戶外區域

在大面積區域，清潔性對於保障安全性來說非常重要。連續的物料搬運和環境影響要求快速且有效的清洗解決方案。通過德國凱馳駕駛式設備的大面積清洗性能，用戶可以毫不費力地清洗大面積戶外區域和儲存區，無需中斷或延遲日常的物流流程。在砍伐木材的地方必然有各種木材碎片。甚至在木材堆置場和鋼結構的倉庫中，使用德國凱馳掃地機可以快速地清除日常工作的殘留物。駕駛式設備理想適用於清洗大面積區域，而手推式設備適用於局部區域。使用大容量工業防爆吸塵器可以安全地清除危險的粉塵。