真空掃地機 KM 100/100 R Bp
舒適型新款駕駛式掃地機適用於室內和室外場合清掃範圍為8,000 - 10,400 sqm/h。
技術規格： 驅動-6.7千瓦本田發動機 -1個控制前進和後退的踏板 -較小的旋轉半徑（3350毫米） -自動真空吸塵器駐車制動 -駕駛員離開座位後自動關閉發動機 清掃/吸塵器系統：該機器採用後拋原理，即滾刷將塵土拋入塵箱。 浮動式滾刷可以自動進行調整以適應不平整的表面。篩檢程式和主滾刷不使用工具即可以更換。配有集成式粗糙塵土蓋用於粗糙的廢物，比如金屬罐、裂開物、砂礫或潮濕的樹葉。 邊刷和主刷採用液壓驅動。配有第二個可選的側刷。 塵箱：兩個50升塵箱可以通過側面進行移除。 操作：邊刷和主滾刷可以通過開關升降。 前進和後退通過單個踏板進行控制。
特點和好處
碰撞保護保護掃地裝置且不會因障礙物而無法進行清潔
大型過濾器且能自動進行過濾器清潔系統當主機停止運轉時過濾器能自行進行清潔-讓清潔工作持續清掃不中斷 過濾器也可以手動清潔 過濾器更換不需要工具
容易進行維護過濾器與滾刷都可以輕易不需要工作進行調整或彈性維護
容易操作
- 乾淨且符合邏輯控制介面編排更容易使用
- 所有掃地機都符合德國凱馳標準
技術規格
|行進驅動
|電池驅動引擎
|驅動電池伏特/額定功率 (V/kW)
|24 / 2.1
|驅動類型
|電力
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|6000
|雙側刷最大工作效率 (m²/h)
|7800
|工作寬度 (mm)
|700
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|1000
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1300
|電池電容量(安培) (Ah)
|240
|電池電壓(伏特) (V)
|24
|電池使用時間 (h)
|max. 2.5
|集塵箱 (l)
|100
|高爬坡能力(角度) (%)
|15
|操作速度 (km/h)
|6
|過濾範圍 (m²)
|6
|重量(包括配件) (kg)
|320
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|300
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
主機規格或內含配件
- 桶型過濾器
- 大型滾輪
設備
- 手動過濾器清潔
- 過濾器自動清潔系統
- 浮動式主刷
- 可調整吸力
- 垃圾擋板
- 清掃原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 戶外使用
- 室內使用
- 充電狀況指示燈
- 運轉時間表
- 清掃功能(可以關閉)
影片
應用範圍
- 用於快速維護停車場
- 是物業管理清潔零售中心或是公共大樓最佳選擇。
- 也適合工作室、學校、加油服務站或式汽車經銷商
- 也適用於清潔生產區域和倉庫