- 清潔運動設施