洗地機 BR 35/12 Bp

BR 35/12 中小型面積適用的洗地機，具備類F1賽車操作方向盤設計概念。超輕巧且具備+-200度轉向、前滾刷可與牆面 90度垂直，清潔無死角。德國凱馳專利色彩識別，操作更上手。前滾刷具備清掃集塵功能；掃地、洗地、吸水吸塵一機搞定。

BR 35/12 C無線洗地機可操縱，用戶友善的介面且易於維護，是一種高度專業且高效能的清潔設備，用於清潔小區域和雜亂的表面。該機器配有採用KART技術（凱馳專利）的可旋轉滾刷刷頭，非常適合狹窄的角落。必要時也可以反向清潔（空間不足等）。新的鋰離子電池具有更長的使用時間，使其耐用性是普通鉛酸電池的3倍。它完全無需維護，並且可以快速充電。機器的輕巧設計可幫助您運輸更方便。節能模式可減少能耗，增加運行時間並降低音量約40％。

特點和好處
洗地機 BR 35/12 Bp: 類賽車式的正負200度以上的多向旋轉刷頭可以調整主機轉向。對於牆角也非常容易操作
特別具有移動與高效能-針對特別骯髒的地板清潔性能更佳 滾刷以橫向方式進行清理。刮刀座也可以將角落的水漬完全刮除後吸回 如果必要的話，清潔與吸塵也可以反向進行
洗地機 BR 35/12 Bp: 包含高效能鋰電池
完全無須維修更換的電池，比一般電池更具備三倍以上的電池壽命 暫時或臨時清潔都可以使用 快速充電(充飽3小時/1小時半滿)
洗地機 BR 35/12 Bp: Eco節能模式可以節省能源
節省資源與延長運轉時間長達50% 40%更安靜 減少二氧化碳排出
經濟型裝置
  • 與牆壁90度角更容易操作清潔
  • 無任何突出角，更容易操控
非常輕巧
  • 比一般機種減少35%重量
  • 運輸台階、門檻或階梯都可以極為輕鬆
  • 簡化在車輛的運輸
手握把桿可以直接摺疊
  • 經濟型收納
  • 小型車輛也可以輕易放入運輸
手握把桿具有高度調整
  • 符合人體工學及使用者的身高尺寸
包含主機直接充電裝置
  • 隨處都可以進行充電
  • 3小時可以完全充飽電力，1小時可以達到50%電力。而臨時性清潔則可以隨時進行
  • 充滿電後自行斷電，在待機狀態不會有電力耗損
滾刷科技
  • 維持高刷壓清潔頑強污垢
  • 在平坦或粗糙地面都可以達到極佳清潔效果
  • 如燙制服般的整平效果
包含清掃功能
  • 高效率的掃地，刮水與吸塵同時在一種機種完成
  • 吸除小石頭，木頭碎屑與其他小物體
  • 吸塵座有最佳效力

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 具備刷頭轉向
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 350
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 450
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 12 / 12
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) 1400
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 1050
電池型式 鋰電池
電池 (V/Ah) 25.2 / 21
電池使用時間 (h) max. 1.5
電池充電時間 (h) approx. 2.7
電池充電器供電電源 (V/Hz) 120 / 60
刷滾動轉速 (rpm) 700 - 1050
刷壓 (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
走道迴旋半徑 (mm) 1050
消耗水量 (l/min) 1
噪音量(分貝) (dB(A)) 65 - max. 65
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
馬達額定功率(瓦特) (W) 500
顏色 無煙煤色 (深灰色)
總承載重量 (kg) 48
不含配件重量 (kg) 36
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 890 x 420 x 1090

主機規格或內含配件

  • 滾刷: 1 Piece(s)
  • 包含電池與充電器
  • 運輸用輪
  • 刮水條: 1 Piece(s)

設備

  • 雙水箱系統
  • 可調整刷壓
洗地機 BR 35/12 Bp
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

