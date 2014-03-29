運輸行業
實現清潔結果的整齊的工作環境。 物流都是關於安排時間與精確協調的活動。必需的儲存區、車輛和辦公室清洗工作不能與物流時間安排沖突。清洗解決方案不僅不能成為一種額外的負擔，而且要能夠快速且高效地完成這項任務。在這方面，德國凱馳可為您提供高性能的清潔系統、可靠的建議和一流的服務，幫助您實現乾淨的工作環境。
適用於倉庫的最佳清潔設備。
物流區非常繁忙 - 需要很高的清潔需求。使用德國凱馳功能強大且堅固耐用的洗地機、掃地機和乾濕兩用真空吸塵器，您可以快速且毫不費力地清除包裝殘留物、廢紙和車輛輪胎痕跡。這些緊湊型設備非常易於操作。提供多種型號 - 從電池驅動到汽油驅動座艙含空調式。
狹窄空間內的安全性
安全地清洗狹窄走廊和貨架，對於德國凱馳來說，一切都不是問題。緊湊的設備確保了最佳機動性，防貨品掉落骨型座艙提供了必要的安全性。高達12,000 m²/h 的區域清洗性能，長效電池容量延長了設備的不間斷運行時間。
輸送帶系統
輸送帶系統會不間斷地運行，因此也會不斷地沾染污染物。不管是包裝材料、密封紙還是容器中的砂礫。德國凱馳清潔設備，例如緊湊型乾濕兩用吸塵器或真空掃地機或洗地機，能夠快速地清除所有污垢而不需中斷運行。
冷藏區域
敏感的衛生區域需要最佳的咨詢服務和詳細的清潔計劃。因為細菌、病毒和真菌無所不在。考慮到這個原因，德國凱馳可為您提供合適的清潔劑和消毒劑。為您提供系統解決方案。
適用於清潔儲存區的德國凱馳產品
卓越的大面積清洗性能
戶外區域不僅會遭受日常工作運營導致的污垢，而且還會受到環境的影響。使用功能強大的德國凱馳設備可以容易地清除車輛上的污垢沉積物、泥土、灰塵和雨水水漬。駕駛式掃地機的區域清掃性能可達 23,520 m²/ h，可以毫不費力地清掃幾乎所有區域，通過高壓清洗機和高達1000升/小時的水流量甚至可以快速地清除最頑固的污垢。
戶外區域
在大面積區域，清潔性對於保障安全性來說非常重要。連續的物料搬運和環境影響要求快速且有效的清洗解決方案。通過德國凱馳駕駛式設備的大面積清洗性能，用戶可以毫不費力地清洗大面積戶外區域和儲存區，無需中斷或延遲日常的物流流程。在砍伐木材的地方必然有各種木材碎片。甚至在木材堆置場和鋼結構的倉庫中，使用德國凱馳掃地機可以快速地清除日常工作的殘留物。駕駛式設備理想適用於清洗大面積區域，而手推式設備適用於局部區域。使用大容量工業防爆吸塵器可以安全地清除危險的粉塵。
棧板倉庫
當需要快速和安全地運輸棧板時，清潔非常重要。因為灰塵會妨礙日常運營。德國凱馳掃地機理想適用於保持戶外儲存區乾淨整潔。清潔工作快速、高效且便捷。
裝載碼頭
進站和出站，裝載和卸載 - 裝載碼頭總是處於使用狀態。在這裡每天都會積累污垢。德國凱馳高壓清洗機是適用於這個領域的合適解決方案。它可以容易地清除頑固殘留物，深入緊湊角落並快速清洗。
適用於清洗戶外區域的德國凱馳產品
強大的性能適用於所有類型的商業車輛
乾淨的車隊 - 保持前進德國凱馳提供用於快速、容易和高效地清洗商用車輛的最佳系統，例如，德國凱馳 TB洗車台：車輛清洗龍門式洗車機。德國凱馳提供移動式單刷洗車台、合適的清潔劑和節約成本的污水處理系統。德國凱馳可以容易地滿足所有用戶需求。
經濟高效地清洗大型車隊
用於定期維護各種商用車輛的洗車台。易於操作的模塊化和可靠技術Karcher TB洗車台 - 快速，徹底，高效。
讓小型車隊更具盈利能力
簡單，快速和經濟：RBS 6000移動式單刷洗車台。環繞車輛移動，旋轉刷可以有效地清除所有污垢。
最徹底的清潔效果
毫不費力地清洗難以觸及的區域：德國凱馳高壓清洗機理想適用於清洗輪胎罩、車輛底盤、以及駕駛室與拖車之間的空間。
適用於每種應用的合適附件
使用旋轉清洗刷等德國凱馳配件實現更好的效果。在水蒸氣的作用下，它可以溫和地清除所有表面的細粉塵和煤塵。
適用於商用車輛清洗的德國凱馳產品
按計劃清潔辦公區域
德國凱馳提供完美的辦公區域清潔解決方案：從深度清洗到地面拋光。如果您正在尋找一種易於使用、靜音且安全的設備，德國凱馳可滿足您的所有這些需求。廣泛的配件擴大應用的範圍。ECO!Cleaning是專業人員的選擇。一種用於實現最佳建築清洗流程的完整系統。
創新的BRC地毯清洗系列產品
從臨時性表面清洗到強力地深度清洗紡織品：德國凱馳為您提供服務。
如同專業人士一般進行乾式吸塵
這種專業用途系列產品是與專業清潔業共同開發的，它具有強吸力的優點，並採用了HPEA過濾器系統。
Eco!Cleaning和相配的清潔劑
專為清洗建筑設施的產品：提高生產力，降低成本並保護環境。德國凱馳清潔劑理想適用於不損壞表面地執行清潔任務。
清除深入織物內部的污垢
理想適用於清潔鋪有地毯的走廊和辦公區。
噴抽式清洗機
易於使用、堅固耐用和功能強大的地毯清洗機配合廣泛的配件可執行無數的清洗任務。