真空掃地機 KM 75/40 W
“輕鬆推著掃地”，由電池或燃油啟動的掃地機。對於使用電池的機種具備內建電池和充電器無須再受到電線的牽絆。無廢氣排放，超靜音，適合600平方公尺，非常適合室內使用，無揚塵清潔。適用於清洗地毯可選配地毯清掃套件。多虧了緊湊的尺寸和牽引傳動，便於操縱。
KM 75/40 W，手推式掃地機由行進馬達牽引驅動可清掃更多細微的區塊：電池驅動器：400瓦的直流電機>可調整清掃速度： 0 - 4.5公里/每小時： 系統>邊刷無需工具更換>邊刷升/降>主滾筒更換，並且無需任何工具調整過濾系統： >扁平板式過濾器（過濾面積： 1.8平方公尺） >有效的過濾器與方便清洗>過濾器更換無需工具直接可以拋棄： >容量： 40公升>集塵箱，可使用拉桿拖出傾倒： > EASY操作顯示>高度可調的把手>行進傳動和粗污垢垃圾檔板>方便的側刷升/降
特點和好處
手推車式的集塵箱集塵箱有拉出的把手 - 容易拉出傾倒垃圾 短時間的清潔時間
高效能過濾系統含機械式過濾清潔方式1.8平方公尺的過濾效率適合長時間工作 由於採用可水洗的聚酯材料，經久耐用。 機械式的過濾系列且符合人體工學的把手
容易操作由於所有控制元件的邏輯排列，操作簡單、方便。 所有掃地機都符合德國凱馳標準
非常容易維護
- 無需工具即可更換過濾器和滾刷，可隨時隨地進行維護。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電力
|驅動方式
|電池驅動引擎
|驅動電池伏特/額定功率 (V/W)
|24 / 400
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|3375
|工作寬度 (mm)
|550
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|750
|集塵箱 (l)
|40
|高爬坡能力(角度) (%)
|12
|操作速度 (km/h)
|4.5
|過濾範圍 (m²)
|1.8
|電池使用時間 (h)
|max. 2.5
|重量(包括配件) (kg)
|78
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|125
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1430 x 780 x 1180
主機規格或內含配件
- 板式過濾器: 由聚酯製成
設備
- 手動過濾器清潔
- 移動方向, 前進
- 可調整式滾刷
- 移動方便的汙水箱
- 垃圾擋板
- 向下摺疊把手
- 清掃原理
- 吸塵
- 充電狀況指示燈
- 可調整吸力
- 側刷, 可舉昇與調整
影片
應用範圍
- 用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
- 用於清潔停車場和加油休息服務站
- 用於校園和市政環境等清潔區域
- 也是小型車間和農業的理想選擇