建築營造業
不再有灰塵。 堅固，耐用和高效 - 您可以依靠德國凱馳創新的清潔設備實現這個目標。在清除大樓和建築行業的各種灰塵方面，可靠、高效的設備非常關鍵。不管是清洗車輛、設備、外觀或地板，德國凱馳高效解決方案都能夠滿足您的需要。容易使用，功能強大，且適用於最艱難的清洗任務。得果凱馳一流的技術讓執行清潔任務更快且更容易。因為在一天的辛苦之後，收工時的清潔工作應應該是毫不費力。
毫不費力地清除頑固污垢。
如果污垢非常頑固，那麼高壓清洗就可以大顯身手了。德國凱馳熱水和冷水高壓清洗機能夠清除甚至最頑固的污垢沉積，包括灰塵、染料甚至混凝土等任何污垢。通過高達160~500 bar的壓力，建築的外觀、地板和設備都可以快速且高效地清洗。高壓清洗機可以執行清洗任務非常方便，並在在一些場合甚至可以不使用清潔劑。各種噴頭配件提高了設備的通用性與延展性，可廣泛應用於各種領域。這些特性結合高耐用性和堅固性讓德國凱馳設備成為一種可以使用多年的投資的固定資產設備。
清潔工作
保護您的投資的清潔設備，並讓設備運行多年。清除工作場所、零主件和設備上的灰塵、污垢或其它頑固殘留物。德國凱馳冷水高壓清洗機讓這項工作變得快速且容易。
建築外觀清洗
快速且強力地清除污垢，並且不會損壞建築結構或外觀磚瓦。各種水壓和水量調節可適用任何表面的清洗任務。
地板清洗
使用冷水高壓清洗機可以容易且高效地清除地板上的殘留物。使用整合式的FR 30 ME強力地板清潔件可實現10倍的區域清洗性能，相比於傳統設備，清洗速度更快，效率更高。
適用於清除黏性污垢的德國凱馳產品
對一般類的污垢有顯著的清洗效果
德國凱馳乾濕兩用吸塵器是清除鬆散殘留物或顆粒最合適的工具。不管是緊湊操作型還是大容量型設備，乾濕兩用吸塵器都可以吸入所有類型的廢物：從細粉塵到粗塵土，從液體到潤滑油。通過超強的吸力和高達容量的集塵桶，它可以快速地處理任何清潔任務。設備容器中的液體可透過標準配置的排放軟管簡單地排放(特定機種)。這些堅固耐用的設備設計用於惡劣的工作條件與環境，一些實用的細節設計可滿足特定的需求。例如，自動振塵過濾器清洗系統可確保設備不中斷地持續使用。
無塵工作
不管是砂磨、銑削還是鑽孔，使用德國凱馳設備可以立刻將產生的粉塵吸入設備裡。您的清潔工具可以與加工設備直接相連，甚至可以與加工設備的啟動/停止功能聯動使用。防靜電系統可確保最高的安全性(需搭配靜電配件組)。
乾式吸塵
灰塵、切屑或泥土無所遁逃：通過強吸力渦輪和高達235 mbar的真空吸力(特定機種)，每個顆粒都可以被吸入，讓灰塵無影無蹤。創新的過濾器技術確保了始終如一的強大吸力。
濕式吸塵
通過Eco過濾系統，您可以在乾式和濕式吸塵之間切換而無需更換過濾器或者終端清潔過程。另一個優點是用戶可以方便地接觸到主過濾器，從而讓維護工作快速和簡單。
適用於鬆散污垢的德國凱馳產品
毫不費力地清除粗糙顆粒粉塵
無論是室內還是室外，功能強大的德國凱馳掃地機和真空掃地機都能夠理想地清掃建築工地、公司工廠和倉庫等區域。不管是建築的最後清洗整理還是快速的臨時性清洗任務。從緊湊型設備到大容量的駕駛式設備，德國凱馳為您提供所需的一切，包括輕型、人體工程學設計和高效的地板清洗。由於採用了簡單的操作方式和低維護需求技術，這些設備可以立刻投入使用並清除大量灰塵。最好的是，您只需按下開始按鈕就可以實現如此卓越的清洗效果。
經濟的使用
查看如何使用最經濟的方式清潔區域面積、污垢量和清潔頻率。我們非常樂意幫您尋找最適用的選項。
戶外
通過易於操作、工作時間長以及大功率等特性，德國凱馳清潔設備讓戶外清掃更有效率。它們也非常易於維護，因為不需要使用到工具就可以方便地更換過濾器和滾刷。
室內
為了效率更高地清潔倉庫或快速地進行臨時清潔建築工地：德國凱馳掃地機的機動性、易於使用和可調節主刷讓它始終能夠取得卓越的清掃效果。
適用於清掃大量污垢的德國凱馳產品
對於許多類型的污垢，只有極大的力量才能清除。
有一點毋庸置疑：德國凱馳可以為最困難的任務提供最佳的設備。例如，使用高達2500 bar壓力的超高壓清洗機可以毫不費力地清除甚至最頑固的污垢。在這種力量下，它們甚至可用於粗化混凝土和暴露鋼筋。當使用了德國凱馳安全裝置時，任何危險或爆炸粉塵都不存在。使用最先進的乾冰清洗機可以溫和並高效地清潔甚至最敏感的表面。您可以自己親自看到卓越的效果：不管您的要求是非常安全、超高壓力還是清潔表面非常敏感的清潔目標，德國凱馳都能為您提供完美的解決方案。
讓混凝土翻新變得簡單
簡單、高效的表面處理方法。不管是粗化新的混凝土還是清除舊涂層或厚的瀝青層，使用最高可達2500 bar壓力的冷水超高壓清洗機（壓力取決於不同型號）都可以立刻完成任務
毫不費力地清除頑固污垢
乾冰清洗機不僅可以溫和地清除機器上的油液、油脂和樹脂，而且可以在建築外觀清洗中快速、有效地清除涂料顆粒。這一切都不會損壞結構，不使用額外的清潔劑，並且不會有廢水殘留。
危險粉塵
安全地清除危險物質：石棉、木炭、鎳、焦油和霉菌等對健康有害的物質。德國凱馳安全防爆清潔系統理想適用於處理各種類型的危險物質，並滿足工業領域的所有安全標準。