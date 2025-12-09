技術規格： 驅動-6.7千瓦本田發動機 -1個控制前進和後退的踏板 -較小的旋轉半徑（3350毫米） -自動真空吸塵器駐車制動 -駕駛員離開座位後自動關閉發動機 清掃/吸塵器系統：該機器採用後拋原理，即滾刷將塵土拋入塵箱。 浮動式滾刷可以自動進行調整以適應不平整的表面。篩檢程式和主滾刷不使用工具即可以更換。配有集成式粗糙塵土蓋用於粗糙的廢物，比如金屬罐、裂開物、砂礫或潮濕的樹葉。 邊刷和主刷採用液壓驅動。配有第二個可選的側刷。 塵箱：兩個50升塵箱可以通過側面進行移除。 操作：邊刷和主滾刷可以通過開關升降。 前進和後退通過單個踏板進行控制。