BR 35/12 C無線洗地機可操縱，用戶友善的介面且易於維護，是一種高度專業且高效能的清潔設備，用於清潔小區域和雜亂的表面。該機器配有採用KART技術（凱馳專利）的可旋轉滾刷刷頭，非常適合狹窄的角落。必要時也可以反向清潔（空間不足等）。新的鋰離子電池具有更長的使用時間，使其耐用性是普通鉛酸電池的3倍。它完全無需維護，並且可以快速充電。機器的輕巧設計可幫助您運輸更方便。節能模式可減少能耗，增加運行時間並降低音量約40％。