真空掃地機 KM 100/100 R Bp

舒適型新款駕駛式掃地機適用於室內和室外場合清掃範圍為8,000 - 10,400 sqm/h。

技術規格： 驅動-6.7千瓦本田發動機 -1個控制前進和後退的踏板 -較小的旋轉半徑（3350毫米） -自動真空吸塵器駐車制動 -駕駛員離開座位後自動關閉發動機 清掃/吸塵器系統：該機器採用後拋原理，即滾刷將塵土拋入塵箱。 浮動式滾刷可以自動進行調整以適應不平整的表面。篩檢程式和主滾刷不使用工具即可以更換。配有集成式粗糙塵土蓋用於粗糙的廢物，比如金屬罐、裂開物、砂礫或潮濕的樹葉。 邊刷和主刷採用液壓驅動。配有第二個可選的側刷。 塵箱：兩個50升塵箱可以通過側面進行移除。 操作：邊刷和主滾刷可以通過開關升降。 前進和後退通過單個踏板進行控制。

特點和好處
真空掃地機 KM 100/100 R Bp: 碰撞保護
碰撞保護
保護掃地裝置且不會因障礙物而無法進行清潔
真空掃地機 KM 100/100 R Bp: 大型過濾器且能自動進行過濾器清潔系統
大型過濾器且能自動進行過濾器清潔系統
當主機停止運轉時過濾器能自行進行清潔-讓清潔工作持續清掃不中斷 過濾器也可以手動清潔 過濾器更換不需要工具
真空掃地機 KM 100/100 R Bp: 容易進行維護
容易進行維護
過濾器與滾刷都可以輕易不需要工作進行調整或彈性維護
容易操作
  • 乾淨且符合邏輯控制介面編排更容易使用
  • 所有掃地機都符合德國凱馳標準

技術規格

技術規格

行進驅動 電池驅動引擎
驅動電池伏特/額定功率 (V/kW) 24 / 2.1
驅動類型 電力
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 6000
雙側刷最大工作效率 (m²/h) 7800
工作寬度 (mm) 700
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 1000
含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm) 1300
電池電容量(安培) (Ah) 240
電池電壓(伏特) (V) 24
電池使用時間 (h) max. 2.5
集塵箱 (l) 100
高爬坡能力(角度) (%) 15
操作速度 (km/h) 6
過濾範圍 (m²) 6
重量(包括配件) (kg) 320
重量(操作時)(公斤) (kg) 300
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 2006 x 1005 x 1343

主機規格或內含配件

  • 桶型過濾器
  • 大型滾輪

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 過濾器自動清潔系統
  • 浮動式主刷
  • 可調整吸力
  • 垃圾擋板
  • 清掃原理
  • 移動方向, 前進
  • 移動方向, 後退
  • 吸塵
  • 戶外使用
  • 室內使用
  • 充電狀況指示燈
  • 運轉時間表
  • 清掃功能(可以關閉)
真空掃地機 KM 100/100 R Bp
真空掃地機 KM 100/100 R Bp

影片

應用範圍
  • 用於快速維護停車場
  • 是物業管理清潔零售中心或是公共大樓最佳選擇。
  • 也適合工作室、學校、加油服務站或式汽車經銷商
  • 也適用於清潔生產區域和倉庫
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌