對一般類的污垢有顯著的清洗效果

德國凱馳乾濕兩用吸塵器是清除鬆散殘留物或顆粒最合適的工具。不管是緊湊操作型還是大容量型設備，乾濕兩用吸塵器都可以吸入所有類型的廢物：從細粉塵到粗塵土，從液體到潤滑油。通過超強的吸力和高達容量的集塵桶，它可以快速地處理任何清潔任務。設備容器中的液體可透過標準配置的排放軟管簡單地排放(特定機種)。這些堅固耐用的設備設計用於惡劣的工作條件與環境，一些實用的細節設計可滿足特定的需求。例如，自動振塵過濾器清洗系統可確保設備不中斷地持續使用。