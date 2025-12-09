洗地機 BR 35/12 Bp
BR 35/12 中小型面積適用的洗地機，具備類F1賽車操作方向盤設計概念。超輕巧且具備+-200度轉向、前滾刷可與牆面 90度垂直，清潔無死角。德國凱馳專利色彩識別，操作更上手。前滾刷具備清掃集塵功能；掃地、洗地、吸水吸塵一機搞定。
BR 35/12 C無線洗地機可操縱，用戶友善的介面且易於維護，是一種高度專業且高效能的清潔設備，用於清潔小區域和雜亂的表面。該機器配有採用KART技術（凱馳專利）的可旋轉滾刷刷頭，非常適合狹窄的角落。必要時也可以反向清潔（空間不足等）。新的鋰離子電池具有更長的使用時間，使其耐用性是普通鉛酸電池的3倍。它完全無需維護，並且可以快速充電。機器的輕巧設計可幫助您運輸更方便。節能模式可減少能耗，增加運行時間並降低音量約40％。
特點和好處
類賽車式的正負200度以上的多向旋轉刷頭可以調整主機轉向。對於牆角也非常容易操作特別具有移動與高效能-針對特別骯髒的地板清潔性能更佳 滾刷以橫向方式進行清理。刮刀座也可以將角落的水漬完全刮除後吸回 如果必要的話，清潔與吸塵也可以反向進行
包含高效能鋰電池完全無須維修更換的電池，比一般電池更具備三倍以上的電池壽命 暫時或臨時清潔都可以使用 快速充電(充飽3小時/1小時半滿)
Eco節能模式可以節省能源節省資源與延長運轉時間長達50% 40%更安靜 減少二氧化碳排出
經濟型裝置
- 與牆壁90度角更容易操作清潔
- 無任何突出角，更容易操控
非常輕巧
- 比一般機種減少35%重量
- 運輸台階、門檻或階梯都可以極為輕鬆
- 簡化在車輛的運輸
手握把桿可以直接摺疊
- 經濟型收納
- 小型車輛也可以輕易放入運輸
手握把桿具有高度調整
- 符合人體工學及使用者的身高尺寸
包含主機直接充電裝置
- 隨處都可以進行充電
- 3小時可以完全充飽電力，1小時可以達到50%電力。而臨時性清潔則可以隨時進行
- 充滿電後自行斷電，在待機狀態不會有電力耗損
滾刷科技
- 維持高刷壓清潔頑強污垢
- 在平坦或粗糙地面都可以達到極佳清潔效果
- 如燙制服般的整平效果
包含清掃功能
- 高效率的掃地，刮水與吸塵同時在一種機種完成
- 吸除小石頭，木頭碎屑與其他小物體
- 吸塵座有最佳效力
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|具備刷頭轉向
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|350
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|450
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|12 / 12
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|1400
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|1050
|電池型式
|鋰電池
|電池 (V/Ah)
|25.2 / 21
|電池使用時間 (h)
|max. 1.5
|電池充電時間 (h)
|approx. 2.7
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|120 / 60
|刷滾動轉速 (rpm)
|700 - 1050
|刷壓 (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|走道迴旋半徑 (mm)
|1050
|消耗水量 (l/min)
|1
|噪音量(分貝) (dB(A))
|65 - max. 65
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|500
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|總承載重量 (kg)
|48
|不含配件重量 (kg)
|36
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|890 x 420 x 1090
主機規格或內含配件
- 滾刷: 1 Piece(s)
- 包含電池與充電器
- 運輸用輪
- 刮水條: 1 Piece(s)
設備
- 雙水箱系統
- 可調整刷壓
影片