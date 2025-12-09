HD 13/35-4 具備有達 350Bar 冷水超高水壓即使是最頑強的污垢都能輕易背清除。防腐蝕的結構機身讓產品能延續使用年限。類手推車的造型與多細節的功能性讓這款清潔設備成為專用業冷水高壓的首選。其便利性有，高壓桿與高壓管連結讓清潔工作可以隨時進行。幫浦設有顯示能計算幫浦使用時間來進行維護保養。安全的儲存，所有配件與工具都能夠收納在安全盒中。便於移動，類手推車的造型讓要移動到很狹窄的清潔區域都能夠達成。可靠與安全性，德國凱馳高壓清洗機都具備了許多安全防護，曲軸式的幫浦確認有足夠的壓力進行清潔。缺水系統保護裝置讓水源短缺時主機會自動停機都是讓使用者更安全操作。