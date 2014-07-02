乾濕兩用吸塵器 NT 65/2 Ap 220 V
NT65/2 是為專業應用設計的強大型雙馬達的乾濕兩用吸塵器。獨家的手動振塵系統在任何時候都能以幾乎不變的吸力有效清洗過濾裝置。
NT 65/2 是一款功能強大的乾濕兩用吸塵器，它具備獨有的強力過濾系統，以保持持久的高吸力和長時間的不間斷運行。本設備的特點是帶有配有過濾裝置的上蓋與緊湊型吸風馬達外殼，從而可以輕鬆使用大型手動振塵系統按鍵。強力的過濾系統除塵功能（透過手動啟動振塵系統）可以有效清洗過濾系統，以確保任何時候的高吸力、較長時間 的不間斷運行以及較長的過濾壽命。 NT 65/2 裝配有電子感測器，可在吸水達到最大容量時切斷吸入以防止溢出。耐油排水管可輕鬆將液體排出。新款卡扣 2.0 快速接頭快速簡單更換。裝置頂上有內置軟管和配件夾扣與大型的扁平表面，用於存放工具。兩個大滾輪和兩個小多動向滾輪使 NT 65/2 可自由移動。
特點和好處
隨主機實用的收納處
- 主機上蓋上有大而實用的儲存區域。
- 工具和配件隨手可用。
整合可排放污水管(防油)
- 排水軟管易於快速操作。
- 液體可以輕鬆乾淨地處理。
半自動過濾器清洗系統
- 只需按一下按鈕即可獲得最佳的過濾器清潔效率。
- 實現始終如一的高過濾性能和吸力。
- 省時的設計和更長的過濾器使用壽命。
高壓管與可彎曲附件
- 運輸過程中牢固固定。
- 實用、整潔的機器存放。
符合人體工學的把手
- 吸塵器的運送方便快速。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|2 x 74
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|集塵桶容量(公升) (l)
|65
|包裝材質
|塑膠
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|max. 2760
|標準寬度(公厘) ( )
|ID 40
|電線長度(公尺) (m)
|10
|噪音量(分貝) (dB(A))
|73
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|20
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|600 x 480 x 920
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 4 m
- 彎管: 塑膠
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 550 mm
- 延長管材質: 不鏽鋼
- 集塵袋數量: 1 Piece(s)
- 集塵袋材質: 防潑水紙片
- 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
- 尖嘴吸頭
- 排水管(抗油)
- 板式過濾器: 纖維素纖維材料
- 手把
設備
- 最高液面自動切斷器
- 過濾袋清潔: 半自動震塵系統
- 防撞底座
- 安全係數等級: II
- 附煞車移動輪
影片
應用範圍
- 適合乾濕兩用吸塵
- 適合各種硬質地板吸水、污塵與灰塵，甚至是車內吸塵