KM 75/40 W，手推式掃地機由行進馬達牽引驅動可清掃更多細微的區塊：電池驅動器：400瓦的直流電機>可調整清掃速度： 0 - 4.5公里/每小時： 系統>邊刷無需工具更換>邊刷升/降>主滾筒更換，並且無需任何工具調整過濾系統： >扁平板式過濾器（過濾面積： 1.8平方公尺） >有效的過濾器與方便清洗>過濾器更換無需工具直接可以拋棄： >容量： 40公升>集塵箱，可使用拉桿拖出傾倒： > EASY操作顯示>高度可調的把手>行進傳動和粗污垢垃圾檔板>方便的側刷升/降