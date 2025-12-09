真空掃地機 KM 75/40 W

“輕鬆推著掃地”，由電池或燃油啟動的掃地機。對於使用電池的機種具備內建電池和充電器無須再受到電線的牽絆。無廢氣排放，超靜音，適合600平方公尺，非常適合室內使用，無揚塵清潔。適用於清洗地毯可選配地毯清掃套件。多虧了緊湊的尺寸和牽引傳動，便於操縱。

KM 75/40 W，手推式掃地機由行進馬達牽引驅動可清掃更多細微的區塊：電池驅動器：400瓦的直流電機>可調整清掃速度： 0 - 4.5公里/每小時： 系統>邊刷無需工具更換>邊刷升/降>主滾筒更換，並且無需任何工具調整過濾系統： >扁平板式過濾器（過濾面積： 1.8平方公尺） >有效的過濾器與方便清洗>過濾器更換無需工具直接可以拋棄： >容量： 40公升>集塵箱，可使用拉桿拖出傾倒： > EASY操作顯示>高度可調的把手>行進傳動和粗污垢垃圾檔板>方便的側刷升/降

特點和好處
真空掃地機 KM 75/40 W: 手推車式的集塵箱
手推車式的集塵箱
集塵箱有拉出的把手 - 容易拉出傾倒垃圾 短時間的清潔時間
真空掃地機 KM 75/40 W: 高效能過濾系統含機械式過濾清潔方式
高效能過濾系統含機械式過濾清潔方式
1.8平方公尺的過濾效率適合長時間工作 由於採用可水洗的聚酯材料，經久耐用。 機械式的過濾系列且符合人體工學的把手
真空掃地機 KM 75/40 W: 容易操作
容易操作
由於所有控制元件的邏輯排列，操作簡單、方便。 所有掃地機都符合德國凱馳標準
非常容易維護
  • 無需工具即可更換過濾器和滾刷，可隨時隨地進行維護。

技術規格

技術規格

驅動類型 電力
驅動方式 電池驅動引擎
驅動電池伏特/額定功率 (V/W) 24 / 400
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 3375
工作寬度 (mm) 550
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 750
集塵箱 (l) 40
高爬坡能力(角度) (%) 12
操作速度 (km/h) 4.5
過濾範圍 (m²) 1.8
電池使用時間 (h) max. 2.5
重量(包括配件) (kg) 78
重量(操作時)(公斤) (kg) 125
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1430 x 780 x 1180

主機規格或內含配件

  • 板式過濾器: 由聚酯製成

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 移動方向, 前進
  • 可調整式滾刷
  • 移動方便的汙水箱
  • 垃圾擋板
  • 向下摺疊把手
  • 清掃原理
  • 吸塵
  • 充電狀況指示燈
  • 可調整吸力
  • 側刷, 可舉昇與調整
應用範圍
  • 用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
  • 用於清潔停車場和加油休息服務站
  • 用於校園和市政環境等清潔區域
  • 也是小型車間和農業的理想選擇
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

